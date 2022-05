Konzerttour Luzern Schubert wird in Kapellen mit Brot und Wein serviert Pianist Michael Mahnig und Sänger Todd Boyce erkunden mit einer mystischen Liedertour neue Konzertformate nahe am Publikum.

Sucht die Nähe zum Publikum: Der Luzerner Pianist Michael Mahnig. Bild: Arthur Häberli

Eine mystische Liedertour von «Michael Mahnig’s Classical Music Delivery»? Das klingt auf der Website des Luzerner Pianisten nach spirituellem Heimlieferdienst und erinnert an Corona. Während der Lockdowns sind neue Formate entstanden, die Musik mit spirituellen Ritualen verbanden, weil nur Musik in Gottesdiensten zugelassen war.

Das erste Konzertprojekt von Michael Mahnigs «Flying Stage» sucht unter dem Titel «Schall und Rauch» tatsächlich Bezüge zu liturgischen Ritualen. Aufgeführt wird das Programm an diesem Wochenende und Ende Mai in Kapellen in der Luzerner Landschaft, es gibt Weihrauchduft und Brot und Wein in der Pause. Darauf sind auch die Lieder dieser mystischen Liedertour ausgerichtet. Der Bariton Todd Boyce, ehemaliges Ensemblemitglied am Luzerner Theater, beschwört mit Schubert griechische Mythen und Götter, singt von Brahms die «Vier ernsten Gesänge» (nach Bibelworten) oder eine hebräische Melodie von Ravel, begleitet von Mahnig am Flügel.

Konzerte als «ganzheitliches Erlebnis»

Der Flyer der Konzertreihe. Bild: PD

Die Idee zu solchen Projekten hatte der Pianist allerdings vor Corona. «Ich bin kein Gottesdienstbesucher», sagt er, «aber ich habe eine spirituelle Seite und mag Kirchenräume.» Um Konzerte in dieser Art als «ganzheitliches Erlebnis» zu gestalten, gründete Mahnig sein Projekt «Flying Stage». Er brachte sich das Klavierstimmen bei und transportiert seinen Flügel selber, um Konzerte möglichst in Eigenregie überall und ohne allzu hohe Kosten durchführen zu können. So wie er jetzt mit einem mystischen Programm Kapellen bespielt, plant er für die Zukunft Konzerte «mitten im Wald», wo Mahnig auch schon gespielt hat, in Pärken, Bistros oder Galerien.

Damit ist «Flying Stage» zwar auch ein Geschäftsmodell, reiht sich aber ein in Bestrebungen, mit neuen Formaten ein Publikum anzusprechen, das nicht auf Klassik abonniert ist. Wichtig ist Mahnig dabei eine «andere Nähe zum Publikum». Dafür geht er in die Kapelle «im Dorf», bietet im aktuellen Fall Pausen-Brot und Wein kostenlos an oder schafft Nähe in den Räumen selber: «Todd Boyce wird nicht nur vorne auf einer Bühne stehen, sondern dafür die jeweiligen Räume nutzen.»