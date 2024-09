Rockmusik Songs zu schreiben, hat ihm aus der Depression geholfen: Reto Burrell kehrt mit einem neuen Album zurück Der Nidwaldner Musiker Reto Burrell bringt mit «Devil On My Tongue» ein neues Album heraus. Was rockig und energiegeladen klingt, hat eine dunkle Entstehungsgeschichte.

Exklusiv für Abonnenten

Reto Burrell kleidet auf seinem neuen Album düstere Themen in rockige Klänge. Bild: Birgit Zumstein/zvg

Es ist still geworden um Reto Burrell in den letzten Jahren. «Shampoo Or Gasoline», das letzte Album des Nidwaldners mit amerikanischen Wurzeln, ist mittlerweile fünf Jahre alt. Damals, auf Tour in Spanien, habe er gemerkt, wie in ihm das Feuer erloschen sei, erinnert sich Burrell. «Ich war wie ein Ofen, der nicht mehr richtig heizt.» Er plante eine Pause, wollte herunterfahren und 2020 mit neuer Energie eine Tournee starten.

Psychiater hat ihn zu Konzerten «gezwungen»

Dann brach die Coronapandemie aus – und mit ihr kamen Ungewissheit, eine unerwartete Trennung und eine ausgewachsene Depression. «Alles kam zusammen. Ich erlebte eine Lebenskrise, aus der ich nicht allein herausgekommen wäre», erzählt der 50-Jährige. Er dachte daran, ganz mit der Musik aufzuhören, all sein Equipment zu verkaufen. Doch sein Psychiater habe ihn «gezwungen», wieder Konzerte zu besuchen und Songs zu schreiben. «Nach ein paar Monaten habe ich auf ihn gehört. Und dann war ich plötzlich wochenlang am Songschreiben», erinnert sich Burrell.

Das Resultat, Burrells elftes Album, hört auf den Namen «Devil On My Tongue» und erscheint am 15. September. Die schwierigen Umstände seiner Entstehung hört man dem Werk indes nicht sofort an. Schon der erste Song, «Counting Miles», prescht mit viel Energie drauflos. Das Schlagzeug treibt den Bass und die akustische Gitarre vor sich her, die E-Gitarre spielt darüber ein grooviges Riff und Burrell singt mit rauer Stimme vom Glück, seinen Traum als Musiker leben zu dürfen.

Songschreiben zur Selbsttherapie

«Devil On My Tongue» ist ein geradliniges und ehrliches Album zwischen Rock, Country, Pop und Americana, das mit eingängigen Melodien für Laune sorgt. Burrell fackelt dabei nie lange: Die elf Songs, keiner länger als vier Minuten, kommen sofort auf den Punkt. Treibende Strophen, hymnische Refrains, eine Bridge, manchmal ein kurzes Gitarrensolo – mehr braucht es nicht.

«Devil On My Tongue» ist Reto Burrells elftes Album. Bild: zvg

Plump ist das Album aber nicht. Gekonnt wechselt Burrell zwischen rockigen, manchmal gar punkigen Stücken und ruhigen, akustischen Songs hin und her. Kleine Details machen das Album spannend. Hier pfeift Burrell eine fröhliche kleine Melodie, da erweitert ein dezent eingebauter elektronischer Sound das Klangbild, dazwischen erklingt ein Klavier, eine Orgel, eine zweite Stimme. Manches davon entdeckt man erst beim zweiten Hören.

Entstanden ist das Album dabei weitgehend im Alleingang. «Ich habe die Songs zu Hause geschrieben und aufgenommen. Das war für mich neu.» Ohnehin habe er das Album zunächst für sich gemacht – zur Selbsttherapie quasi. «Ich wusste lange Zeit gar nicht, ob ich es veröffentlichen will, ob es überhaupt dafür gemacht ist.» Aber: Es sei ihm wichtig gewesen, sich mit seinen Themen nicht zu verstecken. «Ich wollte die Unsicherheit, aber auch die Freude und Stärke teilen.»

Bereits am diesjährigen Stadtfest Luzern präsentierten Reto Burrell und seine Band Songs vom neuen Album. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. 6. 2023)

Nostalgie und Liebeskummer

So rockig und ungezwungen die Musik, so nachdenklich zuweilen die Texte, die, so Burrell, «brutal ehrlich» sind - das meint er mit dem titelgebenden «Devil on my tongue», dem Teufel auf der Zunge. In ihnen beschäftigt sich Burrell mit den Themen seiner Depression, mit negativen Emotionen wie Wut und Verzweiflung, aber auch mit dem Älterwerden. Wenn er im Song «Long Time, Long Gone» darüber sinniert, wie rasch die Zeit vergeht, dann schwingt auch Wehmut mit nach der früheren Unbeschwertheit, nach den guten alten Zeiten seiner über 20 Jahre andauernden Karriere als Rockmusiker. «Ich geniesse die jugendliche Offenheit bei meinem Sohn. Und wenn ich Musik mache, versuche ich mich wieder ‹jung› zu fühlen, so wie damals mit 12 Jahren, als ich den Rock ’n’ Roll für mich entdeckt habe», sagt Burrell.

Da war er noch am Anfang seiner Karriere: Reto Burrell (rechts) am Open Air in Emmen im Jahr 2000. Bild: Dorothea Müller (Emmen, 6. 8. 2000)

Auch die Trennung hat er in einigen Songs verarbeitet. Er singt von zerbrochenen Beziehungen. Davon, wie es sich anfühlt, verlassen zu werden, wie leer das Haus ohne Geliebte wirkt. Wie unmöglich es scheint, je über den Liebeskummer hinwegzukommen. «Irgendwie ist es für mich spannender, über Schmerz oder eine Unsicherheit zu schreiben als über das Verliebtsein», findet Burrell. Enden tut das Album trotzdem versöhnlich. «Wind Me Up» ist eine sanfte Ode an die stärkende Kraft der Liebe.

Nun ist Burrell gespannt, ob sich die Leute noch für ihn und sein neues Album interessieren – nach fast fünf Jahren Sendepause. Eine Plattentaufe gibt es nicht, dafür mehrere Konzerte in der ganzen Schweiz. «Wollen die Leute meine Musik noch hören? Das Album ist insofern auch eine Standortbestimmung», sagt Burrell. Wie es danach mit seiner Karriere als Musiker weitergeht, werde sich zeigen. Nur eines ist klar: «Ich werde niemals aufhören, Songs zu schreiben.»