Machtspiele machen sie krank – «Black Swan» ist der Film zur Todsünde Neid

Parallel zum «Sündenfestival» in der Peterskapelle (mehr dazu am Freitag, 8.9.) zeigt das Stattkino Luzern (www.stattkino.ch) drei Filme – zu den Todsünden Völlerei, Wollust und Neid. Die Wahl der Filme ist bestechend: «La grande bouffe» (1973) von Marco Ferreri (Montag, 11. 9., 18.30), «Shame» (2011) von Steve McQueen (Mittwoch, 13. 9., 20.30) und «Black Swan» (2010) von Darren Aronofsky (Samstag, 16. 9., 18.30). Alle drei Filme haben sich nachhaltig in meine Erinnerung eingebrannt, und die Auswahl überzeugt voll und ganz, auch wenn es immer noch ganz viele andere. Schade nur …, wir hätten gerne zu allen sieben einen Film gesehen! (reg)