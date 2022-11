QueenMania Freddy-Mercury-Double fast so sexy und mit grosser Stimme wie das Original Keiner hatte eine Stimme wie Freddie Mercury. Die Coverband QueenMania lässt die Legende im KKL wieder aufleben – mit überzeugendem Ergebnis.

Nah am Vorbild Freddy Mercury: QueenMania-Sänger Sonny Ensabella.

Eine Coverband von Queen? Dies mag bei einer Popgruppe wie Abba funktionieren. Nur schon in der Schweiz sind ein Dutzend Formationen unterwegs, welche über Buchungsportale ihre Partydienste offerieren. Unter dem Stichwort «Queen» findet sich – bezeichnenderweise – keine einzige Band. Entsprechend skeptisch ist man, wenn ein Spektakel damit wirbt, praktisch das Original zu sein – wie am Samstagabend im Luzerner Saal des KKL.

Wissenschaftlich belegt: Beste Stimme von allen

Die Zweifel kommen nicht von ungefähr. Freddie Mercury, der Leadsänger von Queen hatte nicht nur gefühlt das tollste Organ ever. Seine überragende Qualität ist seit 2018 auch wissenschaftlich belegt. Gerüchte, er hätte vier Oktaven beherrscht, normal sind maximal drei, wurden zwar widerlegt. Sein Vibrato war jedoch einzigartig. Die Forscher massen eine Schwingung von sieben Herz pro Sekunde. Andere Sängerinnen und Sänger bringen es auf maximal sechs. Auch vibrieren bei Mercurys Gesang nicht nur die Stimmlippen, sondern zusätzlich die darüberliegenden schützenden Schleimhautfalten. Eine Technik, die sich zum Beispiel beim Obertongesang in der russischen Region Tuwa beobachten lässt. Neben «normalen» Obertönen mischen sich auch tiefere Klänge den Noten bei. Sie geben dem Gesang eine zusätzliche Fülle.

Hohe Hürden, die es zu meistern gilt. Doch das Konzert lässt wenig Platz für Kritik. Terminlich passt es perfekt. Vor sechs Wochen hat die Originalband «Face It Alone» herausgebracht - einen bislang unveröffentlichten Song mit Freddy Mercury. Aber auch atmosphärisch stimmt alles. Der Luzerner Saal ist praktisch ausverkauft. Bereits nach dem vierten Song «I Want It All» steht ein Teil des Publikums auf den Beinen. Beim «Somebody To Love», ist es bereits der ganze Saal.

Technisch versiert im ausgezeichneten Spielflow

Was die Gruppe bringt, hat einen ausgezeichneten Live-Flow. Die drei Instrumentalisten, Schlagzeug, Bass und E-Gitarre, spielen technisch versiert, mit Druck und Soli für die verschiedenen Stimmungen. Ihr Sänger Sonny Ensabella hat ein paar Startschwierigkeiten und an die muskulöse Figur muss man sich – immer im Vergleich zum Original – erst gewöhnen. Doch spätestens mit «Somebody To Love», seiner schwierigen Melodie und den langen Noten, kann er vokal aus dem Vollen schöpfen. Aushalter ohne Brüche und eine Kopfstimme, die passt. Reich und dicht in den Spitzennoten interpretiert er komplexe Songs wie «Who Wants To Live Forever» oder «Barcelona». Seine Duette mit dem Gitarristen, bringen intimere Momente, wie «I Was Born To Love You» von Freddies Soloalbum oder das prophetische «Too Much Love Will Kill You».

Ein fast perfektes Mercury-Double

Einzig auf den unteren Stufen entwickelt Sonny Ensabella weniger Kraft, zum Beispiel bei «Under Pressure». Aber obwohl er nie ans Piano geht – wo sein Ideal immer punktete – spielt er die Rolle nahezu perfekt. In Bewegung und Posen ganz dem Vorbild verpflichtet singt er eine überzeugende Live-Performance. Ergänzt mit Kostümen, die vom legendären weissen T-Shirt bis hin zur königlichen Verkleidung reichen. Dennoch markiert er, dies ist durchaus positiv zu verstehen, mit italienischen Kommentaren und einer teils eigenwilligen Interpretation der Stücke («Innuendo») auch eine gewisse Distanz zu seinem Rollengber.