Malters Vollgastheater wagt sich an einen Klassiker – und das an einem neuen Ort Das Vollgastheater zeigt «Der Zauberer von Oz» – und zwar in Malters, dies wegen Belegungsengpässen im Theater Pavillon Luzern. Auf das Publikum wartet eine wunderschön inszenierte Produktion.

Eigentlich hätte das Vollgastheater bereits letzten Mai das neue Stück «Der Zauberer von Oz» im Theater Pavillon in Luzern aufführen wollen. Pandemiebedingt musste die Produktion abgesagt und verschoben werden. Belegungsengpässe im Theater Pavillon Luzern führten zudem dazu, einen neuen Spielort suchen zu müssen. Gespielt wird nun im Gemeindesaal Malters.

Impression von der Probe «Der Zauberer von Oz» im Gemeindesaal Malters. Bild: Jakob Ineichen (7. Mai 2022)

Das Vollgastheater wurde 2000 gegründet und ist ein beliebtes Freizeitangebot von Insieme Luzern. In der aktuellen Produktion stehen 28 Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung auf der Bühne. Als Vorlage diente Regisseur Raschid Kayrooz die Filmversion «The Wizard of Oz» mit Judy Garland in der Hauptrolle. Handlung und Texte wurden von ihm deutlich gekürzt, vereinfacht und mit nonverbalen, körperbetonten Elementen erweitert.

«Botschaft passt zum Vollgastheater»

Die Geschichte von Dorothy und ihren drei Freunden, die auf der Suche nach dem Zauberer von Oz spannende Abenteuer erleben und dabei ihre eigenen Stärken entdecken, ist ein Klassiker. «Das Projektteam entschied sich für dieses Stück, weil es sowohl von den Gestaltungsmöglichkeiten als auch von der inhaltlichen Botschaft her ausgezeichnet zum Vollgastheater mit seinen sehr unterschiedlichen Menschen passt», erklärt Raschid Kayrooz nach der Hauptprobe am Mittwochabend.

Das Publikum darf sich auf eine wunderschön inzensierte Produktion mit tollem Bühnenbild, Masken und Kostümen freuen. Das sensible und sehr auf gegenseitige Aufmerksamkeit gezielte Spiel rührt ganz tief an den Emotionen. Es ist faszinierend, wie das Ensemble interagiert. Die Live-Band setzt dem Stück die Krone auf.