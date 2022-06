Marianischer Saal Obwaldner Komponist Christoph Blum: Messiaen im Flüeli-Ranft Der Obwaldner Komponist Christoph Blum ist mit Mitmachprojekten und neuer Volksmusik vielseitig unterwegs. Mit dem vorzüglichen Ensemble musique lucide entdeckt er jetzt die Naturmystik in Messiaens Quartett von den Anfängen bis zum Ende der Zeit.

Grandios gespielt: Ensemble "musique lucide" mit dem Komponisten Christoph Blum (zweiter von links). Franco Ferloni

Die Ankündigung des Obwaldner Komponisten Christoph Blum klang am Samstag im Marianischen Saal Luzern zunächst vermessen. Er habe Messiaens «Quatuor pour la fin du temps» «ergänzt», sagte er zu seinen «Interludien», mit denen er dessen Sätze nahtlos miteinander verband. Dabei geht das 1941 im NS-Gefangenenlager geschriebene Werk zwischen Apokalypse und Erlösung buchstäblich aufs Ganze. Das braucht keine Ergänzung. Zumal dann nicht, wenn es derart intensiv und grandios gespielt wird wie hier vom hochkarätig besetzten Luzerner Ensemble «musique lucide» (Klarinette: Katharina Oberson, Violine: Luci Koci, Cello: Jonas Iten, Klavier: Leonhard Dering).

Aber mit seinen Interludien gelingt Blum mehr, nämlich eine Erweiterung des Werks. Er öffnet es nicht nur stilistisch zur Gegenwart, sondern bettet Messiaens religiöse Kosmologie ein in eine Naturwelt, wie man sie von anderen Werken Blums kennt. Geräuschklänge waren in einem seiner Werke, die sich mit Bruder Klaus auseinandersetzten, vom Rauschen der Melchaa im Ranft inspiriert. Dass sie hier wiederkehrten, versetzte Messiaen quasi ins Flüeli-Ranft.

Neue Musik wird etwas ganz Selbstverständliches

Spannend ist das, weil sich die Interludien vom geräuschhaften Urzustand zu engen Bezügen zur Musik Messiaens entwickeln. Diese wird zunächst auf nackte perkussive Geräusche reduziert. Das Vogelmysterium der Klarinette tragen Windgeräusche weiter. Wenn das Interludium zum vierten Satz dessen Bewegungslust übersteigert und im Klavier ein zweimaliges Klopfmotiv wieder auftaucht, ergeben sich Bezüge über einzelne Sätze hinweg.

Damit schärfen sich auch die Kontraste. Der voluminös strömende Gesang des Cellos mündet in ein ausfaserndes Klangkontinuum aus Liegetönen, die vehemente «Danse de la fureur» zerspringt in erratische Klavierblöcke, bevor sich das letzte Interludium wieder in Klopfgeräusche zurückzieht. Das alles ergibt einen Ablauf, den man wie eine schlüssige Neukomposition hört. In der Verbindung von «alter» mit ganz neuer Musik ist dieses Projekt geradezu ein Modell, wie man letzterer zu einem selbstverständlichen Platz in den Konzertprogrammen verhelfen kann.