Sedel Punklegenden, harter Rock ‹n› Roll und ein bisschen Stoner am Vorplatz-Open-Air Im Sedel geht es weiter mit dem Veranstaltungsreigen zum 40-jährigen Jubiläum. Am Wochenende steigt das Vorplatz-Open-Air.

Rams (Mitte) mit Bandkollegen Pidi Leuenberger (links) und Boris Müller. Bild: PD

Eigentlich hat das Musikzentrum Sedel in Luzern ja schon vor über einem Jahr seinen stolzen 40. Geburtstag gefeiert. Doch so richtig in die Vollen konnte man aus bekannten Gründen nicht gehen. Das wird dieses Jahr nachgeholt. Und zwar intensiv. Von Sommerpause kann im legendären Haus über dem Rotsee keine Rede sein (siehe ganzes Programm auf www.sedel.ch).

Vor rund zwei Wochen kam das Publikum bereits in den Genuss eines Proberaumfestivals. Überall im Gebäude standen die Zellen des ehemaligen Gefängnisses, in dem seit 1981 die Gitarren schrummeln, offen für kleine Gigs im intimen Rahmen. Dieses Wochenende geht es nun auf den Vorplatz, um fünf Schweizer Bands unter freiem Himmel eine gebührend grosse Bühne zu bieten.

Der Sedel-DNA verpflichtet

Der Auftakt am Freitagabend gilt dem Punk und harten Rock ‹n› Roll – ganz der musikstilistischen DNA und Basis des Musikzentrums verpflichtet. Und da passt es bestens, dass mit Rams – bürgerlich Hans-Ueli Ramseier – das Urgestein des Schweizer Punks schlechthin zu Gast ist. Schon 1977 griff er mit der ersten Band in die Basssaiten, ehe der Zürcher mit The Bucks schnell Kultstatus erlangte. Die Gruppe spielte unter anderem mit internationalen Grössen wie Blondie oder The Clash zusammen. Als Band Rams sind The Bucks und ihr Sound mit dem verbliebenen Frontmann seit einigen Jahren wiederauferstanden. Am selben Abend lassen es auch Furlong aus Basel und Chicken Reloaded aus Biel krachen.

Der Samstag gehört den Post-Rockern von Leech aus Zofingen sowie den Luzerner Metal-Stonern von Preamp Disaster, die beide ihre wuchtigen und sphärischen Klangströme in den Nachthimmel dreschen werden. Alles in allem verspricht das Open-Air den harten Sound, wie man ihn aus vier Jahrzehnten Sedel-Geschichte kennt und liebt.