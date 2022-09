«Conducting from the Piano» Meisterkurs hautnah und im Stream Mikhail Pletnev lehrt in Luzern «Conducting from the Piano».

«Conducting from the Piano» nach dem Vorbild von Géza Anda: Mikhail Pletnev lehrt es in Luzern.

Dass Solisten Orchester leiten, liegt über die alte Musik hinaus im Trend. Lernen können das Pianisten jetzt im Meisterkurs von Mikhail Pletnev, den die Géza-Anda-Stiftung mit dem Luzerner Sinfonieorchester durchführt.

Kurs und Proben im Orchesterhaus (1. bis 7. September) sind öffentlich und werden auch per Videostream zugänglich gemacht. Die Teilnehmer des «Conducting from the Piano» (je zwei Frauen und Männer) treten am Mi, 7. September, 19.30, im Orchesterhaus mit dem Luzerner Sinfonieorchester auf. (mat)

www.geza-anda.ch