Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Festivaltreffen auf dem Bürgenstock

Auch musikalisch top: Swiss Alps Classics in Andermatt und Bürgenstock Festival.

Maxim Brilinsksy spielt mit den Wiener ­Philharmonikern auf dem Bürgenstock. Bild: Martin Kubik/PD

Die beiden hochkarätig besetzten Bergfestivals «Swiss Alps Classics» und «Bürgenstock Festival» finden dieses Jahr gleichzeitig fast am selben Ort statt. Das Swiss Alps Classics wird zwar wieder in Vitznau von jungen Pianisten der Lang Lang Foundation eröffnet (Do, 9. Juni, 18.30, Park Hotel, Vitznau). Aber dann steht es in Andermatt unter dem Motto «Festival der Geige»: Benjamin Schmied widmet sein Rezital Kreislers «Liebesfreud» (Klavier: Andrea Linsbauer, Fr, 10. Juni, 19.00, The Chedi), Ziyu He (Violine) und Christoph Hinterhuber (Klavier) spielen ein Virtuosenprogramm in der Konzerthalle (Sa, 11. Juni, 18.30). Zum Schluss gastiert das Festival mit Maxim Brilinsky und Mitgliedern der Wiener Philharmoniker im Konzertsaal des Bürgenstock Resorts – mit Haydns Kaiserquartett als krönendem Abschluss (So, 12. Juni, 19.30).

In der Zwischenzeit finden auf demselben Berg, allerdings in der Bürgenstock-Kapelle, die beiden Konzerte des Bürgenstock Festivals statt. Der Ausnahmegeiger Nemanja Radulovic und der Gitarrist Gilos Karadaglic schlagen einen Bogen von Bachs Chaconne über folkloristisch gefärbte Musik von Debussy und de Falla zurück zu den «Follia»-Variationen von Corelli (Fr, 10. Juni, 18.30; Sa, 11. Juni, 17.30). (mat)

Sinfonieorchester mit Filmpremiere

Das Luzerner Sinfonieorchester geht zweimal neue Wege. Eine Weltpremiere ist die Aufführung von Schostakowitschs 10. Sinfonie mit einem Film des südafrikanischen Starkünstlers und Regisseurs William Kentridge (Ausgabe vom nächsten Samstag; Mi/Do, 15./16. Juni, 19.30, KKL). Zuvor stellen sich Orchester-Akademisten mit Kammermusik vor: Heute im Neubad mit Werken von Dvorak bis Piazzolla (18.30), am Sonntag, 12. Juni, 11.00, im Orchesterhaus Kriens-Luzern mit Dvoraks G-Dur-Streichquintett und Arthur Honeggers Concerto da Camera. (mat)

Bach Ensemble: Zweitverwertung als Gütesiegel

Anders als der Händel Chor bleibt das Bach Ensemble Luzern seinem Namenspatron treu. In dieser Saison leitet Franz Schaffner Kurzmessen, für die Bach vorhandene Chöre und Arien überarbeitete, um besonders wertvolle Werke in einen zeitenthobenen Zusammenhang zu stellen. Jetzt erklingen die Messe G-Dur BWV 236 und die Kantate «Gott der Herr ist Sonn’ und Schild», deren eindrucksvoller Eingangssatz in der Messe als «Gloria» wieder auftaucht. (mat)

Sonntag, 12. Juni, 17.00, Franziskanerkirche, Luzern.

«West Side Story» mit City Light Symphony Orchestra

Die Verfilmung von Leonard Bernsteins Musical «West Side Story» wurde einer der grössten Kinoerfolge. Auch Aufführungen mit Orchester sind mit den Originalstimmen des Soundtracks ein Höhepunkt. Nach früheren Vorführungen bringt es das City Light Symphony Orchestra zurück auf die KKL-Leinwandbühne.

Fr, 10. Juni, Sa, 11. Juni, 19.30, Konzertsaal, KKL; www.kkl-luzern.ch

Cappella und Dolcimelo: Schütz-Gesänge für die Seele

Die Cappella der Hofkirche und das Ensemble Il Dolcimelo Luzern (Leitung: Ludwig Wicki) führen «Musik für die Seele» von Heinrich Schütz auf – mit Solisten wie Carmela Konrad (Sopran) und Stefan Wieland (Altus).

Freitag, 10. Juni, 20.00, Kirche St. Oswald, Zug; Samstag, 11. Juni, 20.00, Hofkirche, Luzern

«Hiäsigs» und anderes: Klassik trifft Volksmusik

Streicher und ein Volksmusikensemble verbinden Klassik mit Volksmusik in Werken von John Rutter, Gustav Holst und des Nidwaldner Volksmusikers Andreas Gabriel («Trischtä»).

