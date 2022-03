Rede Dana Grigorcea zum Auftakt des Literaturfests in Luzern: «Das Ich und das falsche Wir» Die Schweizer Schriftstellerin Dana Grigorcea, 1979 geboren in Bukarest, hielt beim gestrigen Auftakt des Luzerner Literaturfest «Lettera» folgende Rede. Darin geht berichtet sie vom Diktatorensturz in Rumänien, den sie als Kind erlebte. Auch analysiert sie Putins Psyche sowie seine Sicht auf die Welt und die Literatur.

Dana Grigorcea. Bild: PD

«Meine Damen und Herren. Russland führt Krieg gegen ein europäisches Land, einen Krieg wie aus dem letzten Jahrhundert. Ungeduldig warten wir nun auf die eine Geschichte, die wir so gut aus der Kunst kennen: Die Geschichte vom Sturz des Tyrannen.

Ich erinnere mich noch gut an den Sturz des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu. Ich war damals zehn Jahre alt, und ich meine, da zum ersten Mal in meinem Leben Menschen schreien gehört zu haben, durcheinanderschreiend. Es waren entfesselte Schreie, erschreckende, urtümliche Freudenschreie. Wir verbrachten die Ferien in einer Künstlerkolonie in den Karpaten. Mein Vater, der Bauingenieur war, brachte der Kolonieverwalterin Kaffee und Zigaretten, worauf sie ihn entzückt «Genosse Komponist» nannte und uns als seinen Familienanhang willkommen hieß. Wir kannten da alle Gäste – Künstler und solche, die zumindest für die Dauer ihrer Sommerferien als solche durchgehen wollten, allesamt freundlich und zurückhaltend. Und aus dem Nichts begannen sie eines Tages zu schreien, in der Kantine, aus vollem Hals: Ich rannte hin und fand Männer und Frauen vor dem Fernseher vor, verschwitzt und in gespannter Haltung. Am Bildschirm war, wie gespiegelt, ebenfalls eine Gruppe Menschen zu sehen, in gedeckten Farben gekleidet und transpirierend, mit wahnhaft gläsernem Blick. Sie riefen: «Sieg! Endlich Sieg!» Und als sie schwiegen, sagte der berühmte Schauspieler, der alles moderierte: «Brüder, mit Gottes Hilfe haben wir gesiegt … Vor uns allen steht unser Held – Mircea Dinescu, der Dichter!» Er zeigte auf den Dichter, der in einem kleinen Heft blätterte. «Bitte seht ihn Euch an: Er arbeitet jetzt! Aber Geduld! … Er wird euch gleich sagen, worum es geht… Hört seine Worte, die Träger von Geist sein werden durch die Zeit.»

Sie werden vielleicht lachen, meine Damen und Herren, ich sah mir beim Schreiben dieser Rede wieder diese allererste freie rumänische Fernsehübertragung an – und war gerührt: «Vor uns allen steht unser Held – der Dichter! Er wird Euch gleich sagen, worum es geht.»

Wie fest wir damals an den Dichter geglaubt haben, an den frisch aus dem Hausarrest ins Fernsehstudio gebrachten Intellektuellen und Poeten, Stellvertreter aller Schreibenden, die sich trotz Bedrohung und Zensur der Wahrheit und Ästhetik verschrieben hatten.

Was ist mit uns? Glauben wir – hier und jetzt – so bedingungslos an die Dichtung? Glauben Sie an die Macht der Worte, die Welt erfahrbar zu machen?

Die Diktatoren glauben daran, und sie fürchten die Literatinnen und Literaten.

Sie bespitzeln sie, versuchen sie zu bestechen, bedrohen sie und zensieren ihre Werke, sperren sie weg oder bringen sie um. Tyrannen fürchten den extravaganten Drang der Künstlerinnen und Künstler, auf der Bühne bleiben zu wollen, auch wenn es da ungemütlich wird. Sie fürchten Improvisation, sie fürchten die Eloquenz anderer, sie fürchten den Humor – denn sie haben keinen –, sie fürchten den Rausch, zuvörderst den Liebesrausch, und überhaupt alles, was aus der Reihe tanzt, denn selbst sind sie steif.

