Programm Banküberfall mit dem Adoptivbruder: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Diese Filme starten am 24. März 2022 in den Zentralschweizer Kinos.

Der eine verzweifelt, der andere ein Profidieb: Yahya Abdul-Mateen II (links) und Jake Gyllenhaal in «Ambulance» von Michael Bay. Bild: Universal

Actionthriller von Michael Bay («Transformers»): Es soll eigentlich nur ein schneller, sauberer Banküberfall werden, doch er entwickelt sich zu einer explosiven Hetzjagd durch die Strassen von L.A., die das Leben von drei Menschen für immer verändern wird. Um die Behandlung seiner schwer erkrankten Frau zahlen zu können, wendet sich Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) an die eine Person, die er normalerweise niemals um Hilfe bitten würde: seinen Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal). Aber statt ihm auszuhelfen, lockt der charismatische Profidieb mit einem Bankraub mit 32-Millionen-Dollar-Beute. Ein hoher Einsatz und ein noch höheres Risiko. Doch um seine Frau zu retten, lässt sich Will auf den riskanten Überfall ein.

Capitol, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Dokumentarfilm von Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic.

Bourbaki, Luzern.

Animierter Dark-Fantasy-Film aus Japan, der auf der gleichnamigen Manga-Serie basiert, die wiederum ein Prequel der «Jujutsu Kaisen»-Manga-Serie ist.

Bourbaki, Luzern: Di 20.20/20.30 (Anime Night); Lux, Baar: Mi 20.15; Seehof, Zug: Di/Mi 20.15.

Eine Reise ins tibetische Hochland zu den Klängen von Warren Ellis und Nick Cave.

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino); Seehof, Zug: Di 14.30 (Senioren-Kino).

Anne, eine Studentin voller Hoffnung auf ein Leben, das über den Horizont ihrer Eltern hinausreicht, wird ungewollt schwanger. Sie hat aber in ihrem Land und zu ihrer Zeit, nämlich in Frankreich Anfang der 1960er-Jahre, keine Möglichkeit, diese Schwangerschaft legal zu beenden. Anne steht vor dem Dilemma, entweder das soziale Stigma einer ledigen Mutter und das Ende ihrer beruflichen Ambitionen oder aber das Risiko einer illegalen Abtreibung in Kauf nehmen zu müssen. Die Verfilmung des Romans «Das Ereignis» von Annie Ernaux gewann in Venedig den Goldenen Löwen.

Bourbaki, Luzern; Kino Schwyz; Seehof, Zug.

Bollywood-Kino: Fiktive Geschichte über zwei indische Revolutionäre, die gegen den britischen Raj beziehungsweise Nizam von Hyderabad kämpften.

Bourbaki, Luzern: So 11.00.

Drei Jugendliche aus Kathputli Colony, einem Artisten-Slum in Delhi, kämpfen gegen den Abriss ihres Quartiers und die Umsiedlung der Bewohner in Hochhäuser. Der Basler Dokumentarfilmer Christof Schaefer und die indische Fernseh- und Printjournalistin ­Yamini Deen lernten sich bei einem ­Videodreh in Indien kennen. Eine Recherche für einen Artikel führte Deen kurz darauf nach Kathputli Colony. Sie war sofort fasziniert von diesem einzigartigen Ort und zugleich betroffen von der Gleichgültigkeit, mit der das moderne Indien sein kulturelles Erbe behandelte. Kathputli Colony war Delhis grösster Artisten-Slum und Inspiration für das «Magician’s Ghetto» in Salman Rushdies Literaturklassiker «Mitternachtskinder». Über mehrere Jahre näherte sich das Regie-Duo der Gemeinschaft an und begleiteten Vijay (22), Rahul (21) und Kusum (17) durch eine Zeit, die geprägt war von äusseren und inneren Umwälzungen.

Stattkino, Luzern: Do 19.00 Premiere in Anwesenheit der Regie.

In einem verzweifelten Versuch seiner Midlife-Crisis zu entkommen, versteckt sich Martin hoch oben in den norwegischen Bergen vor seiner Familie, um wie seine Vorfahren vor Tausenden von Jahren als Jäger und Sammler zu leben. Jäh endet die ersehnte Ruhe mit dem Auftauchen eines flüchtigen Drogenschmugglers. «Der Film kostet hämisch aus, wie ein Mann seine Würde verliert, findet aber auch einen fast kindhaften Reiz in dieser liebenswert ratlosen Hauptfigur», meint Wendy Ide von «Screen International».

Bourbaki, Luzern; Kino Schwyz; Gotthard, Zug.

Verkehrshaus Filmtheater, Luzern: Fr 19.30.