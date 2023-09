Luzern Konzert von Roma-Band: An die Opfer von Auschwitz erinnern und zugleich das Leben feiern Das Konzert «78 Rosen» mit Musik von Roma, Sinti und jüdischer Provenienz mit der Roma-Band Ssassa und weiteren Musikern erinnert an Auschwitz. Es findet am Freitag in der Franziskanerkirche Luzern statt.

Über ein Million Menschen wurden von den Nazis im Konzentrationslager Auschwitz zwischen 1940 und 1945 ermordet. Dies und was in den anderen Lagern geschah, darf niemals vergessen werden. Einen Beitrag dazu leistet die Roma-Band Ssassa mit ihrem rund 90-minütigen Konzertprogramm unter dem Titel «78 Rosen», der Bezug nimmt auf die Zeit, die seit Auschwitz vergangen sind. Eine Schweizer Tournee führt am kommenden Freitag auch nach Luzern; in die Franziskanerkirche St. Maria.

Sinti-Geiger Markus Reinhardt mit Denis Zekirov und Meryem Anachkova von der Roma-Band Ssassa. Bild: Alberto Venzago/zvg

Ssassa wird geleitet vom Schweizer Musiker Christian Fotsch, mit dabei sind auch die bulgarische Sängerin Meryem Anachkova, der jüdische Sänger Omer Nevo aus Zürich und die beeinträchtigte Rapperin Sarita Duracell. Ebenfalls auftreten werden die Sinti-Musiker Markus Reinhardt (Grossneffe von Django Reinhardt) und Rudi Rumstajn aus Köln. In Musikpausen werden poetische Texte von Autorinnen und Autoren mit Downsyndrom gelesen.

Seine eigene Familie war vom Holocaust betroffen

Vor 78 Jahren kehrte der Grossvater des Violinisten Markus Reinhardt mit weiteren überlebenden Familienmitgliedern zu Fuss von Auschwitz nach Köln zurück. Dies ist mit ein Grund, weshalb das Konzert auch fröhlich sein und das Leben feiern soll. Es geht um Versöhnung, daher soll nicht die Opferrolle zelebriert werden, sondern das Weiterlebens der eigenen Kultur. Diese Haltung wird von Ssassa geteilt. Auch einige der Roma-Musiker, so der brillante Trompeter Denis Zekirov, haben unter der Nazis Familienmitglieder verloren.

Man sagt, «Zigeuner-Musiker» könnten alles spielen. Ein Klischee zwar, aber Ssassa und das Markus Reinhardt Ensemble erfüllen es auf fulminante Weise. Die Roma-Tradition der Musiker aus Nordmazedonien, Serbien und der Türkei wird von Christian Fotsch einfühlsam gepflegt und zu beschwingten neuen Klängen geführt.

Gipsy Groove, Sinti-Jazz und Balkan-Rhythmen

Die charismatische Sängerin Meryem Anachkova ergänzt Ssassa mit Gipsy Groove, orientalischen Tonfolgen und Balkan-Rhythmen. Markus Reinhardts Geige ist einem eigene Sinti-Jazz verschrieben – spontan abgelöst von traditionellen Roma-Lieder oder einem Walzer, den ein Mithäftling seines Grossvaters im Auftrag der Nazis komponieren musste. Zusammen mit gesungener jiddischer Lyrik und eigenwilliger Rap-Kunst bietet «78 Rosen» ein ganz besonderes Musikerlebnis.