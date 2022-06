Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Chöre haben allen Grund zu feiern

«Der Chor» und Luzerner Kantorei jubeln mit Hohelied und «Royal Fireworks».

«Der Chor» meldet sich unter der Leitung von Daniela Portmann nach drei Jahren zurück, in denen er wegen Corona keine grösseren Konzerte geben konnte. Und er tut es mit dem «Lied der Lieder», wie das «Hohe Lied Salomon» auch genannt wird. Auf dem Programm stehen Werke vom Barock bis zur Gegenwart, die mit dem Hohelied aus der Bibel leidenschaftlich, schwärmerisch und besinnlich die Liebe besingen.

Und weil zu ihr die Verbindung mit dem überraschend anderen gehört, tritt im Neubad – etwa in Eric Whitacres «Five Hebrew Love Songs» – zum Chor ein Streichquartett um die Geigerin Judith Müller hinzu. Dieses führt auch ein Werk von Ezio Bosso auf, dem vor zwei Jahren verstorbenen Komponisten, der als Kontra­bassist bei den Festival Strings Luzern mitgespielt hat (Samstag, 25. Juni, 19.30, Neubad, Luzern).

Die Luzerner Kantorei feiert in ihrem Jubiläumskonzert in der Lukaskirche ihre Fusion aus den Vorgängerorganisationen vor zehn Jahren. Sie tut es mit Musik aus den englischen Kathedralen voller Klangpracht für Chor, Blechbläser und Orgel. In Werken von John Rutter, Benjamin Britten oder Ralph V. Williams lösen ein Ensemble aus Trompeten, Posaunen, Tuba und Schlagzeug sowie Wolfgang Sieber an der Orgel das Versprechen der «Royal Fireworks» auch instrumental ein (Sonntag, 26. Juni, 11.00, Lukas­kirche Luzern).

Jubiläum im Zeichen der Freundschaft

Vor 25 Jahren schlossen sich die Orchester Kriens und Horw zum Orchester Kriens-Horw zusammen. Dieses feiert unter der Leitung von Gregor Bugar das Jubiläum im Zeichen der Freundschaft zwischen Felix Mendelssohn, der mit seiner Athalia-Ouvertüre vertreten ist, und Charles Gounod. Dessen erste Sinfonie ist von Mozart und Beethoven, im tänzerischen Schwung des Finale aber auch von Mendelssohn inspiriert. Dazwischen ist die Flötistin des Orchesters, Regula Hofmann, Solistin in Mozarts Andante für Flöte und Orchester.

Sa, 25. Juni, 19.30, Pilatussaal, Kriens.

Boswiler Sommer: ein Füllhorn unter dem Motto «Fortuna»

Der 21. Boswiler Sommer bleibt unter den Kleinfestivals das grösste – mit 12 Programmideen sowie einem Kinder- und «Walk & Wonder»-Konzert.

24. Juni bis 3. Juli, Künstlerhaus Boswil; www.kuenstlerhausboswil.ch

Musikalisches Treffen von Schwyzer und Roma-Musikern

Junge Streicher des Sinfonieorchesters Kanton Schwyz spielen gemeinsam mit Roma-Musikern des Snétberger Music Talent Centers.

Samstag, 25. Juni, 20.00, Mittelpunktschule Weid, Pfäffikon SZ

Merel Quartett spielt Veress zwischen Haydn und Debussy

Das Merel Quartett beschliesst seine «Chamber Series» mit Streichquartetten von Haydn (op. 20 Nr. 2), Sándor Veress (Nr. 1 von 1930) und Claude Debussy.

Sonntag, 26. Juni, 17.00, Marianischer Saal, Luzern

«Sommer-Nacht-Traum» in Adligenswil

Das Streicherensembles Adligenswil spielt Werke von Purcell, Heuberger, Doyle, Rota und Mendelssohn (Gesang: Anna Marina Roos).

Sonntag, 26. Juni, 19.00, Arena Obmatt, Adligenswil

Avantgarde Noise: Wenn sich die besten zusammentun

Nach dem Open Air auf dem Vorplatz am Wochenende darf man sich auf einen weiteren musikalischen Höhepunkt im Sedel-Club freuen. Die in New York City beheimatete Noise-Rock-Band Human Impact setzt sich aus Mitgliedern angesehener Kollektive zusammen: Chris Spencer, Sänger und Gitarrist von Unsane (mittlerweile wieder auf Eis gelegt), Jim Coleman (Cop Shoot Cop), Chris Pravdica (Swans) und Phil Puleo (Cop Shoot Cop/Swans). «Human Impact» erschien 2020, letztes Jahr die EP «EP01». (reg)

Mittwoch, 29. Juni, 21.00, Sedel, Luzern.

Volksmusik und Militärmusik, posthum im Estrich entdeckt

Der Entlebucher Musiker und Dirigent Franz Josef Jenni (1876–1959, Wiggen/Littau) komponierte und arrangierte 350 Volksmusik- und etliche Militärmusikstücke. Seine Musik kommt nun erstmals zur Aufführung – mit Dani Häusler u. a., Moderation: Regi Sager.

