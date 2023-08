Neue Musik Karlheinz Stockhausen ganz aktuell Ein Trio um die aus Zug stammende Pianistin Judith Wegmann führt einen Moderne-Klassiker von Karlheinz Stockhausen in die Gegenwart weiter: die elektronischen und akustischen Klänge seiner «Kontakte» verbinden sich in Improvisationen und einer Uraufführung neu.

Gewinnerin des Zuger Werkjahres 2021: Die Pianistin Judith Wegmann zgv

Die Verbindung elektronischer und akustischer Klänge geht unter anderem auf Karlheinz Stockhausen zurück. Ein Klassiker dafür ist seine Raumklangmusik «Kontakte» (1958-60) für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug. Wie man solche «Momentformen» weiterentwickeln kann, zeigt die aus Zug stammende Pianistin Judith Wegmann im Trio mit Jens Ruland (Schlagzeug) und Robert Torche (Sound Design). Im Programm «Kon.Takte» widerspiegeln Improvisationen Stockhausens Komposition. Eine Verbindung von der Frühzeit zur Musik des 21. Jahrhunderts schafft eine Komposition des in der Schweiz geborenen Komponisten Antoine Chessex. Seine «Geschichten der Gewalt» bringen in einer Art Medienarchäologie Klavier und Schlaginstrumente mit analoger Elektronik (ab Tonband und Kassetten) in einen Dialog. (mat) Hinweis Sa, 19. August, 20.00, Theaterpavillon, Luzern