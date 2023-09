Neu im Kino Gefährliche künstliche Intelligenz und knuffige intelligente Hunde Diese vier Filme starten ab Donnerstag in den Zentralschweizer Kinos: «The Creator», «Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm», «Wochenendrebellen» und «Rose».

«Keine Pfote zu klein ...»: Paw Patrol, hier mit Chase, Skye und Rubble. Bild: zvg

The Creator

Monumentales Science-Fiction-Epos von Christoph Petersen («Godzilla», «Rogue One: A Star Wars Story»). Die Menschheit führt einen erbitterten Krieg gegen Künstliche Intelligenzen. Ex-Agent Joshua (John David Washington) soll den Schöpfer der K.I. ausfindig machen und gerät mit seiner Truppe mitten ins Kriegsgeschehen. Dort macht er eine überraschende Entdeckung.

Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm

Jetzt sind sie also zurück im Kino, die aus Fernsehen und Merchandising weltbekannte Welpentruppe um Skye, Chase, Rocky, Rubble & Co. Diesmal müssen sie ihre Heimatstadt vor einem Meteoriten retten und stossen dabei auf magische Kristalle, die ihnen Superkräfte verleihen. Doch der böse Bürgermeister Besserwisser will die Kristalle für sich selber nutzen. Humor, etwa bei mit den Katzen des Bürgermeisters, und Action halten sich auf kindgerechte Weise die Waage. Und natürlich ist das alles sehr bunt und fröhlich.

Wochenendrebellen

Deutscher Spielfilm um einen autistischen Jungen und seinen Vater, basierend auf dem erfolgreichen Buch «Wir Wochenendrebellen»: Mirco ist aufgrund seiner Arbeit selten zu Hause. Seine Frau organisiert das Familienleben und hat alle Hände voll zu tun mit der Erziehung von Baby Lucy und dem zehnjährigen Jason. Als Autist braucht dieser tägliche Routinen und feste Regeln. In der Schule stösst Jason auf viel Unverständnis. Als er in eine Förderschule soll, schliessen Mirco und Jason einen Pakt: Jason verspricht, sich alle Mühe zu geben, um sich an der Schule zu halten, wenn Mirco ihn dabei unterstützt, einen Lieblingsfussballklub zu finden. Doch Jason will sich erst für einen Verein entscheiden, wenn er alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live in ihren Heimstadien spielen gesehen hat ...

Rose

Komödie aus Dänemark über eine unvergessliche Busreise im Herbst 1997: Inger begleitet ihre Schwester Ellen und deren Mann auf einen Kurztrip nach Paris. Auf der Reise erklärt sie den anderen Passagieren unverblümt, dass sie schizophren sei. Das kommt nicht bei allen gut an. Doch mit der Zeit zeigt sich, dass sie nicht die einzige mit Problemen ist. Der Film von BAFTA-Preisträger Niels Arden Oplev («Verblendung») ist nicht nur komisch, sondern auch berührend, eine «Dramedy», die in Dänemark zum Kinokassenschlager wurde. In der Hauptrolle brilliert Sofie Gråbøl, bekannt als Titelfigur in der Krimireihe mit Kommissarin Lund. (are)