Biografischer Roman «Tu's nicht!», möchte man immer wieder schreien: Doch der junge Schweizer dreht in Lateinamerika und auf Drogen total durch Der Luzerner Marc Lustenberger verarbeitet im packenden Erstlingsroman «Panama» auch eigene Erlebnisse auf Reisen in Lateinamerika und auf drogengeschwängerten Technopartys der 1990er-Jahre.

Man kann nicht aufhören, zu lesen. Mit Konrad Steiner mitzuleiden. Für ihn Sympathie zu empfinden. Zu hoffen, dass es gut ausgeht. Und immer wieder innerlich zu schreien: «Tu’s nicht!» Etwa, wenn der junge Schweizer auf seinem Lateinamerika-Trip sein spärliches Geld wieder mal in Drogen investiert. Wenn er Hochrisikoakte vollzieht, indem er alleine durch gefährliche Stadtteile stolpert. Indem er einfach losläuft, um zu Fuss von Panama nach Kolumbien zu gelangen, durch den Dschungel und beinahe in den Tod. Wenn er naiv Bekanntschaften macht, auch weibliche.

War damals selber in Lateinamerika und an Technopartys: Marc Lustenberger. Bild: zvg Emanuel Ammon/Aura

Der Luzerner Journalist und Autor Marc Lustenberger, 54, konnte für seinen ersten Roman «Panama» auch aus eigenen Erfahrungen schöpfen. So unternahm er selber Mitte der 1990er-Jahre ausgedehnte Reisen durch Mittel- und Südamerika. Das merkt man dem Text auf sehr positive Weise an. Seine Schilderungen von Örtlichkeiten und den dort lebenden Menschen wirken ausserordentlich authentisch, plastisch und sinnlich.

«Sicher auch Elemente von mir selber»

Natürlich drängt sich die Frage auf, inwieweit er sich selber in der Figur von Konrad Steiner abgebildet hat: «Er ist fiktional – und gleichzeitig gibt es ihn so ähnlich tausendfach», antwortet Lustenberger und räumt ein: «Sicher sind auch Elemente von mir selber enthalten. Doch literarisch habe ich die Figur verdichtet. Steiner erlebt in wenigen Monaten mehr als ein anderer in seinem ganzen Leben.»

In Rückblenden thematisiert das Buch auch Technopartys der damaligen Zeit und die oft dazugehörigen Drogen. Sie sind auch es auch, welche den Protagonisten aus der Bahn werfen. Und nachdem er sich als Drogenschmuggler verdingt hat und hereingelegt worden ist, muss er vor dem gewaltbereiten Auftraggeber nach Lateinamerika flüchten.

Wie sieht es hier mit den autobiografischen Bezügen aus? «Wie viele meiner Generation habe auch ich in den 1990er-Jahren die Technokultur kennen gelernt und dabei gewisse Substanzen konsumiert», sagt Marc Lustenberger. «Dabei habe ich bei mir und anderen die Licht- und Schattenseiten dieser Welt erlebt. Diese Erlebnisse, aber auch Geschichten anderer Leute, sind zugespitzt in meinen Roman eingeflossen.»

Sinnbildlich: Die kaputte Brille

Viele Altersgenossen von Marc Lustenberger werden sich und das Lebensgefühl dieser Generation im Roman wiederfinden. Vor allem aber geht es um einen Menschen, der sich in einer fremden Welt immer weniger zurechtfindet. Und trotz flüchtiger Begegnungen immer einsamer wird. Vermeintliche Freiheit wird zu Ausweglosigkeit. Sinnbildlich etwa, wenn Konrad Steiner krank und ohne Geld in einem schäbigen Hotelzimmer liegt. Oder gar in einer Arrestzelle festgehalten wird. Denn hilflos reagiert er auch auf die lokalen Behörden, wo in einer aberwitzigen Kombination Bürokratie und Korruption auf die Spitze getrieben werden. Was immer Steiner tut, er versinkt auf kafkaeske Weise tiefer und tiefer darin.

In all der Unbill versucht er immer wieder, sein eigenes Leben zu reflektieren, Halt in sich selber zu finden. Doch auch hier kommt er keinen Schritt weiter, tappt zusehends im Unklaren. Von bestechender Symbolhaftigkeit: Nach einer im Drogenrausch von ihm selber angezettelten Schlägerei ist seine Brille kaputt. Und er wankt durch eine buchstäblich verschwommene Szenerie.

Ist das Leben nur im Extremen fühlbar?

Tragisch ist, dass er sich bis fast ganz zuletzt nicht in der Lage sieht, seine Eltern in der Schweiz um Hilfe zu bitten. Man erahnt, dass seine eigene Kindheit und Jugend zu den Gründen gehören, weshalb er sein Leben nicht in den Griff kriegt. Hinzu kommt eine stete Sehnsucht nach Grenzerfahrungen, weil man vermeintlich das Leben nur im Extremen richtig fühlen kann. Doch wirklich zu fühlen bekommt er die Konsequenzen.

Marc Lustenbergers Roman überzeugt sowohl inhaltlich als auch mit seiner präzisen Sprache. Geschmacksache ist vielleicht, dass gegen Ende Schilderungen von Krankheitssymptomen gegenüber Handlung und Schauplätzen etwas überhandnehmen. Mitsamt religiös-spirituellen Anwandlungen. Doch letztlich wird die Story damit auch konsequent zu Ende erzählt. Jedenfalls ist «Panama» ein Leseerlebnis, das packt, schüttelt und nachhallt.