Programm Das sind die Filme, die diese Woche in den Zentralschweizer Kinos starten «Buddy Games», «Monster Hunter» und «Ich bin dein Mensch» – diese Filme und viele mehr starten diesen Donnerstag in den Kinos.

Australische computeranimierte Abenteuer-Fantasy-Komödie.

Cinéboxx, Einsiedeln (Sa/So); Cinema8, Schöftland (Sa/So); Cinepol, Sins (Sa/So/Mi); AfmCinema, Stans (Sa/So/Mi); Seehof, Zug (Sa/So).

«Boys will be boys»: Die Kritik geht hart ins Gericht mit dieser «sexistischen» und «homophoben» amerikanischen Komödie von und mit Josh Duhamel. Das schlimmste Urteil: nicht lustig.

Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland.

Sci-Fi-Romantikkomödie von Maria Schrader mit Maren Eggert.

Bourbaki, Luzern: Mi, 30.6., 12.15 Lunch-Kino.

Fantasy-Film mit Milla Jovovich, Regie: Paul W. S. Anderson.

Bourbaki, Luzern (Cinema8, Schöftland: Fr/Sa Nocturne., 11.00, Special in Anwesenheit des Regisseurs Hans Haldimann).

Der französische Komiker D’jal ist mit seiner Kultfigur «Der Portugiese» als ungeschickter verdeckter Ermittler innerhalb der portugiesischen Community im Kino zu sehen.

Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Rom, 1976: Der 10-jährige Valerio wird Zeuge eines linksterroristischen Attentats auf seinen Vater, der dabei schwer verletzt wird. Als die Eltern später davon erfahren, will die Mutter den Jungen zu einem Therapeuten schicken; der Vater meint, was er jetzt brauche, sei die Familie. Das autobiografisch gefärbte Drama von Claudio Noce erzählt davon, wie einen ein traumatisches Kindheitserlebnis ein Leben lang begleitet. «Padrenostro» ist aber auch eine italienische Vater-Sohn-Geschichte, eine über eine ungewöhnliche Freundschaft und einen Sommer in Kalabrien aus der Sicht eines Kindes – sanft wie eine Meeresbrise und von einem Streben nach Wahrheit erfüllt. Mehr dazu im Artikel vom Dienstag, 22. Juni.

Stattkino, Luzern.

Fortsetzung des amerikanisch-australischen Familienfilms, eine Mischung aus Real- und Animationsfilm.

Cinema Leuzinger, Altdorf (Sa/So); Lux, Baar (Sa/So); Cinéboxx, Einsiedeln (Sa/So); Maxx, Emmenbrücke (Sa/So); Cinema8, Schöftland (Sa/So); Kino Schwyz (Sa/So/Mi); Cinepol, Sins (Sa/So/Mi); AfmCinema, Stans (Sa/So/Mi); Seehof, Zug (Sa/So).

Russische Komödie um einen korrupten Beamten, der mit einem Fluch belegt wird.

Pathé, Ebikon.

Sans Papiers in der Schweiz: Vater Artem und Tochter Ulyana (Alexey Serebryakov, Masha Demiri) in «Spagat» des Luzerners Christian Johannes Koch. Bild: Frenetic

Im Debütfilm von Christian Johannes Koch, 1986 in Neuenkirch geboren, prallen die Lebenswelten zweier unterschiedlicher Familien aufeinander: Die der Oberstufenlehrerin Marina (Rachel Braunschweig aus «Die göttliche Ordnung») und die ihres Geliebten Artem (Alexey Serebryakov aus «Leviathan»), der mit seiner Tochter ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz lebt und arbeitet. Lesen Sie dazu online den Artikel, der am 21. September im Rahmen des Zurich Film Festival erschienen ist.

Bourbaki, Luzern; Kino Schwyz; Gotthard, Zug.

Zweifach oscarprämiertes Vater-Tochter-Drama zum Thema Demenz mit Anthony Hopkins und Olivia Colman. Lesen Sie dazu das Interview mit dem bekannten französischen Dramatiker und Regisseur Florian Zeller im letzten Wochenendbund.

Bourbaki, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Muotathal (25.6./3.+4.7.); Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Gotthard, Zug.

Mehr dazu lesen Sie hier:

Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Besprechung in der Ausgabe vom Freitag.

Stattkino, Luzern (ab Freitag).