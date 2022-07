Bücher aus der Region Bilderbücher der fleissigen Peach Waser, die Psychologie des Kletterns mit Lukas Blum und Marco Schättins Abenteuer in Barcelona Wir stellen drei neue Bücher vor, die einen Bezug zu unserer Region haben. Geschrieben worden sind sie von Peach Waser, Lukas Blum und Marco Schaettin.

Neue Bilderbücher von Peach Waser

Hasenknabe Nicky verspricht gerne Dinge, die er dann nicht hält. Etwa seiner Schwester, mit ihr Teeparty zu spielen. Oder dem Vater, sich sofort ums Holzhacken zu kümmern. Aber er tut es dann noch nicht. Bis ihn der elegante Fuchs mit einem Versprechen in die Falle lockt.

Die Luzernerin Peach Waser ist eine fleissige Kinderbuch­autorin. Denn die Geschichte von «Nicky ver­spricht’s und bricht’s» ist bereits die fünfte, die dieses Jahr erschienen ist. Ein deutlich ernsteres Thema hat «Winkt Sarah aus den Wolken?». Denn Mia verliert ihre Freundin durch einen schrecklichen Unfall. Das Buch zeigt die Folgen des Verlustes, aber auch, wie man damit umgehen kann.

Das Thema beim «sZahntüüfali» ist klar: Dieses ist ein Kobold, der dem kleinen Felix zu Leibe rückt. Denn der putzt nicht gerne seine Zähne. Aber der Besuch beim Zahnarzt wird sich künftig vermeiden lassen.

Bei «Die Spielzeughexe» geht es ums Aufräumen. Die kleine Lilya lernt, dass man in der Unordnung Spielsachen verliert. Doch Aufräumen kann zur leichten Routine werden. «Liara und der Angsthase» zum Thema Einschlafen haben wir bereits im Frühjahr vorgestellt.

Klettern physisch und psychisch

Der Schwyzer/Zürcher Kletterer und Berggänger Lukas Blum verbringt heute einen Teil seines Lebens in Horw. In seinem Buch behandelt er nicht nur sportliche, sondern auch psychische, zwischenmenschliche und kulturelle Aspekte des Kletterns. Die Themenpalette reicht von der individuellen Veranlagung und vom familiären Umfeld bis hin zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Risiko. Und auch, wie man etwa dem Nachlassen der Kräfte im Alter Rechnung tragen kann. Diese sachlichen Betrachtungen werden durch kurze emotionale oder humoristische Episoden aufgelockert. Darin erzählt Lukas Blum von eigenen Erlebnissen.

Drogenschmuggel für guten Zweck

Wie kommt man an Kohle, um in Barcelona psychologische Hilfe für Lockdown-geschädigte Menschen zu finanzieren? Ist doch klar: Man schmuggelt Drogen. So jedenfalls sieht es der Protagonist im neuen Kurzroman von Marco Schaettin. Mit «Lockdown-Liebe» hatte der in Brunnen aufgewachsene 32-Jährige letzten Sommer von einer selbst erlebten Männerbeziehung erzählt. Die neue Story ist fiktiv. Und wohl darum funktioniert der Schmuggel, indem Kokain in Flaschen ins Meer geworfen, an den Strand gespült und dort von unwissenden freiwilligen Umweltschützern eingesammelt wird. Zumindest im Prinzip. Gut endet die Geschichte allerdings nur, weil der junge Held eine sehr persönliche Beziehung zur Bürgermeisterin sowie zum Polizeichef hat. Deren Geschichte bildet die Nebenhandlung des Buches. (are)