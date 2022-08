Filmstarts 11. August Sanftes Roadmovie aus dem Iran, visionärer Horror von Jordan Peele – und ein Golf-Feelgoodmovie Die folgenden Filme starten diese Woche in unseren Kinos.

«Hit the Road»: Der Kleine (Rayan Sarlak) ist kaum zu bändigen. Filmstill: Filmcoopi

Der Gesang der Flusskrebse (Where the Crawdads Sing) – Vorpremiere

Hit the Road

Im Roadmovie von Panah Panahi (Sohn von Jafar Panahi, «Taxi Teheran») dringt eine Familie immer weiter in die Bergwelt im Norden des Irans vor. Hinten im Leihwagen sitzt der Vater mit eingegipstem Bein. Die Mutter versucht, den kleinen Sohn zu bändigen. Nur der erwachsene Sohn des Ehepaares sagt kein Wort. Anhand der Reise einer Familie stellt der Regisseur des an zahlreichen Festivals ausgezeichneten Dramas scharfe Beobachtungen über die Gesellschaft als Ganzes an. Mal herrlich komisch, mal leise berührend.

Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka: ­Vorpremiere

Nope

Nach seinem Geniestreich «Get Out» (Oscar für das beste Originaldrehbuch) und dem Nachfolger «Us» legt Jordan Peele mit seiner neusten Schreckensvision nach. Die Besitzer einer Pferdefarm in Kalifornien, die Geschwister Jill (Keke Palmer) und James (Daniel Kaluuya aus «Get Out»), werden Zeugen so wundervoller wie unheimlicher Himmelserscheinungen. Der Eigentümer eines benachbarten Themenparks versucht, aus den mysteriösen übernatürlichen Phänomenen Profit zu schlagen.

Pulp Fiction – Special

The Phantom of the Open

Die ansprechende Feelgood-Komödie erzählt die unglaubliche, aber wahre Geschichte von Maurice Flitcroft (grossartig: Mark Rylance). Dem Träumer und unermüdlichen Optimisten gelang es 1976, sich für die British Open Golf Championship zu qualifizieren, ohne vorher jemals eine Runde Golf gespielt zu haben.