Sonntag, 26. Juni, 11.00, ref. Kirchenzentrum, Littau; 20.00 Gasthof Krone, Escholzmatt

Pink-Floyd-Stücke aus früher Phase mit Originaldrummer

Aus Pink-Floyd-Kompositionen aus den Jahren 1967 bis 1972 hat der Originalschlagzeuger Nick Mason eine Show zusammengestellt. Diese Phase der künstlerischen Neuorientierung hin zum Progressive Rock illustriert er mit seiner Band Saucerful Of Secrets (u. a. mit Bassist Guy Pratt, der von Roger Waters übernahm).

Freitag, 24. Juni, 19.30, Konzertsaal, KKL; Restkarten: Ticketcorner

Blueserin Manu Hartmann spielt openair mit Band

Die Baselbieter Singer-Songwriterin Manu Hartmann verbindet Jazz und Blues und fügt Funk, Soul, Gospel und Rumba-Blues hinzu. Sie hat sich über die Schweizer Bluesszene hinaus einen Namen gemacht.

Samstag, 25. Juni, 20.00, Gasthaus Hämikerberg, Hämikon

«Mary Poppins» als Musical

Auch bei der Horwer Musical-Inszenierung von «Mary Poppins» tauchen wir ein ins bürgerlich-gutbetuchte London Anfang des 20. Jahrhunderts. Bild: PD

In Horw kann man den magischen Charme des berühmten Kindermädchens erleben.

Basierend auf den Büchern von P. L. Travers und einem Walt-Disney-Film aus dem Jahr 1964 bringt die Musikschule Horw den Kindergeschichten-Klassiker «Mary Poppins» in die Kulturmühle. Das magische und feenhafte Kindermädchen zaubert darin reichlich Farbe ins Leben einer reichen Londoner Familie. In Horw mit dabei unter den rund 35 Beteiligten sind auch Gesangssolistinnen und -solisten sowie die Kinderchöre Singeling und Singalong.

Samstag & Sonntag, 25. & 26. Juni, jeweils 10, 15 & 17.00, Kulturmühle, Horw.

Literarischer Sommerabend mit Fehr und Zwicky

Das Zentralschweizer Literaturhaus begrüsst die beiden Autoren Michael Fehr und Dieter Zwicky zur Lesung aus ihren neusten Werken «Hotel der Zuversicht» und «Vroeling».

Donnerstag, 23. Juni, 19.00, Literaturhaus Zentralschweiz, Stans

Auf komödiantischer Odyssee

In einer Mischung aus Komödie, Pantomime und Musik bringt die Bündner Theatertruppe aus dem Hause Origen das Stück «Il Signor Manichetti» nach Luzern. Fabrizio Pestilli und sein Team inszenieren dabei die kleine Odyssee eines tüchtigen Arbeiters. Tickets und mehr Infos unter www.origen.ch.

Freitag, 24. Juni, 19.00, Hochschule Luzern Musik, Kriens

Elvis bei den «Müllers»

Die «Theatersitcom mit Direktanschluss ans Weltgeschehen» geht in die Schlussepisode der aktuellen Staffel. Als Gast bei der Schweizer Durchschnittsfamilie Müller taucht die Musiklegende Elvis Presley (gespielt von Marie Gesien) auf.

Freitag & Samstag, 24. & 25. Juni, je 20.00, Südpol, Luzern/Kriens

Kunst-Event mit Konzert von Saxofonist John Voirol

Am 2. Juli findet in der Ausstellung von Lukas Ulmi (streng konzipierte Raumobjekte, spielerisch entstandene Skulpturen/dreidimensionale Raumskizzen) im Kunstraum Hochdorf ein Kunst-Event mit Konzert statt, organisiert vom Verein Freunde Kunstraum Hochdorf: Auftakt mit Marianne Ulmi, Performance von Lukas Ulmi, Konzert von John Voirol (Kollekte); Ausklang mit Wurst, Brot und Getränken.

Samstag, 2. Juli, 17.00, Kunstraum Hochdorf, Lavendelweg 8, Hochdorf; Ausstellung Lukas Ulmi: Fr/Sa/So 15–16 (Finissage: 3. Juli, 16.00

Kunstauktion für flüchtende Menschen aus der Ukraine

Zum Ausklang der Ausstellung «The Garden of My Mind» von Alex Porter wird an der Finissage vom 2. Juli eine Kunstauktion für flüchtende Menschen aus der Ukraine durchgeführt – mit Trickfilmer, Illustrator und Stimmkünstler Jonas Räber als Auktionator. Die zu versteigernden Werke – einige grosse und ganz kleine – können ab 16 Uhr besichtigt werden. Der Erlös geht an die Organisation HellowWelcome.

Samstag, 2. Juli, 17.00, Galerie ­Vitrine, Stiftstrasse 4, Luzern; Ausstellung Alex Porter: Do/Fr ­14–18.30, Sa 12–16