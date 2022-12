Luzerner Autor Das Schicksal dieses Ozeandampfers ist dramatisch verbunden mit der Geschichte Italiens, Europas und Lateinamerikas Der gebürtige Luzerner Stefan Ineichen erzählt packend vom italienischen Ozeandampfer «Prinzipessa Mafalda». Die historischen Hintergründe sind oft schockierend und reichen bis zur Machtergreifung der Faschisten.

Die «Principessa Mafalda» zu ihren Glanzzeiten. Bild: PD

Man könnte die Story kurz halten: Der Transatlantikdampfer «Principessa Mafalda» startet seine Jungfernfahrt am 30. März 1909. Und im Gegensatz zu anderen Schiffen, darunter auch ihr Schwesternschiff «Principessa Jolanda», geht sie nicht schon beim Stapellauf oder der ersten Reise unter. Sondern erst 18 Jahre später kurz vor Ende einer Fahrt nach Brasilien. Doch dazwischen wird die «Principessa Mafalda» Teil der Geschichte ihrer Zeit. Genau davon erzählt der gebürtige Luzerner Stefan Ineichen (64), Dozent für Angewandte Wissenschaften an der Zürcher Hochschule, packend in 14 Kapiteln.

Namensgeberin für das Schiff: Prinzessin Mafalda als Kind. Bild: PD

Eine echte Prinzessin und eine Technik, die Leben rettet

Ausgangspunkt ist die reale Prinzessin Mafalda, die als Kind dem Dampfer den Namen gibt. Genau genommen tut das ihr Vater, der italienische König Vittorio Emanuele III. Das beliebte Mädchen wird als Erwachsene noch eine unrühmliche Rolle spielen und ein böses Ende nehmen. Aber davon später. Ohnehin sind die historischen Hintergründe der «Principessa Mafalda» selten erfreulich. Und oft schockierend.

Zu den wenigen positiven Episoden gehört die Rolle, die der Dampfer in der Entwicklung der drahtlosen Telegrafie spielt. So wird der vom grossartigen italienischen Ingenieur Guglielmo Marconi entwickelte Sender dort getestet, etwa via eines Schachspiels auf zwei rund 1000 Kilometer entfernten Schiffen. Eine Motivation für diese Technologie sind Havarien diverser Ozeanriesen, bei denen keine Hilfe durch andere Schiffe herbeigerufen werden konnte.

Eine Hauptrolle der «Principessa Mafalda» ist von Anfang an der Transport italienischer Auswanderern nach Lateinamerika. Die krasse Mehrklassengesellschaft auf solchen Schiffen kennt man etwa von der «Titanic» bzw. der entsprechenden Verfilmung, die gerade den Aufenthalt der unterklassigen Passagiere eher idyllisiert zeigt. Das Buch von Stefan Ineichen vermittelt da eine deutlich härtere Realität.

Schreckliche Erkenntnisse einer Forschungsreise

Unerschrockener Kämpfer gegen Ausbeutung: Pater Giovanni Genocchi. Bild: PD

Eines der berührendsten Kapitel erzählt vom italienischen Pater Giovanni Genocchi, der 1911 auf der «Principessa Mafalda» ins Amazonas-Gebiet reist. Im Auftrag des Papstes soll er untersuchen, ob schreckliche Berichte, wie die Ureinwohner durch europäische Kautschukfirmen versklavt, misshandelt und nicht selten massakriert werden, der Wahrheit entsprechen. Was der tapfere Geistliche sieht, übertrifft die schlimmsten Vorstellungen. Ähnliche Zustände bezeugt er auch in anderen südamerikanischen Ländern. Pater Genocchi trägt damit zum weltweiten Druck bei, der diese brutalste Form von Ausbeutung mit der Zeit stoppt.

