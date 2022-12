KKL Luzern Luzerner Sinfonieorchester macht mit Film von William Kentrige Russisches Roulette Das Luzerner Sinfonieorchester zeigt William Kentridges Film zur zehnten Sinfonie von Schostakowitsch als internationales Grossereignis. In den Gesprächen verlängern der Künstler und Chefdirigent Michael Sanderling dessen Spur bis zum Krieg in der Ukraine.

Stalin und Lenin (rechts) geistern durch Schostakowitschs zehnte Sinfonie mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Juni 2022)

Wenn am Schluss Artilleriegeschütze ihre Salven in den Himmel feuern, ist die Geschichte der Sowjetunion am Mittwoch im KKL gespenstisch in der Gegenwart und in der Ukraine angelangt. Auch deshalb bestätigte sich William Kentridges Film «Oh, To Believe In Another World» zu Schostakowitschs zehnter Sinfonie als ein internationales Grossereignis, vor Gästen aus aller Welt.

Das Luzerner Sinfonieorchester, das diese Weltpremiere in Auftrag gab, trug den internationalen Anspruch der Produktion doppelt ein. Zum einen mit einer klanglich intensiven, aufwühlenden Wiedergabe von Schostakowitschs Sinfonie unter Chefdirigent Michael Sanderling. Zum anderen mit Gesprächen vor und nach der Aufführung mit Kentridge und Sanderling. Sie unterhielten sich darüber, wie Schostakowitsch seine Musik unter Stalins Terrorherrschaft «verklausulierte». Und dass aus derart komplexen Lebensumständen grosse, zeitlos aktuelle Kunst entstehen kann, wie es Intendant Numa Bischof als Initiant des Projekts formulierte.

Lauernde Kamerafahrten zu knurrenden Bässen

Puppen, gespielt von Tänzern aus Europa und Südafrika: Schostakowitsch blickt auf seine von ihm umschwärmte Schülerin Elmira Nasirowa. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Juni 2022)

Das gilt auch für den Film von Kentridge, der im Apartheidstaat Südafrika aufgewachsen ist. Kentridge überträgt Schostakowitschs Technik der musikalischen Maskerade und Chiffrierung in die Bildsprache des Films. Dieser erzählt in vielen Episoden, abgestimmt auf die Charaktere der vier Sätze, die Geschichte der Sowjetunion von der Revolution bis zu Stalins Tod, nach dem Schostakowitsch seine Zehnte schrieb. Aber er schafft durch Verfremdungen eine Distanz, durch die sich der Film nicht zum Kino verselbstständigt.

Das beginnt zum Knurren der Bässe mit lauernden Kamerafahrten durch die verwinkelten Gänge eines imaginären Museums der Sowjet-Geschichte. Kentridge und sein Team haben es im Kartonmodell mit so viel Liebe zum Detail aufgebaut, dass man es fast für real halten könnte – aber eben nur fast. Dessen anfänglich gespenstische Leere steht für die Ermattung nach dem Stalinterror (Sanderling) im ersten Satz der Sinfonie und wird zunehmend mit skurrilen Puppenballetten und Filmprojektionen belebt. Wo die düstere Musik (magisch: Klarinette, Fagott und später Oboe) zu bedrängender Grösse anschwillt, steigern sich auch die Kamerafahrten durchs Museum zu einem ersten Taumel im Kreis.

Im Film «Oh, to Believe in Another World» dirigiert Schostakowitsch vom imaginären Museum aus auch mal seine zehnte Sinfonie. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Juni 2022)

Die Doppelbödigkeit treibt Kentridge mit den Puppen auf die Spitze. Akteure treten als gesichtslose Maschinenmenschen auf, die Protagonisten sind von Tänzern gespielte Puppen mit fotografisch-realen Gesichtsmasken. Aber Kentridge ironisiert diese zusätzlich. Lenin verspricht in Revolutionspose die «Verbesserung der Konstruktion des Menschen» auf dem Zehn-Meter-Sprungbrett über einem bedrohlich-leeren Swimmingpool. Stalin lässt im hysterisch gesteigerten zweiten Satz das «Universum umpflügen», indem er – in Archivfilmen – Maschinen, Arbeitermassen und Kunstakademien für seine Zwecke einspannt. Und zeigt hinter dem starren Lächeln sein wahres Gesicht, wenn er – im Schlusssatz – in einer Art russischem Roulette der Reihe nach seine Gegner abschiesst.

Trotz allem eine optimistische Botschaft

Schostakowitsch dirigiert seine Sinfonie mit und wird umtanzt von seiner von ihm umschwärmten Schülerin Elmira Nasirowa, die sich «wie eine Sowjetfabrik zur Produktion von Glück» fühlt. Zur zentralen Figur wird der Dichter Wladimir Majakowski. Mit diesen und anderen Zitaten legt er in dieser futuristisch inspirierten Collage eine starke existenzielle Handlungsspur.

Sie sprachen nach dem Film darüber, wie Kunst auf totalitäre Systeme reagiert: Intendant und Projekt-Initiant Numa Bischof Ullmann, Künstler und Regisseur William Kentridge und Chefdirigent Michael Sanderling (von links). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Juni 2022)

Der frontale Blick der Pappgesichter steht für beides, den direkten emotionalen Einschlag wie die Distanz, die Film und Musik aus der zeitlichen Fixierung lösen. Dass von Stalins «totalitärem System» eine Linie zu Putins Krieg in der Ukraine führt, wurde nicht erst im Kanonenfeuer zum Schluss deutlich. Wenn der Film und die Musik eine optimistische Botschaft haben, brachte es Sanderling in persönlichen Worten auf den Punkt, dann sei das der, «dass Gewalt zwar Menschen töten, aber nicht den humanistischen Geist tilgen kann».