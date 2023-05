Preisträgerin Blasorchester Stadtmusik Luzern: Kompliment für junge Solistin Das Blasorchester Stadtmusik zog im KKL alle Register sinfonischer Blasmusik – mit der Flötistin Delia Steiner als solistischem Höhepunkt.

Flötistin Delia Steiner letztes Jahr bei der Entgegennahme des Schweizer Blasmusik-Nachwuchspreises Prix Musique. Bild: Yvonne Bollhalder

Wer an einem Konzert mit sinfonischer Blasmusik sanfte Töne zur Wellness erwartet, hat sich in der Veranstaltung geirrt. Das Konzert des Blasorchesters der Stadtmusik Luzern unter der Leitung von Hervé Grélat war am Sonntag im Luzerner Saal des KKL auf keinen Fall die Ausnahme zur Bestätigung der Regel. Vor allem das Schlagwerk hat hier sehr oft eine sehr prominente Rolle.

Gespielt wurden Stücke von David Dzubay («Ra!»), Philip Sparke («The Year oft he Dragon») und Michael Martin. Da wurden alle Stilmittel angewandt, für die wir die sinfonische Blasmusik kennen und schätzen. Groovige Rhythmen, langgezogene Crescendi, die sich exzessiv aufblähen, und natürlich ein ordentlicher Schlagwerkapparat.

Preisträgerin als junge Solistin

Michael Martins «Lontano: Symphony for Wind Ensemble» hatte aber neben sinfonisch-blasmusikalischen Schwellkörpern noch eine erwähnenswerte Besonderheit. Es war durchzogen von ruhigen Passagen explizit für Stabspiele, welche ganz hervorragend umgesetzt werden.

Das Konzert war aber nicht nur dem Pomp gewidmet, sondern vor allem einer jungen Solistin. Die Flötistin Delia Steiner aus Kastanienbaum gewann letztes Jahr mit 17 Jahren den Prix Musique, die wichtigste Wettbewerbsveranstaltung für den Schweizer Blasmusik-Nachwuchs. Bei der Stadtmusik war sie zu Gast mit Camille Saint-Saëns’ «Introduction and Rondo Capriccioso».

Zu Anfang hapert es ein wenig, da im Orchester etwas wackelig intoniert wird, jedoch findet man sich, und schnell läuft alles, wie es soll. Besonders gut gelingen der jungen Musikerin die langen schnellen Läufe, die sehr schlüssig phrasiert werden und die nötigen Pausen bekommen, bevor sie wieder ansetzt. Ausserdem ist zu bemerken, dass Steiner mit ihren Ohren immer beim Orchester ist. Sie spielt auch mal etwas freier drüber hinweg und kommt immer im richtigen Moment zurück. Grosses Kompliment.