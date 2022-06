Programm Der junge Buzz Lightyear startet durch: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 16. Juni anlaufen, lesen Sie in diesem Artikel.

An der Weltpremiere in Cannes löste die Filmbiografie von Baz Luhrmann grosse Begeisterung aus.

Moderne, Luzern: 20.00; Cinema Leuzinger, Altdorf: 20.15; Pathé, Ebikon: 17.00/20.15/20.30; Maxx, Emmenbrücke: 20.30; Cinema 8, Schöftland: 20.00/20.15; Kino Schwyz: 20.10; Cinepol, Sins: 17.00/19.30; AfmCinema, Stans: 17.00/19.30; Seehof, Zug: 20.00.

Erfolgreiche Filme bekommen oft ein Prequel, das die Vorgeschichte zur bereits bekannten Story erzählt. Dass erneut die Kassen klingeln, wollen Disney und Pixar nun auch mit «Lightyear» erreichen. Die Vorgeschichte dreht sich um den Space-Ranger, der die Vorlage für das beliebte Spielzeug aus dem Animationsklassiker «Toy Story» ist. Sie beschreibt, wie der Raumfahrer Buzz Lightyear zum toughen Weltraumhelden wurde und welche Abenteuer er auf fremden Planeten erlebt hat. Dabei kommen auf dem Weg «bis zur Unendlichkeit und wieder zurück» Action und Humor nicht zu kurz. Der wunderbare Animationsfilm macht mit David Bowies «Star Man» auch musikalisch Lust. «Toy Story» (1995) war der erste komplett am Computer erstellte Langfilm, wofür er einen Sonder-Oscar bekam. Darin ging es um den SpielzeugCowboy Woody und seine Freude. Als das Kind Andy mit dem Space-Ranger Lightyear ein neues, modernes Spielzeug bekommt, wird Woody eifersüchtig. Durch gemeinsame Abenteuer aber erkennen beide den Wert von Respekt und Freundschaft. Neben drei Fortsetzungen erlebte Buzz Lightyear bereits in einer Comic-Serie und einem Film zur Zeichentrickserie Abenteuer. (dpa)

Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; C

Die Komödie mit Gérard Depardieu und Kev Adams, koproduziert von Stan Wawrinka, war in Frankreich und der Romandie ein Grosserfolg: Milann (Kev Adams) müsste eine Haftstrafe absitzen, entscheidet sich aber stattdessen, 300 Stunden Sozialdienst in einem Altersheim zu leisten. In der Altersresidenz Les Mimosas wird er nicht gerade mit offenen Armen empfangen, vielmehr mit Argwohn. Vor allem der ehemalige Boxer, Lino (Gérard Depardieu) nimmt sich den Neuling gleich vor und lässt ihn ins offene Messer laufen. Es sind zwei Welten, die im «Les Mimosas» aufeinandertreffen. Milann gewinnt mit seinem Engagement und seinen unkonventionellen Methoden jedoch mehr und mehr die Herzen der Bewohnerinnen und Bewohner. Als er herausfindet, dass die Hilflosigkeit und Verletzlichkeit seiner neuen Freunde schamlos ausgenutzt wird, verhilft er ihnen zum grossen Ausbruch. Aber das ist nur der Anfang.

Bourbaki, Luzern; Seehof, Zug.

So heissen der Film und die Schiffsanlegestelle am Vierwaldstättersee. Ein Industriegebiet inmitten von Felsen, Gebirge und Wasser. Dort untergebracht: 60 Flüchtlinge. Männer sind unter sich. Maja Tschumi begleitet sie in ihrem Dokumentarfilm durch den Alltag. Die Kamera haftet an ihren Gesichtern, wenn sie über ihre Sehnsüchte nach Liebe und Sex, aber auch einfach nach Beziehungen zu Einheimischen sprechen. Hier, am Ende eines Steinbruchs, an einem gottverlassenen Ort, beginnt für vier junge Männer ein neues Leben. Nach langer Flucht versuchen sie, wieder Boden unter die Füsse zu kriegen: ein Film nicht über Migration, sondern ein Film aus der Sicht der Migranten. Vorpremiere anlässlich der Solidaritätswoche (ehemals Aktionswoche Asyl), im November regulär im Stattkino.

Stattkino, Luzern: Mi, 22. Juni, 19.00, anschliessend Gespräch mit Aminullah Habibi, Fabienne Schön, Moderation: Renate Metzger-Breitenfellner (Eintritt frei, Kollekte).

In diesem Horrorfilm spielt Ethan Hawke den sadistischen Serienmörder «Der Greifer». Vorlage ist eine Kurzgeschichte von Joe Hill, Sohn von Autor Stephen King und Tabitha King.

Pathé, Ebikon: Di 20.00, Mi 20.30; Maxx, Emmenbrücke: Di 20.45; Cinema8, Schöftland: Mo/Di 20.10, Mi 20.20.