Seeklang Festival Hergiswil Coole Klassik für Feinschlecker Süsse Konzerte am Seeklang-Festival Hergiswil: Zu jedem Konzert gibts beim Apero Ice-Cream-Kreationen.

Jesper Gasseling mit seiner Amati-Violine am Vierwaldstättersee. Rafael Schneuwly

Kammermusikfestivals leben von der familiären Nähe nicht nur unter den auftretenden Künstlern, sondern auch zum Publikum. Begegnungen beim anschliessenden Apéro gehören deshalb fest zum Programm dazu, auch wenn Salzstengeli & Co mit der jeweils gespielten Musik nichts zu tun haben. Das Seeklang Festival Hergiswil geht deshalb einen neuen Weg, der zum Sommer passt und auch Kinder ansprechen will.

Erstmals nämlich verspricht das Festival, das ansonsten mit Musik zum Anfassen wirbt, die «süssesten Konzerte des Sommers»: Zum Apéro werden Ice-Cream-Kreationen serviert, die zu den jeweiligen Konzertprogrammen passen sollen. Und diese richten sich an Feinschlecker jeden Alters. Erfrischende Interpretationen garantieren der Geiger Jesper Gasseling und die um ihn versammelten Freunde und Musiker.

Alle Konzerte kombinieren bekannte Leckerbissen mit Raritäten und Überraschungen. Eröffnet wird die Klassik-Hitparade heute Abend mit Schuberts Forellen-Quintett in Kombination mit dem einzigen Klavierquartett des Sinfonikers Gustav Mahler (heute, 19.30, Aula Grossmatt). Dass auch Kammermusik sinfonisch klingen kann, zeigt im zweiten Konzert Robert Schumanns Klavierquintett in leicht veränderter Besetzung. Den intimen Kontrapunkt dazu setzt Prokofjews Sonate für zwei Violinen, in denen die zwei Geigen von Gasseling und Haejin Park sich innig ineinander verschlingen, tanzen und streiten (Freitag, 30. Juni, 19.30, Aula Grossmatt).

Ganz als «Surprise» gestaltet ist das Spaziergangkonzert am Samstag. Vom Singsaal Matt (Startpunkt)geht der Weg in einer Gehzeit von fünf bis zehn Minuten zu drei verschiedenen Locations mit einer je eigenen Akustik. Wie der jeweilige Raum die Klänge zum Leben erweckt, hört man in zwanzigminütigen Programmen, die die Musiker erst vor Ort bekannt geben (Sonntag, 1. Juli, 11.00, Singsaal Matt). Ein weiteres Stück aus der Klassik-Hitparade beschliesst das Festival doppelt. So wird Camille Saint-Saëns «Karneval der Tiere» zuerst in einem Familienkonzert (gratis!) aufgeführt, wozu die Geigerin Fränzi Frick als Erzählerin eigene Texte liest (Sonntag, 2. Juli, 11.00, Aula Grossmatt). Die Seeklang Chamber Soloists (zehn Musiker) spielen das Werk auch im Schlusskonzert, das mit Hector Berlioz’ «Nuit d’ été» (Sopran: Carmela Konrad) magische Sommernächte beschwört (Sonntag, 2. Juli, 18.00, Aula Grossmatt).