Sehen Sie sich Vladimir Putin an: Ein kleiner Mann mit den Problemen des kleinen Mannes, seine unbewegte Miene, sein hölzernes Vokabular, er schreitet durch riesige Marmorhallen, er will endlich Raum einnehmen, Raum ausfüllen, er sitzt an einem lächerlich langen Marmortisch, im kriegsankündigenden Video mit Anzug, schief sitzender Krawatte und vergilbten Tastentelefone zu seiner Linken. Er ist der Prototyp des verbeamteten Verbrechers, ein miefiger Untoter aus Sowjetzeiten. Ein Neider, wie er im Buche steht. Ein Neider, der auch den Künstlerinnen und Künstlern nur gerade sein Machstreben entgegenzusetzen hat, sein sowjetbeschädigtes Ego und seine KGB-Schläue – seinen Zwang zur Entstellung, zuallererst zur Entstellung der Faktizität, der Wahrheit.

Als Kind wuchs ich mit der sogenannten soz-realistischen Literatur auf. Sie war schmucklos und hatte einen überaus vorhersehbaren Plot, sie stellte eine militante Literatur über Genossen und Klassenfeinde dar, die keinen Raum für Interpretationen ließ jenseits der banalen und verbrecherischen Staatsdoktrin. Noch heute höre ich jene Fragen der Genossin Lehrerin, bei der wir alle die Augen verdrehten: «Was will uns der Autor damit sagen? Was lernen wir daraus?»

Ja, was wollen uns die Autorin, der Autor, eigentlich sagen? Und warum haben sie das nicht einfach in einem kurzen Telefongespräch getan? In einem zweiseitigen Brief? Warum machen sie uns das Leben schwer und verklausulieren alles, verstecken die «Themen» und «Inhalte» in einer Abfolge von Sätzen über Figuren und Begebenheiten, die auch noch erfunden sind? Ist das statthaft? Müsste man sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen? Es liegt doch alles auf der Hand. Der Fortschritt, die rote Flagge über unseren Köpfen, das Ziel der Geschichte, die Befreiung der Arbeiter und Bauern? Warum noch Kunst, wenn wir uns doch alle einig sind?

Am meisten mochte ich den Unterricht am Samstag, wenn uns «Frau Genossin Lehrerin» aus den einschlägigen soz-realistischen Büchern vorlas. Es entstand eine feierliche Stimmung im Schulzimmer, denn wir durften beim Zuhören zeichnen, und der Nachmittag verhieß Geselligkeit in der Gruppe, etwa bei den Pionieren. Ich weiß noch, wie ich einmal, die Frühlingssonne lag quer über der Schulbank, verstohlen eine Eiche malte. Mir war danach, eine Eiche zu malen, weil sie im Text vorkam und Genossin Lehrerin über das Wort stolperte – ich sah auf, aber sie las schon wieder weiter. Die Eiche, die ich malte, war schon stattlich. Daran würde sich der Held aufhängen. «Aber warum soll er sich aufhängen, der gute Held, der für uns alle obsiegt hat?», fragte Genossin Lehrerin. «Wer kann das schon wissen?», hörte ich mich sagen.

Ich werde nie vergessen, wie das Raunen in der Klasse aufkam, als mein Bild an der Vorzeigetafel befestigt wurde. Dahin kamen nur die allerbesten Ergüsse der Schülerschaft, besonders wertvolle Beiträge zum Verständnis der Doktrin und zur Belebung der Worte unseres «Conducator». Genossin Lehrerin stellte sich daneben und hob an: «Danas Bild hängt hier, weil es eine ausgesprochen schöne Eiche darstellt, die man gerne anschaut. Zur Erbauung.»

Damals wuchs in mir die Vorstellung, vielleicht ein kindlicher Größenwahn, ich könnte etwas Grundlegendes erfassen von der Welt, eine gewaltige Eiche, unter der manche das Blätterrauschen hören und das Singen der Rotkelchen und zuoberst einer Amsel, wohingegen es den Helden, die sonst nur vorwärtsmarschieren und nie unter Bäumen liegen, klamm wird ums Herz.

Nun erleben wir auch in unseren Zivilgesellschaften eine Rückkehr zur steifen, «moralisch korrekten» Literatur und der Frage, was die eindeutige Botschaft eines Buches sei.