Während die «Principessa Mafalda» im Libyenkrieg, den Italien wegen Grossmachtambitionen gegen das damalige osmanische Reich führt, noch nicht zum Einsatz kommt, ist dies im Ersten Weltkrieg anders: So befördert der Dampfer italienische Emigranten aus Südamerika zurück in die alte Heimat, damit sie als Soldaten zum Einsatz kommen. Schonungslos erläutert Ineichens Buch die dubiose Rolle Italiens in diesem Krieg, die von Gebietsansprüchen gesteuert ist, derweil das militärisch oft desolate Vorgehen, das Hunderttausende Opfer fordert, propagandistisch schöngeredet wird.

Buchautor Stefan Ineichen. Bild: PD

Nebst der weltgeschichtlichen Dimension sind persönliche Geschichten von Berühmtheiten spannend, die mit der «Principessa Mafalda» reisen. So etwa der italienische Dramatiker Luigi Pirandello oder der österreichische Dirigent und Komponist Felix Weingartner, ein erbitterter Konkurrent von Johann Strauss. Bei Pirandello irritiert seine aktive Unterstützung des Faschismus, obwohl er dessen Brutalität im engsten Freundeskreis miterlebt hat. Doch die Subventionen sind ihm offenbar wichtiger. Auch ein Kind seiner Zeit ist Weingartner, der zwar eine liberale Weltanschauung vertritt, dennoch aber den deutschen Kulturkampf oder rassistische Reinheitsideale unterstützt, die auch ins Repertoire der Nazis gehören.

Prinzessin Mafalda heiratete 1925 den den Nazis nahestehenden Philipp von Hessen. Bild: PD

Prinzessin hilft dem Duce und Hitler

Damit wären wir wieder bei Prinzessin Mafalda. Auch als Erwachsene eine Lichtgestalt und in vielerlei Hinsicht eine moderne Frau, lässt sie sich von den Faschisten mit ihrem Duce Mussolini einspannen. Da sie 1925 Prinz Philipp von Hessen geheiratet hat, spielt sie auch eine öffentlichkeitswirksame Rolle in der wachsenden Beziehung zwischen Mussolinis Italien und Hitlers Deutschland. Das Ganze endet für sie tragisch. Als sich das Kriegsgeschehen wendet und Italien von den Alliierten überrollt wird, gilt sie den Nazis plötzlich als Verräterin und wird interniert. Sie stirbt am 26. August 1944 durch eine bei einem Bombenangriff erlittene Verletzung. Bis heute wird sie in Italien verehrt und als Opfer der Nazis gesehen. Dass sie Mitglied der NSDAP und mit Hitler lange Zeit eng befreundet war, blendet man oft aus.

Ähnlich selektiv ist Italiens Wahrnehmung bereits, als der Dampfer «Principessa Mafalda» 1927 vor Brasilien sinkt. Auslöser des Unglücks ist offenbar der Bruch der Steuerbordwelle, die mehrere Scharten in den Rumpf geschlagen hat. Tatsächlich aber ist das Schiff insgesamt in einem schlechten Zustand, weshalb die ganze Fahrt über schon Probleme auftauchen, die man nicht ernst nimmt. So werden denn in der Berichterstattung über das Ereignis, das vermutlich 324 Menschenleben kostet, nicht das Versagen der Eignerschaft, sondern individuelle Heldentaten betont. In die mühevolle juristische Aufarbeitung ist auch die bekannte Luzerner Familie Bucherer involviert, die ein Opfer zu beklagen hat. Wie andere Familien wird sie nach jahrelangem Prozessieren mittels Vergleich in unbekannter Höhe entschädigt.

Überlebende des Untergangs der «Principessa Mafalda» 1927. Er kostete vermutlicht 327 Menschenleben. Bild: PD

Heute ist die «Principessa Mafalda» weitgehend in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, wie das Buch von Stefan Ineichen zeigt. Spielt sich doch ihre Rolle in dramatischen Ereignissen des letzten Jahrhunderts ab.