Spielzeit 2022/23 Das Luzerner Theater präsentiert das Programm für die neue Spielzeit: Von der Zeitlosigkeit der Bühnenkunst Das Team um Intendantin Ina Karr geht in seine zweite Saison. Der jetzt vorgestellte Spielplan 2022/23 richtet unter dem Motto «ewig jetzt» den Fokus auf die Zeitlosigkeit des theatralen Erzählens: mit Klassikern, zeitgenössischen Stücken und dem Jungen Luzerner Theater.

Darf es auch kommende Saison mal bunt und opulent sein im Luzerner Theater wie hier in einer Szene aus der Oper «Perelà»? Bild: Ingo Höhn (Luzern, 22. April 2022)

Das Spielzeit-Motto «ewig jetzt» der Saison 2022/23 wirkt auf den ersten Blick etwas kryptisch. Und wie das Luzerner Theater selbst eingesteht, sei es «Widerspruch und Ergänzung zugleich». Wie Intendantin Ina Karr und ihr Team schreiben, finde man im Theater «Momente, die wir nicht festhalten können, das Flüchtige und Spontane»: «Gleichzeitig diskutieren wir dort Themen, die in ihrer Zeitlosigkeit immer wieder aktuell sind und bleiben». Genau das war schon immer ein charakteristisches Merkmal dieser Kunstform. Und auch wenn sie in Zeiten der digitalen Revolution für manch einen oder eine aus der Zeit gefallen scheint: Theater ist immer unmittelbar und im Idealfall am Puls der Zeit.

Und so will das Haus an der Reuss «spürbar machen, dass Theater ein Epizentrum für Stadt und Region sein kann», so Intendantin Karr und ergänzt: «Gemeinschaft stiften, Raum schaffen für Geschichten und neue Perspektiven, das ist die vordringlichste Aufgabe von Theater.» Nähe zum Zeitgeschehen und -geist zeigte das Theater zuletzt exemplarisch mit der Veranstaltungsreihe «Stay United» zum Ukraine-Krieg. Diesen «Austausch mit dem Publikum» sucht Karr in ihrer zweiten Spielzeit ebenso mit «Kleinformaten wie mit bedeutenden Stoffen mit zeitgenössischem Anspruch und grossen Ensemblestücken».

Das Leitungsteam (von links): Wanda Puvogel (Tanzdirektorin), Katja Langenbach (Schauspieldirektorin), Ina Karr (Intendantin), Lars Gebhardt (Co-Operndirektor), Teresa Rotemberg (Leiterin Junges Luzerner Theater). Bild: Ingo Höhn

Schauspiel: Auftakt mit Dürrenmatt

Während die Tanz-Sparte ausnahmslos Uraufführungen zeigt, sind im Schauspiel wie in der Oper eine Reihe von Repertoire-Klassikern zu sehen. Aber auch deren Geschichten werden auf der Bühne stets aus dem Blickwinkel des «Jetzt» erzählt, sagt Schauspieldirektorin Katja Langenbach. Ein Beispiel dafür ist Friedrich Dürrenmatts «Das Versprechen», wo «ein Ereignis eintritt und plötzlich nichts mehr ist wie vorher» (Regie: Lorenz Nufer, ab 18. September in der Box). «Von der Unberechenbarkeit des Lebens, von glücklichen oder tragischen Wendepunkten und vom Neubeginn» handeln Ibsens «Stützen der Gesellschaft» oder Oscar Wildes «Das Bildnis des Dorian Gray».

Direkten Aktualitätsbezug haben die zeitgenössischen Stücke und Projekte. Sie thematisieren die «Schrankkinder» der Saisonarbeiter («Versteckt») oder Suche nach Identität, Gender und Zugehörigkeit («Swallow»). Ein Stück über die Lust am sich Verkleiden führt die dokumentarische Theaterlinie fort («Ich, aber anders»).

Oper: Vom Krematorium zu den Klassikern

Erfolgsregisseurin und Co-Operndirektorin: Lydia Steier inszeniert Richard Strauss' «Rosenkavalier». Nadia Schaerli

Der Opernspielplan beginnt mit einem zeitgenössischen Projekt zum ewig aktuellen Thema der eigenen Endlichkeit: einem theatralen Spaziergang durch das alte Krematoriumsgelände im Friedental (im Rahmen von Lucerne Festival: «STYX Tours»). Die Musik dazu stammt unter anderem von der Norwegerin Maja S. K. Ratkje, die als Komponistin in Residence in der Box noch einmal musikalisch und als Performerin zu erleben ist («What are the words to us?»).

Die Reihe der Klassiker beginnt in der Oper mit Bélà Bartóks «Herzog Blaubarts Burg» (ab. 4. September). Dass mit Tschaikowskis «Eugen Onegin» (ab 30. September) eine russische Oper gezeigt wird und nicht aus dem Programm genommen wurde, gehört zur «Auseinandersetzung mit der Vielseitigkeit und Komplexität der Welt», zu der sich das Theater im Programmheft bekennt. In «Alcina» erforscht die renommierte Bühnenbildnerin Babara Ehnes in ihrem Regiedebut den Utopiegehalt von Händels Barockoper. Co-Operndirektorin Lydia Steier denkt in ihrer Inszenierung von Richard Strauss' «Der Rosenkavalier» insbesondere über die Zeit nach. Zum Ende der Spielzeit schwärmt das Luzerner Theater mit der «Revue des Folies» von Jacques Offenbach noch einmal aus dem Theater hinaus und feiert unter freiem Himmel ein dreiwöchiges Theaterfest an den Ufern des Vierwaldstättersees: «Das ist Musiktheater für die ganze Familie», sagt Co-Operndirektor Lars Gebhardt.

Stilvielfalt im Tanz und «Krabbelkonzerte»

TanzLuzern setzen weiter auf Stilvielfalt (im Bild die die Compagnie in der Choreografie «The Wanderers» von Erion Kruja). Ingo Hoehn

«TanzLuzern» zeigt unter der Tanzdirektorin Wanda Puvogel wieder eine Vielfalt an Spielarten, Formaten, Stilen und Arbeitsweisen. Den Auftakt machen am 15. Oktober Tom Weinberger und Marion Zurbach mit ihrer Produktion «Dancing Voices». Yabin Wang choreografiert mit «Swan» eine abendfüllende Produktion mit Orchester. In «Next Matters» begeben sich die Ensemblemitglieder mit eigenen Stücken auf die Suche nach ihrer choreografischen Sprache.

Die Tanzsparte steuert mit «Top oder Flop» ein Stück für Jugendliche bei, denen auch in der nächsten Spielzeit eine eigene Sparte, das «Junge Luzerner Theater», gewidmet ist. Das Spektrum reicht hier von «Krabbelkonzerten» (neu für Kinder ab drei Monaten) bis zum vorweihnachtlichen Familienstück «Die Schneekönigin»: in Zusammenarbeit zwischen Oper- und Schauspielsparte bietet auch das ein Musiktheatervergnügen für die ganze Familie.