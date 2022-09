Jazz Neue Platte von Trio um Christoph Erb bietet Raum für Intensität – gefeiert und zelebriert an einem Mini-Festival Drei Impro-Bands laden kommenden Sonntag zur Plattentaufe: An der «More Space»-Party dabei ist Christoph Erb im Trio mit Magda Mayas und Gerry Hemingway.

Veto-records, Luzern, ist das Plattenlabel von Christoph Erb. Bild: Peter Gannushkin/PD

Der Name des Labelfestivals «More Space» ist ein gutes Stichwort für eine Haltung, die in der improvisierten Musik neu an Bedeutung gewonnen hat: Zurückhaltung statt «Blow-out». Weniger ist mehr. Und: Mehr Raum für das Dazwischen. Diese Herangehensweise prägt auch das neue Album des Trios Christoph Erb (Sax), Magda Mayas (Klavier) und Gerry Hemingway (Schlagzeug). Erb ist seit 25 Jahren als Saxofonist und Veranstalter in der zeitgenössischen Jazz-Improszene Luzern und im Austausch mit Chicago präsent. Magda Mayas und Gerry Hemingway sind international bekannt und als Dozierende an der Hochschule Luzern-Musik tätig.

Die Grundhaltung des «Space» in der Improvisation heisst nicht, dass die Musik des Trios in langgezogenen Durststrecken versandet. Vielmehr schärft sie das Bewusstsein für den einzelnen Klang und die gezielte Intervention, statt munter im Tohuwabohu zu baden. Hier der präparierte Klang Mayas’, dort der Glockenschlag Hemingways oder die zischenden Zungenschläge Erbs. Aber auch das Kollektiv funktioniert, wenn sich die Moleküle zum dichten Gewebe fügen.

Grosse Bögen durch fantastische Soundgebiete

Gerade in leisen Passagen wirken und schimmern die sanften Dissonanzen besonders schön («Mist That Whispers»). Die vier Stücke des Albums können wie ein zusammenhängendes Werk gehört werden, auf dem sich neben den ruhigen Space-Zonen auch expressivere Tonalitäten entfalten. Grosse Bögen werden geschlagen, die durch einige fantastische Soundgebiete führen.

Das Trio Erb/Mayas/Hemingway macht den Auftakt eines Labelfestivals, das einen Abend lang stattfindet und drei Bands mit ihren neuen Platten vorstellt. Julius Amber ist das neue Duo-Projekt von Saxofonist Elio Amberg (Sc’ööf) und Schlagzeuger Julian Sartorius. Als Dritte spielen «Die Fermentierten», ein Trio mit Lino Blöchlinger (Sax), Flo Götte (Baritongitarre) und Tobias Sommer (Schlagzeug). Ihr Album wurde noch mit Gitarrist Valentin Baumgartner eingespielt, der im Sommer 2021 tödlich verunglückt ist.

Mitschnitt eines Konzertes von Elio Amberg und seinem Quartett - unter anderem mit Gerry Hemingway am Schlagzeug. Quelle: Youtube

Über 40 CDs seit Label-Gründung

Organisiert wird «More Space» von veto-records. Seit Label-Gründung durch Christoph Erb im Jahr 2006 sind über 40 CD-Produktionen erschienen und wurden eine Konzertreihe und drei Festivals initiiert. Dass das nun anstehende Mini-Festival in einem Kunstatelier stattfindet, ist kein Zufall. Der Künstler Reto Leuthold und Berufskollegin Sabina Oehninger prägen seit Jahren mit ihren Covergestaltungen die Marke veto-records mit. Erb ist an spartenübergreifenden Projekten interessiert, insbesondere mit der Bildenden Kunst. Das bedeutet stets Gemeinschaft, Austausch, Happening. Der «More Space»-Abend im Atelier ist ein weiterer feiner Mosaikstein, um in Luzern neue Klänge und Farben kennen zu lernen. Und sicher auch ein paar interessante Menschen.