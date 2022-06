Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Sounds

Klassik

Bühne

Kunst

Die Berlin Comedian Harmonists sind «Atemlos!» à la Helene Fischer

Comedian Harmonists. Bild: PD

Zwei Tenöre, zwei Baritone, ein Bass und ein Pianist – Startschuss für die Berlin Comedian Harmonists war 1997 das Theaterstück «Veronika, der Lenz ist da», woraus das Vokalensemble hervorgegangen ist. Im Laufe der Jahre kamen zum Repertoire ihrer Vorbilder (1928–1935) immer mehr neue Arrangements (von Udo Jürgens, The Beatles, The Beach Boys oder Helene Fischer) und Eigenkompositionen hinzu. (reg)

Samstag, 18. Juni, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch

ABBA-Superhits in originalgetreuer Glitzershow

Die «ABBA Gold» Concert Show bringt die ABBA-Hits originalgetreu auf die Bühne – von den Kostümen über die Choreografie bis zum schwedischen Akzent.

Do, 16. Juni, 19.30, Lorzensaal Cham; VV: www.ticketcorner.ch

Volksmusik traditionell, zeitgenössisch und experimentell

Wir sagen, das Heirassa-Festival ist das qualitativ beste Volksmusiktreffen der Schweiz. 42 Konzerte von 40 Formationen in 15 Lokalen stehen an.

Do, 16., bis So, 19. Juni, Weggis; www.heirassa-festival.ch

Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen

Dieses Wochenende steigt in Andermatt das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest (siehe Ausgabe vom 9. Juni). Die Verantwortlichen freuen sich auf ein «tyflisch guäts Fäscht».

Fr, 17., bis So, 19. Juni, Andermatt; www.jodlerfest-andermatt.ch

Musikabend von Waldstock, Galvanik und Rock the Docks

Der zweite «Dreiklang» vereint die wunderbar melancholischen, poetischen und schrägen The Düsseldorf Düsterboys, Anna Erhard, Valentino Vivace und DJ Franco Nimmersatt.

Sa, 18. Juni, ab 20.00, Galvanik, Zug

«Inzwischen»

Olivier Messiaens «Quatuor pour la fin du temps» ist ein Juwel der musikalischen Moderne – als radikale Meditation wie wegen der Entstehung in einem NS-Gefangenenlager. Jetzt verlängert der Obwaldner Komponist Christoph Blum das Werk von 1941 in die Gegenwart: Seine sieben «Interludien» (ebenfalls für Violine, Klarinette, Klavier und Cello) erklingen zwischen den einzelnen Sätzen des Kultstücks und verbinden beide Zeitschichten zu einem sich gegenseitig erhellenden Kontinuum. (mat)

Samstag, 18. Juni, 20.00, Marianischer Saal, Luzern

Corund trumpft mit Händel und einem Stargast auf

Das Ensemble Corund und sein Barockorchester trumpfen mit Händel auf. Zwischen einem Orgelkonzert und den «Coronation Anthems» singt Anne Sofie von Otter Arien und ist Solistin in Caroline Shaws «Is a Rose».

Sonntag, 19. Juni, 18.00, Konzertsaal, KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch

«Erstklassik» auf Wanderung von Sarnen bis Engelberg

Das Wanderkonzert des «Erstklassik am Sarnersee» führt heute Lara Morger (Mezzosopran), Lisa Anna Gross (Oboe) und Chiara Enderle (Cello) von der Kapelle Flüeli (15.00) zum Museum Bruder Klaus, Sachseln (17.00). Zum Abschluss spielt das Arcis Saxofon Quartett «American Dreams» in Engelberg (Sa, 18. Juni, 20.00, Barocksaal) und Sarnen (So, 19. Juni, 10.30, Altes Gymnasium).

www.erstklassik.ch

Schweizer Musik an den Zuger Orgeltagen

Der Organist Olivier Eisenmann spielt ausschliesslich Musik von Schweizern rund um Meisterwerke der Spätromantiker Hans Huber – eine Fantasie nach Bibelworten – und Otto Barblan.

Sonntag, 19. Juni, 19.00, reformierte City-Kirche, Zug.

Drei Frauen entstauben unser Geschlechterdenken

Zum Saisonschluss des Luzerner Theaters ist das Schauspiel «Liebe/eine argumentative Übung» nochmals zu sehen. Unser Fazit: «Rundum fantastisch.»

Donnerstag, 16./Samstag, 18. Juni, je 20.00, UG, Luzerner Theater

Lesung I: «Er isst, trinkt, kocht, reist – und schreibt darüber»

Autor Samuel Herzog, ehemals Kunstredaktor bei der NZZ, wanderte auf den Spuren eines lemusischen (fiktiv) Metzgermeisters durch die Innerschweiz.

Donnerstag, 16. Juni, 18.00, Haus für Kunst Uri, Altdorf

Alles muss brennen! – Jugendtheater «Burning»

ACTNOW, das Jugendtheater des VorAlpentheaters, zeigt «Burning», «eine Gesellschaftskritik und Erlösungsfantasie der Generation Klimastreik».

Premiere: Mi, 22. Juni (bis 2. Juli), 20.00, Theaterpavillon, Luzern

Lesung II: «Königliches Zug» mit Michael van Orsouw

Der Historiker und Autor Michael van Orsouw gibt «Royale Geschichten aus Zug» zum Besten, die es auch in Buchform gibt. Das ist süffig, originell und kurzweilig.

Mittwoch, 22. Juni, 20.00, Oswald’s Eleven, Zug; www.lesebuehne.ch

Hexenverfolgung und heutige Welt: Ausstellung in Luzern

Hexenverfolgung und heutige Welt: Ausstellung in Luzern «Under The Curse», zu Deutsch: «Unter dem Fluch», so ist eine Gruppenausstellung von drei jungen Schweizer Kunstschaffenden betitelt: Maya Hottarek (Biel), Manutcher Milani (Zürich) und Jürgen Baumann (Winterthur) beziehen sich gemeinsam auf einen Artikel über die Entstehung eines künstlerischen Stils, der die Ära der Hexenverfolgung und die zeitgenössische Welt reflektiert und sich auf das Geschlecht in der Kunst konzentriert: «The Return Of The Witch in Contemporary Culture».

Kali Gallery Luzern, bis 30. Juni

Der Bildhauer Lukas Ulmi im Kunstraum Hochdorf

Die Raumobjekte des Luzerner Künstlers Lukas Ulmi, der in Spanien lebt, scheinen die Gesetze des Gleichgewichts ausser Kraft zu setzen und die Kräfte der Gravitation scheinen aufgehoben.

Kunstraum Hochdorf, bis 3. Juli

Fünf Kunstschaffende sind der Sprache auf der Spur

Anouk Koch, Valentina Pini, Vera Baumann, Benjamin Heller und Simon Iten befassen sich in der Ausstellung «Figures Of Speech» in Luzern mit dem zwischenmenschlichen Feld der Sprache.

Kunstraum PTTH://, bis 9. Juli