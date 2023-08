Neu im Kino Im Rahmen des Festivals Pride zeigt das Stattkino Luzern zwei Luzerner Premieren. Und an den Schwyzer Filmtagen läuft Luke Gassers «Tell» als Vorpremiere Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 24. bis Mittwoch, 30. August in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern – neben den Deutschschweizer Filmstarts legen wir besonderen Fokus auf spezielle Vorführungen in unseren Kinos.

Verbotene Romanze zwischen dem verheirateten Haider (links) und der trans Frau Biba. «Joyland» aus Pakistan lief in Cannes und kam auf Oscarshortlist. Bild: Trigon Film

Catch the Killer (Misanthrope)

Düsterer Polizeithriller von Damián Szifrón mit Shailene Woodley.

Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik

Animationsfilm von Julien Chheng und Jean-Christophe Roger.

Golda

Helen Mirren als Golda Meir, von 1969 bis 1974 Israels Premierministerin.

Grave of the Fireflies (The Ones We Love)

Der Anime-Klassiker von Isao Takahata (Studio Ghibli, 1988).

Joy Ride

Komödie von Adele Lim, Autorin von «Crazy Rich Asians».

Kraft der Utopie – Leben mit ­ Le Corbusier in Chandigarh

Das Schweizer Regieduo Karin Bucher/Thomas Karrer besucht die von Le Corbusier gestaltete Planstadt Chandigarh.

Pat und Mat: Mission Arbeit (Vorpremiere)

Ponyherz

Pferde-Abenteuer für die ganze Familie nach der Kinderbuchreihe.

Pride Zentralschweiz 2023

Das Stattkino zeigt anlässlich des Pride-Festivals «Zäme» vom Samstag zwei Luzerner Premieren: «Joyland» (24./28. August, 20.30) von Saim Sadiq, Pakistan, wurde international vielfach ausgezeichnet. Es sei «die entromantisierte Version einer Coming-of-Age-Geschichte und eine Hommage an all die Frauen, Männer und trans Personen, die in einer patriarchalisch organisierten Gesellschaft einen hohen Preis für ihre Individualität zahlen», so Sadiq.

Auch «Fogo-Fátuo» (25./29. August, 20.30) des Portugiesen João Pedro Rodrigues («O Ornitólogo») wurde auf vielen Festivals gespielt. Im Jahr 2069, auf dem Sterbebett, erinnert sich Alfredo, König ohne Krone, an seine ausschweifende Jugend als Feuerwehr-Azubi. Die Begegnung mit seinem Ausbilder Afonso entzündete damals eine leidenschaftliche Liebe – und den Willen, den Status quo zu verändern. Eine Mischung aus Musical, Folklore, Fantasy, Postcolonial Study und queerer Erweckungsgeschichte im Zeichen des Umweltschutzes.

Psycho-Pass: Providence ­(Vorpremiere)

Ruäch - Eine Reise ins jenische Europa (Vorpremiere)

Schwyzer Filmtage 2023

Ältere und neuere Schweizer Filme vom 25. bis 27. August in Schwyz: Freitag, 17.45 «Mother Teresa & Me», 17.50 «La ligne», 18.00 «Der Wildheuer – Senkrecht über dem Urnersee», 20.00 «Arme Seelen», 20.00 «Röbi geht», 20.15 «Der schwarze Tanner», 21.00, «Ruäch – Eine Reise ins jenische Europa» (Vorpremiere); Samstag, 13.30 «Heidi» (Eintritt frei), 14.45 «Die göttliche Ordnung», 15.00 «Bahnhof der Schmetterlinge» (Vorpremiere), 16.30 «Die graue March» (Eintritt frei), 17.30 «Drii Winter», 18.00 «Bratsch – Ein Dorf macht Schule», 18.15 «Beyond Tradition – Kraft der Naturstimmen», 20.00 «Tell» (Vorpremiere), 20.15 «Peter K. – Alleine gegen den Staat», 20.15 «Die goldenen Jahre», 20.20 «Die Nachbarn von oben»; Sonntag, 14.30 «Vollmond» (Director’s Cut), 15.00 «Unser Vater», 15.30 «Muotataler Jüüzli – 30 Jahre später», 17.15 «Sennen-Ballade», 17.30 «Hebammen – Auf die Welt kommen», 18.00 «Syra Marty – Dächli Leni goes to Hollywood», 20.00 «Stationspiraten», 20.15 «Der Traum vom grossen blauen Wasser», 20.20 «Last Dance».