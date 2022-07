Hofkirche Luzern Nach Spielverbot für Sieber: Nachfolger Stéphane Mottoul lanciert neues Orgelfestival – und will nicht konkurrieren Der neue Organist der Hofkirche Luzern, Stéphane Mottoul, gestaltet den Orgelsommer in der Hofkirche um zum Orgelfestival. Dabei umgeht er mit Gastorganisten aus Luzern und dem Ausland die Konkurrenz zu seinem Vorgänger Wolfgang Sieber.

Stéphane Mottoul, Organist an der Hofkirche Luzern. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 31. März 2022)

Sie geben dem Orgelsommer in der Hofkirche eine neue Form. Gleich bleiben die Orgelgewitter am Dienstag, aber die Konzerte konzentrieren Sie auf zwei Festival-Wochenenden. Welche Überlegungen stehen hinter dem neuen Konzept?

Stéphane Mottoul: Der Orgelsommer dauerte mit fast drei Monaten meiner Meinung nach zu lange. Dadurch kam es im August zur Überschneidung mit dem Lucerne Festival. Und gegen eine solche Konkurrenz hat ein Orgelzyklus in der Kirche keine Chance. Deshalb beschränken wir uns auf zwei Wochenenden im Juli, wo keine Konzerte stattfinden. Das stärkt mehrfach den Festival-Gedanken.

Inwiefern?

Orgelliebhaber können an einem Wochenende die Hoforgel mit internationalen Organisten von mehreren Seiten kennen lernen. Wenn sie dafür in Luzern einige Tage verbringen, entspricht das dem touristischen Aspekt, der immer schon eine Rolle spielte – seit Clara Schumann oder Anton Bruckner hier Konzerte gaben. Ein weiterer Vorteil der Konzentration auf Wochenenden ist denn auch, dass an diesen die meisten Touristen in Luzern sind. Sie sind ein nicht unwesentlicher Teil unseres Publikums.

Prominent vertreten ist in den Programmen Bach, dessen Orgelwerk Sie in diesem Jahr aufführen, und französische Orgelmusik des 20. Jahrhunderts, auf die Sie spezialisiert sind. Ist das Festival auch eine Visitenkarte für Sie als neuen Hoforganisten?

Nein, das Ziel ist, die Hoforgel in möglichst vielen Facetten vorzustellen. Da gehören zentrale Repertoire-Bereiche mit dazu. So sind die ersten beiden Konzerte zwar französisch geprägt, aber auf unterschiedliche Weise. Der Komponist und Organist Thierry Escaich stellt sich mit Improvisationen vor. Am Samstag schlägt Pierre Méa einen Bogen von Mendelssohn zur französischen Moderne mit Werken von Jehan Alain und Olivier Messiaen. Aber am Sonntag öffnet Ludger Lohmann mit Spätromantik von César Franck und Max Reger eine ganz andere Welt.

Stéphane Mottoul am Spieltisch der grossen Hoforgel. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 19. November 2021)

Am zweiten Wochenende führen Sie Ihren Bach-Zyklus weiter. Wie passt das in ein solches Festival hinein?

In unserem Zyklus «Bach am Hof» spielen in Zusammenarbeit mit den Chören von Ludwig Wicki liturgische Werke eine grosse Rolle. Für das Festival habe ich dagegen ein Programm mit konzertanten Werken von Bach zusammengestellt – von der Passacaglia in c-Moll bis zu einem Concerto nach Vivaldi. Ich spiele das am Donnerstag, 28. Juli, weil das Bachs Todestag ist. Als Ergänzung dazu spielt mein Landsmann, der Belgier Jean Philippe Merckaert, im Schlusskonzert Bachs Goldbergvariationen. Der St.Galler Domorganist Willibald Guggenmoos nutzt dazwischen die Hoforgel mit französischer Orgelmusik des 20. Jahrhunderts – von Jean Langlais und Jehan Alain – wieder für ganz andere Facetten.

Sie hatten angekündigt, dass Sie die von Wolfgang Sieber begründete Tradition der Volksmusik in der Hofkirche weiterführen. Wieso fehlt das Volksmusikkonzert zum 1. August, das ein populärer Akzent im Orgelsommer war?

Die Volksmusiktradition führe ich im Rahmen der «Musik am Hof» weiter, wo bereits Jodelchöre mitgewirkt haben. Aber als ich erfuhr, dass Wolfgang Sieber sein Volkstümliches Konzert zum Nationalfeiertag jetzt in der Lukaskirche durchführt und es auch in der Franziskanerkirche eine Veranstaltung mit Volksmusik geben wird, war für mich klar, dass es nicht eine dritte braucht. Das hätte nur für Konkurrenz gesorgt. Und diese wollte ich vermeiden, auch, um nach der schwierigen Amtsübergabe in der Hofkirche nicht weiter Öl ins Feuer zu giessen.

Die Kirchgemeinde hat den Konflikt gestoppt mit einem Spielverbot für Wolfgang Sieber in der Hofkirche, das viele als unverhältnismässig empfanden. Können Sie ein solches Verbot als Musiker nachvollziehen?

Wie gesagt, das Spielverbot wurde von der Kirchgemeinde ausgesprochen, damit habe ich persönlich nichts zu tun. Aber ich kenne Fälle in anderen Ländern, wo ein solches Spielverbot ausgesprochen wurde, weil es bei der Ablösung von Organisten Probleme gab. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, dass sich die Situation inzwischen beruhigt hat. Diese war gar nicht so sehr in Luzern, sondern vor allem in den Social Media eskaliert. Da gab es zeitweise Vorwürfe an mich, die an der Grenze waren.