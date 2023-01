Film Teheraner Journalistin jagt den «Spinnenmörder» in «Holy Spider»: Das sind die Starts in den Zentralschweizer Kinos Diese Filme starten am 12. Januar in den Zentralschweizer Kinos: der Luzerner Dominik Fellmann in «99 Moons», gesellschaftskritischer Thriller um einen Serienmörder und «Im Land der verbotenen Kinder» weiterhin im Bourbaki, Luzern (Sonntag, 15. Januar, 12 Uhr).

99 Moons

Im Dokumentarfilm «Europe, She Loves» warf Regisseur Jan Gassmann einen intimen Blick auf vier Paare. Nun zeichnet er in einem freizügigen Spielfilm mit Laiendarstellern in den Hauptrollen – sie haben mit einer Intimitätskoordinatorin gearbeitet – die Amour fou zwischen der Wissenschafterin Bigna, 29 (Valentina Di Pace), und dem zwischen ausufernden Partys und Gelegenheitsjobs oszillierenden Frank, 33 (der Luzerner Dominik Fellmann). Ihre Leben scheinen unvereinbar, und doch können sie nicht voneinander lassen. Kommt zur sexuellen Anziehung so etwas wie Liebe hinzu? Ein nicht leicht bekömmlicher, aber ehrlicher und mutiger Film, der sicher auch gewisse Wahrheiten transportiert.

Adolf Muschg – der Andere (Studiofilm Altdorf)

Before, Now & Then (Nana)

Die letzte Pointe – ­Cinedolcevita

Dora – Flucht in die Musik

Ausserhalb ihres Heimatlandes Kroatien – sie ist in Slawonien aufgewachsen– ist dieKomponistinDoraPejacevic (1885–1923) heutzutage nahezu unbekannt. Doch zu ihren Lebzeiten wurden ihre Werke in den grössten Spielstätten Europas aufgeführt. Pejacevic wurde als Gräfin geboren und konnte ihr Talent schon früh entfalten. Die Pianistin Kyra Steckeweh und der Filmemacher Tim van Beveren gehen in ihrem Dokumentarfilm auf die Suche nach Dora Pejacevics Wurzeln. Was sie dabei finden, sind die Spuren eines von der Musik erfüllten Lebens, welches der Welt einzigartige Werke hinterlassen hat.

Die Eiche – mein Zuhause (Le Chêne) – Vorpremiere

A Man Called Otto (Ein Mann namens Otto) – ­Vorpremiere

Ennio Morricone – Il Maestro (Zusatzvorstellungen)

Holy Spider

Der «Spider Killer» Saeed Hanaei sah sich auf göttlicher Mission, als er in der heiligen iranischen Stadt Mashhad zwischen 2000 und 2001 16 Sexarbeiterinnen tötete. Was die Aufmerksamkeit von Regisseur Ali Abbasi an dem wahren Fall erregte, war, dass der Serienkiller von Teilen der Bevölkerung als Held gefeiert wurde. In einem grösseren Zusammenhang sieht er den Film so als Kritik an der iranischen Gesellschaft: Die tief verankerte Frauenfeindlichkeit sei nicht in erster Linie religiös oder politisch bedingt, sagt er, sondern kulturell. Abbasi schickt eine Teheraner Journalistin auf die Spur des Mörders. Ihr wird nahegelegt, die Haare besser zu bedecken; und allein, ohne Mann, steht ihr kein Hotelzimmer zu. Mehr Aktualität, wenn auch unbeabsichtigt, geht nicht. Gedreht wurde in Amman, Jordanien. «Holy Spider» wurde von Dänemark, Co-Produktionsland, für die Oscars eingereicht.

Last Dance

Als seine Frau stirbt, reden ihm die Kinder mehr in sein Leben rein, als Germain lieb ist. Sein Projekt verrät er ihnen deshalb nicht: Er bewirbt sich beim zeitgenössischen Tanzensemble um die Rolle seiner Frau – ein Versprechen, das er ihr gegeben hat. Die Komödie der Neuenburger Filmemacherin Delphine Lehericey («Le milieu de l’horizon») mit François Berléand, Kacey Mottet Klein u.a. hat am Locarno Film Festival den Publikumspreis gewonnen.

Lost In Paradise – Cinema am Nachmittag