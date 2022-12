Musiknachwuchs Luzerner Band Aanim gewinnt den Sprungfeder-Wettbewerb Die Dream-Pop-Rockgruppe Aanim setzt sich unter vier Finalistenbands im Finale des Talentcontests durch.

Die vierköpfige Band Aanim freut sich über den ersten Rang. Bild: Noemi Müller (Luzern, 7. Dezember 2022)

Vergangene Woche ging das Finale der 23. Ausgabe des Zentralschweizer Nachwuchswettbewerbs Sprungfeder im Konzerthaus Schüür über die Bühne. Gewinnerin des Abends war die Band Aanim. Die vierköpfige Gruppe aus Luzern macht alternativen Dream-Post-Rock und überzeugte vor allem die Jury. Wäre nur nach der Publikumsgunst entschieden worden, hätte Club Arielle aus Sursee den ersten Platz geholt. Die Deutschrock-Combo machte mit Abstand am meisten Votings. «Doch mit der Gewichtung der Jury verschob sich das Resultat und Aanim gelang der Sprung an die Spitze», wie die Sprungfeder-Macherinnen und -Macher in ihrer Medienmitteilung schreiben.

Aanims Hauptpreis besteht in der Studioproduktion drei neuer Songs im Wert von 6000 Franken. Zudem winken als weitere Belohnung unter anderem diverse Auftrittsmöglichkeiten im Jahr 2023, so auch am Stadtfest Luzern. Die Zweitplatzierten von Club Arielle können immerhin noch einen Song aufnehmen (Produktionswert von 2000 Franken). Auf den Rängen drei und vier folgen die Nid- und Obwaldner Classic-Rock-Gruppe Flames of Tomorrow und der Luzerner Mundart-Rapper Dombr3. (sw)