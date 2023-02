Luzerner Theater Henrik Ibsens Gesellschaftskritik ins Heute geholt: Wie viel Hässliches braucht es zum Erfolg? Das Luzerner Theater bringt Ibsens «Stützen der Gesellschaft» auf die Bühne. Das läuft ähnlich ins Leere wie die thematisierte Instagram-Welt.

Und sind wir nicht wirklich toll, dann tun wir doch wenigstens so: hier die erweiterte Sippschaft rund um Erfolgsmensch Karsten Bernick (Christian Baumbach, Mitte). Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Über acht Jahre zog sich Henrik Ibsens Arbeit an seinem ersten Gesellschaftsdrama, 1877 uraufgeführt, hin. Ursprünglich hatte er es als Lustspiel vorgesehen, aber Ibsen entschied sich schliesslich, seine «Stützen der Gesellschaft» als Schauspiel anzulegen. Und legte damit den Grundstein für seine Karriere als Kritiker bürgerlicher Doppelmoral.

Vor allem in Deutschland war man begeistert von den «Stützen der Gesellschaft»: Allein in Berlin stand das Stück im Februar 1878 an gleich fünf Theatern auf dem Spielplan. Sein komödienhaftes Finale allerdings –aller Schrecken löst sich in Wohlgefallen auf – wurde später immer mal wieder kritisiert. Geht man mit diesem Wissen die «Stützen der Gesellschaft» im Luzerner Theater schauen, frei nach Henrik Ibsen in die Jetztzeit geholt unter der Regie von Katja Langenbach und Dramaturgie von Eva Böhmer, dann kann man sich seine zwiespältigen Gefühle gegenüber der Inszenierung etwas besser erklären.

Denn man fühlt sich weder in einem Drama noch in einer Komödie. Zwischendurch schweift man ab, womöglich ging das auch Henrik Ibsen so, als er acht Jahre lang am ambitionierten Schauspiel schrieb. Und bis auf der Luzerner Bühne alle Charaktere und ihre verworrenen Bluts- und Liebesbeziehungen ansatzweise erklärt sind, hat die Konzentration auch schon etwas nachgelassen.

Ibsens Wintergarten und die Insta-Welt

Die «Stützen der Gesellschaft», dieses Stück über Wohlstand, der auf Lügen fusst, und über die hässlichen Wahrheiten hinter dem Erfolg, inszeniert die Luzerner Schauspieldirektorin Katja Langenbach modern und verspielt. Aus Ibsens Konsul wird der heutige Werftbesitzer Bernick, aus Studienrat Rorlund wird der Life-Coach Rorlund, aus Sohn Olaf wird die Tochter Oda. Aus Ibsens Wintergarten, in dem Familie Bernick wie im Glashaus sitzt, wird in Luzern eine Insta-Welt. Wo im Original die Stadtbevölkerung durch die Fenster der reichen Familie linst, stellen sich in der Luzerner Inszenierung die Erfolgsmenschen selbst zur Schau – auf Social Media.

Betty Bernick (Hanna Binder) turnt auf ihrem Gatten Karsten Bernick (Christian Baumbach): Zu zweit hält man die perfekte Kulisse doch leichter aufrecht. Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Wobei die Charaktere und deren digitale Existenz im Programmheft weit besser erklärt werden als auf der Bühne. Dramaturgin Eva Böhmer machte sich die Mühe, jeden Charakter im Programmheft von sich erzählen zu lassen – dass sich diese Erzählungen im Spiel nicht wiederfinden, sei Absicht, so Regisseurin Katja Langenbach: «Sie finden sich bewusst nicht auf der Bühne wieder, da wir die Geschichte in einem zusätzlichen Medium weitererzählen.» Schade findet man das trotzdem. Man hatte damit gerechnet, die Figur der Lona Hessel nicht nur im Heft, sondern auch vor Publikum von ihrem Dating-Frust reden zu hören.

Auch die auf Insta bestens vermarktete Fitnessleidenschaft der Betty Bernick, von der im Programm ausführlich die Rede ist, zeigt sich auf der Bühne nur in ein paar Turnübungen Bettys auf dem Rücken ihres Gatten. Welche Lebenslüge diesem so zu schaffen macht, das liest sich im Original aus dem 19. Jahrhundert ähnlich umständlich, wie es in Luzern erzählt wird. Und eigentlich spielt es auch keine Rolle: Damals wie heute geht es um die Leichen im Keller der Mächtigen. Doch ist das nun tragisch oder lustig?

Kein Obdach in unserer Zeit

Christian Baumbach leidet und zürnt und tobt und lächelt und schmeichelt als Karsten Bernick: Er gibt alles.

Nichtsdestotrotz scheint sein erregtes Spiel ins Leere zu laufen gerade so wie die meisten unserer Posts auf Instagram.

Das sich zurücknehmende Spiel von Andreas Bittl als Werftarbeiter Aune berührt dagegen wie ein handgeschriebener Brief.

Ein wohltuender Kontrast zur schrillen Show im «House of Bernick» sind die warmen Celloklänge, die das Leben und Leiden dieser Mächtigen begleiten (Musik Roderik Vanderstraeten). «Die Wahrheit war obdachlos bis heute», sagt Karsten Bernick zuletzt. Gibt es überhaupt ein Obdach in unserer oberflächlichen Leistungsgesellschaft, fragt man sich beim Verlassen des Theaters. Doch diese Antwort kann Ibsen nicht mehr liefern.