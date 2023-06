Luzerner Theater Operetten-Premiere: Mit Offenbach und Jules Verne topaktuell Das Luzerner Theater geht mit Jacques Offenbachs Operette «Doktor Ox» auf den Theaterplatz. Und verbindet in der letzten Premiere der Saison Lokalkultur mit Weltpolitik.

Luzerner Stadtgeschichte steuern Plakate von Emil Manser bei: Szene aus der Operette «Doktor Ox» Ingo Höhn

Mit seiner Opern-Premiere zum Abschluss dieser Saison gibt das Luzerner Theater eine Visitenkarte für ein zeitgemässes Theater ab. Dieses soll aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen, sich mit lokalen Traditionen auseinandersetzen und überhaupt offen zur Stadt hin sein und zum mitmachen einladen. Und klar: Vor allem soll es gut unterhalten.

Als Open-air-Produktion auf dem Theaterplatz erfüllt die Operetten-Revue «Doktor Ox» von und nach Jacques Offenbach fast alle diese Kriterien. Den aktuellen Bezug ergab sich bei dem ursprünglich als «Revue des Folies» geplanten Produktion durch den Ukraine-Krieg. Dass Putin «mit dem Rohstoff Gas die Weltpolitik in seinem Sinne manipulierte» führte Regisseur Felix Schrödinger zu Offenbachs später Operette «Doktor Ox». Darin entwendet, nach einer Science-Fiction-Vorlage von Jules Verne, der skrupellose Doktor Ox die Formel für das ebenso belebende wie zerstörerische Gas Oxygen®, um durch die «Monopolisierung eines Rohstoffs», so Schoedinger, grenzenlose Macht zu erlangen.

Offenbachiade mit Luzerner Stadtoriginal

Zur aufklärerischen Unterhaltung gehört, wie der Regisseur den Plot zuspitzt. So wertet er die weibliche Frauenfigur Prascovia, die im Original den ausser Rand und Band geratenen Wissenschafter anhimmelt, zur emanzipierten Gegenfigur auf, die am Ende die Pläne des Betrügers vereitelt. Ein starker Unterhaltungsfaktor ist dabei nicht nur das absurde Spiel, sondern natürlich auch Offenbachs spritzige Musik. Unter der musikalischen Leitung von James Hendry wird die gekürzte Doktor-Ox-Vorlage denn auch ergänzt durch Hits aus anderen Offenbach-Operetten, darunter der Barkarole aus «Hoffmanns Erzählungen» oder dem Cancan aus «Orpheus in der Unterwelt».

Für den Lokalbezug steht nicht nur der Theaterplatz als Spielort. Acht Tänzerinnen und Tänzer verkörpern das 2004 verstorbene Luzerner Stadtoriginal Emil Manser. Für Schroedinger schafft das nicht nur einen Bezug zur «Luzerner Stadtgeschichte und Kultur». Manser habe als Strassenkünstler «der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten, nicht aus einer zynischen Haltung heraus, sondern aus einer tiefen Liebe zur Menschheit. Diese Empathie verbindet Manser mit Offenbach». Mansers Verkleidungen inspirierten auch die Charlie-Chaplin-Kostüme der Produktion. Zum Mitmachen eingeladen sind alle ab 16 Uhr in der «Bar des Folies» in der Box, die erst eine Stunde vor Vorstellungsbeginn nur für Theaterbesucher geöffnet ist.