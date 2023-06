Pro Litteris Preis für speziellen Luzerner Verlag Der Luzerner Verlag Der gesunde Menschenversand hat einen Preis gewonnen.

Verleger Matthias Burki. Philipp Schmidli (Luzern, 12.8.2015)

Die Verwertungsgesellschaft ProLitteris hat an ihrer Generalversammlung am Samstag in Baden zwei Schweizer Verlage mit Preisen ausgezeichnet: Es ist zum einen der Zürcher Limmat Verlag und zum anderen der Luzerner Verlag Der gesunde Menschenversand.

Letzterer erhielt der Förderpreis, den der Limmat Verlag selber vergeben durfte. Es ist also nicht die Auszeichnung durch die Jury, sondern einen Mitbewerber der Verlagsbranche. Der gesunde Menschenversand, 1998 unter anderem von Matthias Burki gegründet, fällt immer wieder durch Publikationen auch in den Bereichen Spoken Word und Dialekt-Literatur auf.

Den Limmat Verlag wiederum würdigte die Jury für seinen Wagemut sowie die Entdeckung und Förderung von Schweizer Autorinnen und Autorinnen. Nicht zuletzt auch mit Deutschübersetzungen von Literatur aus anderen Sprachregionen unseres Landes. (are)