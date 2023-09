Bühne Das Luzerner Theater nimmt sich Woolfs feministischem Roman «Orlando» an Bühne frei für Virginia Woolfs (1882-1941) grossen feministischen Roman «Orlando». Musik und Gesang kommen dabei nicht zu kurz.

Lieber Frau oder lieber Mann? Ein Spiel oder ein Dilemma? Bild: zvg

Das nennt sich Avantgarde: Bereits 1928 versteht die englische Autorin Virginia Woolf (1882-1941) Geschlecht als einen unabgeschlossenen Prozess. In «Orlando – Eine Biographie» hinterfragt Woolf durch einen überraschenden Geschlechterwechsel der Hauptfigur die Binarität der Geschlechter und deren sozialen Konsequenzen.

Regisseurin Corinna von Rad begibt sich gemeinsam mit dem grossen MusikSpieler Jürg Kienberger und ihrem Team auf eine Spurensuche nach einem Leben, das nicht sein kann und doch ist. «Orlando» ist eine gemeinsame Produktion der Sparten Schauspiel und Oper am Luzerner Theater.

Erfahrungen mit verschiedenen Epochen und Identitäten

«Orlando lebte bis zu seinem 30. Lebensjahr als Mann, bis er eine Frau wurde, die er seitdem geblieben ist.» So lakonisch beschreibt Woolf selbst die fantastische Biografie Orlandos und den Geschlechterwechsel mitten im Roman. Während einer über 400 Jahre widerspiegelnden Erzählung macht Protagonist Orlando seine Erfahrungen in verschiedenen zeitlichen Epochen und mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten.

Orlando macht Bekanntschaft mit diversen Gesellschaftsformen und sowohl konservativen als auch liberaleren Systemen. Normen und Erwartungen ein jeder Zeit reflektiert Orlando dabei laufend – und übergeht sie überdies.

Die Luzerner Inszenierung spielt mit Woolfs Fluidität der zeitlichen und geschlechtlichen Verortung. Vier Performer bringen die Lebensstationen und Identitäten auf die Bühne – mit Rhythmus und Musik. Regisseurin Corinna von Rad und der Musikalische Leiter Jürg Kienberger inszenieren «Orlando» als gemeinsames Projekt von Schauspiel und Oper. Jürg Kienberger ist als Livemusiker und Darsteller zusammen mit zwei weiteren Darstellern – Wiebke Kayser und Robert Rožić – sowie zusammen mit Tenor Ziad Nehme ein Teil der Inszenierung.

Mit «Orlando» nahm sich Virginia Woolf des männerdominierten Genres der Biografie an. Sie spielte lustvoll damit und setzte gleichzeitig neue Massstäbe der Erzählkunst, wie das Luzerner Theater schreibt. Die ganze Geschichte orientiert sich am Leben von Woolfs Geliebter Vita Sackville-West, der die Schriftstellerin so ein literarisches Denkmal setzte. Woolfs «Orlando» gehört zu den wichtigsten feministischen Romanen des 20. Jahrhunderts.