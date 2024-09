Luzerner Theater Die Revolution aus dem Mittelstand im Mittelland oder: Wilhelm Tell macht in (Outdoor-)Mode Im UG des Luzerner Theaters gehen die «Müllers» in eine neue Runde. Politisch und unverfroren wie eh und je.

Die «Müllers» bekommen hohen Besuch: Wilhelm Tell flüchtet sich zu ihnen. Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Am Mittwochabend ging die beliebte Müllers-Reihe im UG des Luzerner Theaters in eine neue Runde. Diesmal zu Gast: Wilhelm Tell, der seiner eigenen Rolle entkommen will und die Müllers um ihr gewöhnliches Leben beneidet. Eine gelungene Episode, die den Freiheitsdiskurs unaufgeregt mit Pop, Nationalsymbolik, Konzept-Yoga und witzigen Müll-Metaphern verhandelt.

Das Konzept der «Müllers» (Regie: Sophie Stierle, Text: Christoph Fellmann) ist im Zentralschweizer Theaterschaffen ebenso einmalig wie erfrischend: Eine aktuelle Schlagzeile wird zur Ausgangslage für eine Episode, die in einer Woche geschrieben, konzipiert und in einer weiteren Woche geprobt wird. Tempo vor Perfektion also, was dem Stück absolut zugutekommt, läuft man doch nicht selten Gefahr, allzu viel in ein Stück packen zu wollen und dramaturgisches Handwerk überzustrapazieren.

Ende August vermeldete die Urner Zeitung, die Oper «Wilhelm Tell» dürfe nicht auf dem Rütli stattfinden. Wer den Artikel genau liest, versteht sofort, warum diese Meldung reichhaltiges Futter für eine neue «Müllersche» Finte war. So heisst es dort: «Das vorliegende Opernprojekt sei mit dem neuen SSG-Schwerpunkt [Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft] sozialer Zusammenhalt, Freiwilligenarbeit und Demokratie nicht ideal zu vereinbaren gewesen.»

Lieber kein Auto oder kein Stimmrecht?

Ein Satz, der einem den Kopf vernebelt, fragt man sich doch sogleich, was das eine mit dem anderen und am Ende mit dem Rütli zu tun hat; was mit «Demokratie» überhaupt gemeint ist und was denn die «ideale Form» für diese schweizerische Dreifaltigkeit wäre? Ähnliche Fragen stellen sich auch die Müllers, die durch einen unangekündigten Besuch von Tell aus ihrem langweiligen Alltagstrott herausgerissen werden.

Die Fragen, ob nun Denner oder Spar, ob Praktikum oder Start-up, was als «Quality Time» gilt und was nicht, werden nun von grösseren Fragen überlagert: Ist die Freiheit ein Gefängnis? Was ist Geschichte und was Realität? Und wenn Geschichte und Mythos die Realität prägen, warum schreiben wir sie nicht einfach um? Worauf verzichten die Schweizer Durchschnittsmenschen eher – auf Auto oder auf Stimmrecht?

Heldenfantasien der einen und anderen Art

Dabei bedient sich das Stück ebenso bei Klassikern wie Schiller und Dürrenmatt, Historikern wie Groebner und von Matt, wie bei Popikonen: Beyoncé oder Doja Cat, die mit der aktuellen Hitparade-Nummer-Eins («Paint The Town Red») die Neuerfindung des Ichs zum Stilmerkmal erhebt.

Auch die Theater-Meta-Ebene wird bedient, indem die Figuren über Realität und Fiktion fachsimpeln und genau während sie feststellen, dass nichts passiert und ebendies für den Beweis halten, dass dies die Realität ist und keine Geschichte, klingelt es an der Tür, wo ein ruheloser unfreiwilliger Held nach Zuflucht sucht. Wahlweise zum Freiheitskämpfer, Nationalhelden, Attentäter oder Revolutionär erkoren, leidet Tell mit falschem Bart darunter, seine Identität für allzu viele Geschichten und Ideologien hinhalten zu müssen. Mit seinem Zweifel weckt er die Zweifel der Müllers ebenso wie geheime Sehnsüchte, Heldenfantasien und System-Sprenger-Gelüste.

Live-Musik ist auch dabei. Die «Hausband» der «Müllers» spielt eigene und Coversongs. Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Besonders hervorzuheben ist die sorgfältige Figurenzeichnung dieser Theatersitcom. Marlis, Marcel und Leander Müller sind nämlich ebenso daneben und peinlich wie liebenswürdig. Spiessig sind die Müllers natürlich auch, jedoch verfällt hier niemand den überstrapazierten Klischees von «Herr und Frau Schweizer». Spiessig sein heisst eben auch: Ja nicht spiessig sein wollen, sich über die Abfallvorschriften enervieren, ein Che-Guevara-Shirt tragen. Man macht sich hier durchaus lustig über die Marotten durchschnittlicher Zeitgenossen, jedoch ohne auf sie herabzuschauen. Die beiden Hamster, Gulasch & Gnagi (Blind Butcher), quasi Hausband der Müllers, sorgen mit eigenen und Coversongs musikalisch für einen runden Abend und zuverlässige Lacher: Allein die Hamster-Kostüme (Ausstattung: Nina Steinemann) sind ein Besuch im UG wert.

Überhaupt überzeugt diese neue Müller-Episode: kurzweilig, witzig, unterhaltsam und mit dem nötigen Futter für Hirn, Auge und Ohr. Wenn zum Schluss Müllers, auf den Esstisch-Stühlen stehend, die Fäuste erhoben, «Freedom» von Beyoncé in die Runde trällern, so ist mit allem zu rechnen: mit der Revolution aus dem Mittelstand im Mittelland ebenso wie mit der Flucht nach vorne in die Selbstsuche mittels markttauglicher Gadgets. So nämlich macht es Tell, der seine Rolle aufgibt, um eine Outdoor-Bekleidungs-Linie zu gründen. «Tell The People» soll das Label heissen, denn auch Tell weiss: Am Ende geht es immer um die Geschichte und darum, wer sie wem, wie und zu welchem Zweck erzählt.