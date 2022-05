Kino Maja und die Ameisenprinzessin – und welche Filme sonst noch in der Zentralschweiz starten Diese Filme starten am 5. Mai in den Zentralschweizer Kinos.

Rahim sitzt im Gefängnis, weil er seine Schulden nicht begleichen kann. Während eines Hafturlaubs scheitert der Versuch, den Gläubiger zu einem Rückzug der Anklage zu überreden. Als Rahim an eine Tasche mit Goldmünzen gelangt, gibt er diese der ursprünglichen Besitzerin zurück und wird in den Medien als moralischer Held gefeiert. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi musste sich jüngst wegen Plagiatsvorwürfen seitens einer Studentin in seiner Heimat vor Gericht verteidigen – mit für ihn negativem Ausgang.

Die lustig-bunten Protagonisten dieses familientauglichen Animationsstreifens freuen sich über den Frühling. Bis eine versehrte Ameise Maja eine seltsame goldene Kugel anvertraut. Diese soll zu einer weit entfernten Ameisenkolonie gebracht werden. Aus ebendieser Kugel schlüpft eine Ameisenprinzessin. (dpa)

In der Marvel-Fortsetzung von Sam Raimi durchquert Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) gemeinsam mit alten und neuen Verbündeten die alternativen Realitäten des «Multiversums», um das Ende aller Dimensionen zu verhindern. Dabei wird er selbst zur Gefahr für die Menschheit. Ein «verrückter» Film für Fans.

Der Italiener Paolo Virzì drehte mit den Schauspielgiganten Helen Mirren und Donald Sutherland ein amerikanisches ­Roadmovie, das von Liebe und Selbstbestimmung im Alter trotz Krankheit handelt. Seichtheit und Sentimentalität umschifft er auch mit Humor.

Dokumentarfilm von Hans Haldimann.

Die Reise der heute 85-jährigen Genfer Journalistin, Schriftstellerin, Fotografin und Kriegsberichterstatterin im Nahen Osten; einer furchtlosen Reporterin, die Ängste von Frauen rund um den Globus dokumentierte.

Warum hat der Mensch den Drang, Unbekanntes zu erforschen? Inspiriert von einem Schwarz-Weiss-Foto des Luftbildfotografen Brad Washburn begeben sich die Kletterer Renan Ozturk und Freddie Wilkinson auf das ultimative Abenteuer.

Musik-Doku von Andrew Dominik über die kreative Beziehung von Nick Cave und Warren Ellis.

Elene Naveriani lässt uns auf poetische Weise nach Georgien blicken: Der Tod eines Bewohners bringt eine Dorf­gemeinschaft aus ihrem labilen Gleichgewicht; Geheimnisse werden an die Oberfläche gespült… Der Spielfilm ­wurde u.a. für «die Zärtlichkeit und Selbstverständlichkeit, mit der Tabus angefasst und ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten gebrochen werden» mit dem «Prix de Soleure» ausgezeichnet.

Die Satire porträtiert den Kampf zwischen jugendlicher Wildheit und wachsendem Pflichtbewusstsein in einer Gesellschaft, in der ein Algorithmus den Zeitpunkt des Erwachsenwerdens bestimmt. Am Zurich Film Festival mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

