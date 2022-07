Filme Zentralschweiz Diese Kinofilme starten bei uns: Monsieur Claude, kecke Girls und ganz besondere Dokfilme Die dritte Kinokomödie mit Monsieur Claude sowie das fünfte Filmabenteuer mit Bibi & Tina sind zwei Filme, welche diese Woche in unseren Kinos starten. Neben diesem klassischen Mainstream gibt es aber auch ein paar ganz besondere Werke. So etwa ein hochdekorierter Dokfilm aus Dänemark.

Schon zum dritten Mal familiär überfordert: Monsieur Claude (Christian Clavier), hier mit seiner Gattin Marie (Chantal Lauby). Bild: PD

Monsieur Claude und sein grosses Fest

Die französische Komödie «Monsieur Claude und seine Töchter» war im Kinojahr 2014 ein Riesenerfolg. Nun startet bereits der dritte Film um das multikulturell überforderte, erneut von Christian Clavier gespielte Familienoberhaupt. Diesmal planen seine Töchter ein grosses Fest zum 40. Hochzeitstag von Claude und Gattin. Und alle Schwiegerfamilien, die man aus den ersten beiden Filmen kennt, sind wieder dabei. Das Chaos ist programmiert. Der Streifen ist natürlich als Sommerhit gedacht, indes reicht er in Sachen Witz nicht an den ersten Film heran.

Bibi & Tina: Einfach anders

Sogar schon zum fünften Mal ist das Mädchen-Duo Bibi & Tina im Kino zu sehen. Ihre drei neuen Feriengäste auf dem Martinshof sind ganz schräge Typen. Bald werden Aliens gesichtet, derweil der böse V. Arscher einen Rachefeldzug gegen Graf Falko startet. Doch Bibi, Tina und ihre Pferde Amadeus und Sabrina lassen sich nicht ins Bockshorn jagen. Die Titelheldinnen werden neu von den Darstellerinnen aus der Amazon-Serie verkörpert.

Men

US-Horrorfilm im historischen britischen Setting: Eine junge Witwe zieht sich nach dem tragischen Tod ihres Mannes in ein idyllisches Landhaus zurück. Doch auf Spaziergängen in den Wäldern wird sie von unheimlichen Männern verfolgt. Und dann realisiert sie: Alle Personen um sie herum tragen dasselbe Gesicht. Landet sie im Wahnsinn. Regisseur Alex Garland («Ex Machina») bietet viel Grusel mit einigen literarischen Anspielungen im Hintergrund.

Tromperie

Französische Verfilmung des Romans «Täuschung» von Philip Roth. Ein berühmter US-Schriftsteller (Denis Podalydès), der im Exil in London lebt, beginnt aus ehelicher Langeweile eine Affäre mit einer viel jüngeren Frau (Léa Seydoux). Sie treffen sich in seinem Büro, wo sie nicht nur Sex haben, sondern über sein Leben diskutieren. In diesen Momenten blendet der Protagonist sein eigentliches Leben als Ehemann und Vater aus.

Flee

Im dänischen Animationsfilm geht es um den Afghanen Amin, der als erfolgreicher Akademiker in Dänemark lebt. Als er seinen Lebensgefährten heiraten will, spürt er, dass er sich seiner Vergangenheit stellen muss: Er war noch ein Junge, als er mit seiner Mutter und seinem Bruder aus Afghanistan flüchtete. «Flee» erzählt von dieser realen Flucht auch mit eingestreuten Archivaufnahmen. Der Film wurde als erste Kinoproduktion für einen Oscar als bester internationaler Film und gleichzeitig für je einen Oscar als bester Dokumentarfilm und bester Animationsfilm nominiert.

Il Buco

Dokfilm aus Italien über eine Gruppe junger Männer, die in den 1960er-Jahren das titelgebende Loch «Il Buco» erforschen. Sie wagen den 700 Meter langen Abstieg in die Höhle. Ein alter Hirte bemerkt sie. Sein einsames Leben beginnt, sich mit der Reise der Gruppe zu verflechten. Der Film erzählt eine fiktionale Story mit dokumentarischen Mitteln. Und zeigt die Schönheit der mystischen Landschaft sowie der Höhle. (are)