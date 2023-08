Luzerner Sinfonieorchester Klavierfestival: Eröffnung mit Stars und Sternen Das neue Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters startete demonstrativ vielfältig mit Individualisten am Flügel und am Cembalo.

Rudolf Buchbinder eröffnet das Klavierfestival «Le piano symphonique» im Konzertsaal des KKL Luzern. Bild: Luzerner Sinfonieorchester/Philipp Schmidli

Schon die Eröffnung am Dienstag unterstrich mehrfach: Luzern hat ein «neues Klavierfestival». Das betonte schon der Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters vor dem Eröffnungskonzert im KKL. Numa Bischof spielte damit an auf die Vorgeschichte: Nachdem Lucerne Festival sein «Piano» eingestellt hatte, lud das KKL das Luzerner Sinfonieorchester ein, ein neues Klavierfestival durchzuführen. Die ersten zwei Jahrgänge fanden allerdings unter Corona-Einschränkungen statt. Was fehlte, waren – neben Kammermusik und Orchesterkonzerten – Rezitals mit Meisterpianisten, die das Herzstück eines Klavierfestivals sind.

Solche standen jetzt demonstrativ am Anfang. Und lösten zwei Monate, bevor Lucerne Festival seinerseits wieder ein «Klavierfest» einführt, den Anspruch ein, das neue Klavierfestival Luzerns zu sein. Dazu gehörte auch, dass mit Rudolf Buchbinder ein Meisterpianist im KKL auftrat und der Cembalist Jean Rondeau zu einer «Pilgerreise» (Bischof) ins ausverkaufte Neubad einlud.

Bei Schumann flimmern die Sterne

Da war eine Entdeckung allein schon durch den Barock im Pool garantiert. Aber Buchbinder gab auch dem Eröffnungskonzert im Konzertsaal solche Qualitäten eines Spiels aus dem Augenblick heraus. Welche Freiheit dafür auch exakt notierte Partituren dem Interpreten lassen, hatte er im Gespräch erklärt (Ausgabe vom Freitag). Schon Mozarts Variationen über das Volkslied «Ah, vous dirai-je Maman» waren dafür ein Beispiel. Von Beginn weg inszenierte Buchbinder sie als Dialog zwischen beiden Händen, indem er Begleitstimmen melodisch hervorhob und virtuose Figurationen zu barock deutlichen Charakteren zuspitzte.

In Beethovens «Appassionata» staunte man einmal mehr, wie Buchbinders «Hochleistungssportler», wie er seine Pianistenhände nennt, in Topform sind - und das in einem Alter (76), in dem bei anderen Pianisten die Fehlerquote zunimmt. Aber auch dieses wild herausgeschleuderte Stück elektrisierte nicht nur durch die pochende und sich in gestapelten Akkorden auftürmende Erregung, sondern ebenso durch die atemraubende Ruhe, mit der sich - «dolce» - Gesangslinien daraus herauslösten: Ein vielfältig gestauter und losschnellender Beethoven ohne jede Altersmilde.

Herzstück des Programms waren die Symphonischen Etüden von Robert Schumann, dem sich das Klavierfestival thematisch widmet. Hier nahm sich Buchbinder die Freiheit, den kaleidoskopischen Reichtum des zu Tode betrübten und himmelhoch jauchzenden Werks auszuweiten, indem er dem Zyklus nachgelassene Stücke einfügte. Und da öffnete sich eine neue Welt, wenn im Diskant leicht hingetupfte Töne wie Sterne glitzerten, die in wie zufällig ausgestreuten Verbindungen Schumanns Idee der inneren Stimmen in eine höhere Sphäre rückten. Die zweite Zugabe – ein Johann-Strauss-Potpourri – war dagegen ein Klavierfest pur, das das zum Teil aus dem Ausland angereiste Publikum zu Standing Ovations hinriss.

Ein moderner Individualist am Cembalo: Jean Rondeau im Pool im Neubad. Philipp Schmidli

Modernes Barockmysterium

Am Gesang der Sterne knüpfte quasi das Cembalo-Rezital um 22 Uhr im Neubad an. Im Dämmerlicht im Pool setzte sich Jean Rondeau, ein Jungstar unter den Cembalisten, wie in meditativer Versenkung ans Instrument. Und als er in einem Prélude von Rameaus einen ersten, profunden Basston anschlug und sich im Raum mysteriös entfalten liess, wurde diese Late Night auch musikalisch zum Nachtkonzert. Es war mehr als ein musikalisches Ereignis, wie Rondeau aus der Tiefe heraus langsam dunkle Akkorde auffächerte, den Puls mit federnden Rhythmen beschleunigte, die Musik schliesslich lebhaft fliessen und tanzen liess und zu heller, leidenschaftlicher Terzensüsse steigerte.

Denn die Freiheit, mit der er sich durch diese reich ausgezierte und doch süffige barocke Klangwelt bewegte, war nicht einfach historische Aufführungspraxis. Man erlebte sie vielmehr als Ausdruck eines durch und durch heutigen Individualismus. Dazu passte auch die Reaktion des Publikums: Als Rondeau in Stücken von Couperin die Meditationen zum Flow und schliesslich zum Highspeed mit hart geschlagenen Akkorden steigerte, johlten die Besucher im ausverkauften Pool, der dafür die perfekte Ambiance bot.