Samstag, 11. Juni, 20.00, Kollegium St. Fidelis, Stans

«Das Zelt»: Premiere mit den ­Fasnachts-Vikingern

Der Comedy- und Konzertzirkus «Das Zelt» kommt wieder nach Luzern, unter anderem mit einem «Wyfäscht» und einer Blues & Country Night, welche in Luzern Premiere feiert. Die Weinmesse findet von Mittwoch, 15., bis Samstag, 18. Juni, jeweils ab 16 Uhr statt.

Das Comedyprogramm wird am Mittwoch, 15. Juni, um 20 Uhr eröffnet mit dem Comedy Club. Fabian Unteregger, Michel Gammenthaler, Cenk Korkmaz und Chrissi Sokoll bringen dabei Schweizer Comedy, Parodie und Kabarett auf eine Bühne, zwei davon werden in einem Battle gegeneinander antreten. Helga Schneider (Donnerstag, 16. Juni, 20.00) kämpft in ihrem neuen Soloprogramm «Miststück», es ist ihr viertes, derweil für ein besseres Klima statt gegen das Klimakterium.

Neue Songs von Bluesrockband Swiss Blues Authority

An der «Blues & Country Night – Nashville meets Chicago. 100% Swiss Made» gibt die 1994 vom Gitarristen Chris Gora gegründete Band Swiss Blues Authority (Polo Hofer tat mit) ihr Revival – mit neuen Bluesrock-Songs! Der aufstrebende Country-Musiker Tobey Lucas und der Country Singer-Songwriter Florian Fox, auch «Schweizer Johnny Cash» genannt, sorgen währenddessen für den «Nashville Spirit». Spezialgast in Luzern ist die Luzerner Fasnachtsband Vikinger, die anstelle von Marc Amacher auftreten wird.

«Young Artists – Best of Switzerland» (Samstag, 18. Juni, 20.00) vereint tags darauf alles, was «Das Zelt» ausmacht. Durch die Nachwuchsshow mit Akrobatik-, Stimm- und Comedytalenten führt Christa Rigozzi. Den Abschluss von «Das Zelt» in Luzern macht am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr das A-cappella-Quintett Bliss. Anstatt «Merry Blissmas» heisst es nun «Acapulco». Im neuesten Programm machen sich die fünf Jungs von Bliss auf die Suche nach ihrem eigenen Glück, sprich nach ihrem eigenen Acapulco, und bringen dabei wie gewohnt Gesangskunst und Comedy zusammen. (reg)

«Das Zelt»: Mittwoch, 15., bis Samstag, 23. Juni, Allmend, Luzern; Premiere der Blues & Country Night am Freitag, 17. Juni, 20.00, in Luzern.

Zellen, öffnet euch! ­Und was kommt raus? Musik!

«Jailhouse rockt»: Der Sedel lädt zum dritten Proberaumfestival.

Sie sind das Herzstück des Sedels: Die Bands und Kunstschaffenden, die in den Zellen der ehemaligen Strafanstalt über dem Rotsee an ihren Projekten feilen. Über 100 Bands und Musikprojekte sowie zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben sich in den 55 ehemaligen Zellen eingemietet und sie zu Proberäumen und Ateliers umgestaltet.

Nun geht das Proberaumfestival, welches letztmals 2018 durchgeführt wurde, in die dritte Runde. Das passt auch wunderbar zum 40. Geburtstag, welchen das Luzerner Musikzentrum pandemiebedingt ein Jahr später feiert.

«32 Bands = ein Genreabend wie ein Sommergewitter», lautet die Gleichung. «Von Sonnenschein bis Donnerwetter mit Hagelschäden» sei alles dabei. Darunter Sin Logica (Punkrock), Möped Lads (Punk), Count Gabba (Country Noir) oder Cello Inferno (Rock ‹n› Roll, Blues, Bluegrass, Rock), um nur die bekanntesten zu nennen.

Auf Samstag sind zwar keine Gewitter angesagt. Im Sedel wird es aber welche geben. Gitarren- und andere Klanggewitter, die man auch auf der anderen Seite des Rotsees spüren wird. (reg)

Samstag, 11. Juni, 21.00, Sedel, Luzern.

Basler Singer-Songwriterin mit kongolesischen Wurzeln

Als Warm-up vor dem Festival präsentieren B-Sides (16. bis 18. Juni, es hat noch Tagespässe) und Radio 3FACH gemeinsam Anouchka Gwen, eine Singer-Songwriterin aus Basel.

