Programm Vom «Damengambit» zur Sirene: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 11. Oktober anlaufen.

Der prominent besetzte Thriller (André Dussollier u.a.) von Yann Gozlan ist eine sehr authentische Darstellung der Investigationsarbeit, welche die in Frankreich für Flugunfälle beauftragte Behörde BEA leistet.

Cinéboxx, Einsiedeln.

Im Salento, Südapulien, sterben Millionen Olivenbäume. 2013 wurde das Bakterium Xylella fastidiosa entdeckt. Mit dem Verdorren der Olivenkulturen sterben Lebensgrundlage und Identität der Leute. Das Ökodrama steht stellvertretend für Veränderungen, die an vielen Orten der Welt zu beobachten sind. Der Dokumentarfilm von René Worni legt den Fokus auf die Gefühle und Ängste der Menschen zwischen Grossproduzenten, Politik, EU, Umweltaktivisten und Wissenschaft.

Til Schweiger spielt in seiner neuen Tragikomödie einen Witwer mit drei Kindern. Der achtzehnjährige Paul (Emilio Sakraya) leidet an einer bipolaren Störung und lässt sich in eine geschlossene Klinik einweisen. Dort fühlt er sich erst fehl am Platz.

Moderne, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Lux, Baar: 14.15; Pathé, Ebikon: 13.00/14.30; Cinéboxx, Einsiedeln: 14.00; Maxx, Emmenbrücke: 14.15; Kino Schwyz: 14.00/15.50; Cinepol, Sins: 13.00; AfmCinema, Stans: 14.15.

Keralas bekanntestem Verbrecher auf der Spur: Bollywood-Abenteuerdrama, basierend auf einer wahren Geschichte.

Bourbaki, Luzern (ab 14.11.).

«Last Night in Soho»: Thomasin McKenzie und Anya Taylor-Joy (vorne).

Nachts landet Mauerblümchen Eloise (Thomasin McKenzie), die für ihr Modestudium nach London zieht, immer wieder in den 1960er-Jahren und sieht sexy Sandie (Anya Taylor-Joy aus «Das Damengambit») – eine Männer verführende Sirene. Ein feministisches Horrordrama von Edgar Wright («Baby Driver», «Shaun of the Dead») mit jeder Menge Retroflair und Taylor-Joy als verführerischer Vamp mit anderen Facetten. (dpa)

Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Gotthard, Zug.

Di, 16.11., 18.00 in Anwesenheit von Regisseurin Thaïs Odermatt.

Bourbaki, Luzern: Mi, 17.11., 12.15 Lunch-Kino.

Filmtipp der Woche Innerschweizer ­Protagonistinnen Erst in Solothurn, dann im Fernsehen und jetzt im Kino: In «Das katholische Korsett» stellen die Luzerner Filmemacher Beat Bieri und Jörg Huwyler «starke Frauen und ihre Selbstermächtigung in einem konservativ geprägten Umfeld» ins Zentrum. Anschliessend findet eine Diskussion mit den Protagonistinnen statt: Judith Stamm (eine Pionierin im Kampf für die Gleichberechtigung), Ylfete Fanaj (Kantonsratspräsidentin 2020/21), Imelda Abbt (Philosophin) und Margrit Schriber (Schriftstellerin). (reg) Samstag, 13. November, 17.00, Stattkino Luzern; Res.: Tel. 041 410 30 60.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 17.11., 20.15.

Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Schwyz; Seehof, Zug.

Der preisgekrönte Debütfilm des russischen Regisseur Philipp Yuryev wählt eine eher leichte Herangehensweise an die tragikomische Geschichte des 15-jährigen Leshka, der sich in ein Webcam-Girl verliebt und eine Reise vom äussersten Zipfel Russlands nach Detroit unternimmt.

Bourbaki, Luzern.

Seehof, Zug: Mi, 17.11., 12.15 Lunch-Kino.