Als ob es keinen Tschechow gegeben hätte, keine Anna Seghers und keinen Max Frisch. Literatur wird heute als wertvoll apostrophiert, als besonders wertvoll gerade dann, wenn sie Antworten liefert – Recht und Unrecht benennt, Gewalt und Aufopferung, unten und oben, links und rechts. Literatur aber bietet keine Antworten. Die Literatur ist offen, so offen wie die Zukunft. Es gibt keine historische Logik, an deren Ende wir uns gerade befinden, auch wenn wir uns das gerne vormachen. Denn Literatur lässt sich nur schwer als Apotheose der eigenen Lebensumstände begreifen, vielmehr als Befragung und Selbstbefragung. Bevor wir sagen, ich trete dafür und dafür ein und für jenes nicht, scheint es mir förderlich zu wissen, wer eigentlich dieses Ich sei. Dieses lebende Ich. Dieses lesende Ich. Was können wir aus uns lernen? Was davon ist veräußerlich? Was davon können wir anderen zumuten – müssen wir anderen zumuten?

Bücher werden in der Öffentlichkeit auf ihre sofortige gesellschaftliche Relevanz abgeklopft, auf ihre Instant-Zugänglichkeit und ihr Themenpotential, sie werden zunehmend im Tandem mit anderen, «ähnlichen» Büchern besprochen oder im Schlepptau aktueller Nachrichten präsentiert. Ich könnte hier die Feuilletonisierung der Literatur anführen, die einseitige Umklammerung der Literatur durch sekundäre Tangenten für den Tagesgebrauch, wäre das Feuilleton, ob gedruckt oder elektronisch verbreitet, nicht schon ein Auslaufmodell im digitalen Zeitalter, für das Robert Walser bestimmt nur dann geschrieben hätte, wenn die finanzielle Not wieder einmal am größten war.

Was ist uns selbst zumutbar? Ist eine Lektüre, die bei den Lesenden allein um Liebe buhlt, um rundendes Verständnis, um Erziehung in die eine oder andere Richtung, a priori eine gute Lektüre? Oder eben gerade keine gute Lektüre? Das Individuelle, die individuelle, höchstpersönliche Erfahrung, die intime Stille mit allen Dilemmata, Verzückungen und Freuden darf nicht zugunsten eines falschen Wir-Gefühls schwinden – das war in der Diktatur schon falsch, und das ist auch für unsere offenen Zivilgesellschaften nicht ratsam. Der Raum des Individuums ist der Vorhof der Demokratie.

Putin übrigens zieht gerne die russische Literatur heran, um sein kriegerisches Delirium zu fundieren. «Was will uns Tolstoi sagen? Was will uns Puschkin sagen? Was will uns Jessenin sagen?» Wenn er nur wüsste, dass es in der Literatur nicht um ein Wir geht, sondern vor allem um ein Ich.

Sein Traum von der Welt, der Traum eines jeden Diktators: Das Ich geht im Wir auf, die Auslöschung der Individualität.

Meine Damen und Herren, hören wir auf die Schreibenden. Folgen wir ihnen aber ohne inhaltliche Erwartungen. Lassen wir unsere Erfahrungswelt von ihnen transzendieren, unsere Bedürftigkeit, unsere existenzielle Einsamkeit, unsere Egozentrizität.

Jedes Jahr steht die Lesenacht in der Schule an. Dabei übertreffen sich die Eltern mit Vorschlägen darüber, was den Kindern vorgelesen werden sollte. Es wird um Themen gestritten, die auch in Kinderbuchrezensionen en vogue sind: ein Buch über das, ein Buch über dies. Ein Buch allerdings, das zunächst einmal nur ein gutes Buch sein will, ohne inhaltliche Instant-Zuordnungen, ein Buch, das zuallererst eine Zumutung ist, eine Triggerkaskade wie «Die Abenteuer des Huckleberry Finn», «Die Konferenz der Tiere», «Krabat» oder gleich «Der Fänger im Roggen» – Bücher, die man früh las, ohne sie zu verstehen, und die man vielleicht bis heute nicht ganz verstanden hat – ein solches Buch hat es heute schwer, weil es ans Ich appelliert und erst in zweiter Linie ans Wir.

Genau das aber gilt es auch heute zu verteidigen: das Ich vor dem falschen Wir der Propaganda, der sogenannten Querdenker aller braunen Couleur und der Diktatoren.»