Freitag, 10. Juni, 20.00, «Volière», ­Inseli, Luzern

Beseelter Rock für ­Musikbegeisterte

Das Ostschweizer Trio Pilots of the Daydreams um Marco Predicatori präsentiert sein Débutalbum: sphärisch, energiegeladen und eigenständig arrangiert.

Freitag, 10. Juni, 20.30, Tropfstei, Ruswil; VV: www.tropfstei.ch

Altbewährtes neu gedacht: Indie-Folk mit Cardhu Tree

Facettenreicher Leadgesang, virtuose Instrumentalparts, solider Groove, dafür steht die Indie-Folk-Band Cardhu Tree. Kopf des Trios ist die ausgebildete Jazzsängerin Kathrin Künzi.

Freitag, 10. Juni, 20.30, Gasthaus Adler, Emmenbrücke; Kollekte

Ein Abend am Ägerisee mit Funk und Rock

Das Open Air «Uferlos» am Ägerisee präsentiert die deutsche Funkband Fatcat um Frontman Kenyatta Joyner und die Zuger Rockband Shei-Lo-Lei-Lo.

Mittwoch, 15. Juni, 19.00, Festplatz am See, Oberägeri

Unter­irdische ­Innereien ausgraben

Was wurde im Laufe der Zeit alles in unseren Bunkern und Bergen vergraben und versteckt? Die Konzertreihe des latenz ensemble macht dies bei einem Rundgang durch die Zivilschutzanlage Sonnenberg erlebbar. Im Zentrum stehen vier Uraufführungen der Komponierenden Urban Mäder, Asia Ahmetjanova, Felix Nussbaumer und Christoph Blum, ergänzt, verarbeitet und zusammengefügt durch Lichtkünstlerin Pia Matthes. (reg)

Fr (17.00, 19.00), Sa/So (je 15.00, 17.00, 19.00), 10. bis 12. Juni, Zivilschutzanlage Sonnenberg, Luzern; Reservation erwünscht: www.latenzensemble.com

«Queerer Sommerrausch» im Südpol

Von Britney Spears über Cher, Musical bis Metal Rock: Drei Dragqueens gestalten eine Show aus drei Solonummern, einem Duett und einem Terzett.

Freitag, 10. Juni, 23.00, Club, ­Südpol, Luzern/Kriens

50 Jahre Mummenschanz: Zum letzten Mal bei uns

Mit dem Jubiläumsprogramm «50 Years» ist die international bekannte Theatergruppe ein letztes Mal in der Zentralschweiz zu sehen.

Freitag/Samstag, 10./11. Juni, jeweils 20.00, Theater Uri, Altdorf

Jugendtheater: Verrückte Reise durch Kanton Luzern

Mit «Trip – Ein Stück über das Unterwegssein» geht’s auf einen abenteuerlichen Roadtrip mit dem Jugendtheater Willisau.

Premiere: Freitag, 10. Juni, 20.30 (bis 2. Juli), auf dem Parkplatz vor dem Zeughaus, Willisau

Tanzproduktion nach «Charlie und die Schokoladenfabrik»

Die TDC dance company & school präsentiert «Lotta und das goldene Ticket», frei nach dem Kinderbuch von Roald Dahl.

Freitag (20.00), Samstag (16.30, 20.00), Sonntag (11.30), 10. bis 12. Juni, Theater Casino Zug

«Kunst für alle!» in der Galvanik Zug

Das Atelier 63 und die Galvanik Zug laden kommenden Samstag zur «Kunst für alle!» ein. Es gibt Performances: eine klassische, eine begehbare, digital-generative sowie eine Performance, bei der mit Hilfe eines Glücksrads die Zuschauer mit einbezogen werden. Zudem zeigen ehemalige wie aktuelle Atelierinhaberinnen, was sie musikalisch zu bieten haben. Die Besucher können selbst aktiv werden: am Doodletisch, wo gekritzelt werden kann, an einer Gamestation mit dem Spiel von Timon Sager und zusammen beim Erstellen eines Gemeinschaftsbilds für die Galvanik Zug.

Galvanik Zug, 11. Juni, ab 19 Uhr

Moat: Meggen Offene Atelier Tour 2022

22 Megger Kunstschaffende, Benzeholz – Raum für zeitgenössische Kunst und die Artothek öffnen kommenden Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr ihre Ateliers und Ausstellungsräume. Darunter sind auch vier Filmschaffende. Ein Special-Event am Samstag um 20 Uhr im Gemeindesaal: die Show von Stefan Gubser über Meggens berühmten Wolfgang Beltracchi.

Meggen, 11. und 12. Juni 2022