Schülertheater Für einmal zeigen Wissenschaftlerinnen Irrsinn Kanti-Schülerinnen machen aus Literaturpflichtstoff ein fesselndes Theaterstück, das Besuch anzieht.

Szene von der Hauptprobe zum Stück «Die Physiker*innen» an der Kantonsschule Reussbühl. Bild: Yvonne Imbach (Reussbühl, 4. Mai 2022)

In einer Nervenheilanstalt wird ein Pfleger erdrosselt. Dies ist schon der zweite Tote. Die ermittelnde Kommissarin hat scheinbar leichtes Spiel, denn die Täterinnen sind unter den Patienten schnell gefunden. Die eine hält sich für Albert Einstein, die andere für Isaac Newton. Eine dritte Patientin ist überzeugt, Physiker Johann Wilhelm Möbius zu sein, der sich von der Welt in das Nervensanatorium zurückgezogen hat. Die Klinikchefin bescheinigt den geistesverwirrten Patientinnen Unzurechnungsfähigkeit, redet von «Tat» statt von «Mord».

Doch sind die Wissenschaftlerinnen wirklich, was sie zu sein vorgeben? Welches Geheimnis hüten die drei? Der vermeintlich einfache Fall wird immer komplizierter. Dann kommt es zu einem weiteren Mord.

«Auch Frauen sind kompetent in Atomphysik»

Zwölf Schülerinnen und ein Schüler des Freifachs Theater an der Kantonsschule Reussbühl haben seit Schuljahrstart «Die Physiker*innen» unter der Leitung von Dieter Ockenfels einstudiert:

«Wir haben den hohen Frauenanteil im Ensemble zum Anlass genommen, die Wissenschaftler in unserer Version einem Rollenwechsel zu unterziehen. Denn wir finden es wichtig, zu zeigen, dass auch Frauen kompetent sind, um Atomphysik erforschen zu können.»

Mit viel Ernsthaftigkeit, Freude und in gutem Bühnendeutsch agieren die 14- bis 16-jährigen Schülerinnen. Man spürt, dass sie verstehen, was sie spielen. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und der atomaren Bedrohung hat Friedrich Dürrenmatt 1962 mit «Die Physiker» einen Klassiker geschrieben, der zum Pflichtstoff an Schulen geworden ist und als Theaterstück besonders fesselt. Auch von anderen Kantonsschulen ist Besuch angemeldet.