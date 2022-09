Gesangsrezitals Männer- und Frauenperspektiven am Lucerne Festival Lucerne Festival mischt nochmals Geschlechter, Ethnien und Generationen.

Opernarien aus der Männerperspektive: Juan Diego Flórez.

Ähnlich wie das Luzerner Theater mit «Blaubart» stellt auch Lucerne Festival in Gesangsrezitals Männer- und Frauenrollen zur Diskussion: Juan Diego Flórez singt Auszüge aus Opern u.a. von Rossini und Verdi (Fr, 2. September, 19.30, KKL, Konzertsaal), Artiste étoile Golda Schultz bringt in Liedern von Komponistinnen die Frauenperspektive ein (So, 4. September, 14.30, Lukaskirche).

Diversity-Akzente gibt’s in den Sinfoniekonzerten: Das London Symphony Orchestra spielt unter Simon Rattle in einem gemischten Programm um Sibelius’ 7. Sinfonie das «Sun Poem» von Daniel Kidane, einem Komponisten mit russisch-eritreischen Wurzeln (So, 4. September, 11.00, Konzertsaal). Das Philadelphia Orchestra unter Yannik Nézet-Séguin trägt im ersten Konzert neben Beethoven die 1. Sinfonie von Florence Price vor, eine der Entdeckungen dieses Sommers (So, 4. September, 18.30, Konzertsaal).

Verschiedene Generationen treffen sich beim Abschluss der Academy am Samstag, 3. September: Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra spielt gewichtige Werke von Wolfgang Rihm und Dieter Ammann (11.00, Konzertsaal), anschliessend erklingen Stücke von den jungen Komponistinnen (alles Frauen) aus dem Composer Seminar (14.30, Luzerner Saal). (mat)