Muri Caspar Wolf, der Epigone, Pionier und Wegbereiter Eine neue Wechselausstellung in Muri rückt drei wichtige, neu hinzugekommene Werke des Landschaftsmalers Caspar Wolf ins Licht.

Caspar Wolf: die Bruder-Klausenkapelle im Ranft um 1776. Leihgabe Maurus Weber, Muri. Bild: PD

Dem Murianer Caspar Wolf (1735-1783), einer der einflussreichsten Landschaftsmaler der Schweiz und hiesiger Pionier auf diesem Gebiet, ist in den Mauern der ehemaligen Benediktinerabtei Muri ein eigenes Museum gewidmet.

Eine Wechselausstellung wird von Anfang Juni bis April 2024 ein anderes, neues Licht auf den gefeierten Maler werfen. In der Ausstellung «Wolf Wolf Wolf: 1 Künstler – 3 ganz unterschiedliche Bilder» stehen drei Gemälde im Fokus: eine Neuerwerbung und zwei neue Dauerleihgaben. Sie alle sind auf individuelle Weise etwas Besonderes, zeigen sie doch drei ganz unterschiedliche Facetten des Meisters: sein frühes Schaffen unter dem Einfluss des Barock und des Rokoko, seine Pionierrolle in der Alpenmalerei und seine Bedeutung hinsichtlich der Bildproduktion für die Bedürfnisse des im späten 18. Jahrhunderts aufkommenden Tourismus.

Drei aussergewöhnliche Werke

So kann eine neu entdeckte frühe «Winterlandschaft» als Leihgabe präsentiert werden, wie der für das Museum verantwortlich zeichnende Verein Murikultur mitteilt. Das Gemälde zeige einerseits die Wurzeln des Künstlers in der spätbarocken Auffassung von Ideallandschaft, die er zwischen 1749 und 1759 während seiner Lehr- und Gesellenzeit in Süddeutschland kennengelernt hatte. Andererseits zeuge das Bild vom Einfluss der Pariser Kunst um 1770 auf den Schweizer Künstler.

Und das «Lauterbrunnental» ist ein Schlüsselwerk für Caspar Wolfs klassische Alpenmalerei, heisst es in der Mitteilung weiter. Das bislang unbekannte Werk wurde 2021/22 umfassend restauriert. Es ist die einzige erhaltene Version in Öl auf Leinwand dieses grosszügigen Einblicks ins Lauterbrunnental, erfasst während Caspar Wolfs Alpenexpeditionen zwischen 1774 und 1776.

Das dritte Hauptexponat der Ausstellung, die «Bruder-Klausenkapelle» in Flüeli Ranft, steht für ein Vermächtnis Caspar Wolfs, bzw. seinen Status als Vorläufer der Vedutenmalerei, einer im späten 18. und 19. Jahrhundert florierenden Bildgattung, die das Bedürfnis des aufkommenden Tourismus nach bildhaften Reiseandenken bediente.

Die von Peter Fischer kuratierte Ausstellung präsentiert die drei Gemälde im Kontext mit weiteren Originalen und Dokumenten. (fae)