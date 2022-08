Lucerne Festival Ein neues und publikumsnahes Format macht gute Laune: Sir András Schiff verzaubert mit Johann Sebastian Bach und mit seinen Worten Das Rezital des ungarischen Pianisten am Sonntagmittag ist zugleich Gedenkkonzert an Bernard Haitink (1929-2021) sowie ein neues Konzertformat – dank den Erläuterungen des Klassikstars.

Was für ein andächtig sanftes Gefühl sich doch sofort einstellt, wenn einer mit viel Lebenserfahrung und Seele aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach spielt. Sir András Schiff, der grosse Pianist, den die Queen 2014 in den Adelsstand erhob und der im Juni als einer «der bedeutendsten Bach-Interpreten unserer Zeit» die Bach-Medaille der Stadt Leipzig entgegennehmen durfte, tat dies zu Beginn seines Konzerts am Sonntagmittag. Und András Schiff besitzt definitiv die Fähigkeit, mit seinem Spiel einen Saal in Sekundenschnelle zum Träumen zu bringen.

«Ein wunderbarer Mensch, grosser Dirigent und Musiker hat uns verlassen»

Am Sonntag um elf Uhr spielte der ungarische Pianist und Dirigent zum Gedenken an den niederländischen Dirigenten Bernard Haitink, der am 21. Oktober 2021 im Alter von 92 Jahren in London verstorben ist. «Ein wunderbarer Mensch, grosser Dirigent und Musiker hat uns verlassen», meinte der 68-jährige Schiff zum zahlreichen Publikum. «Ich habe einen Freund verloren.»

András Schiff brachte Werke von Bach, Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert zur Aufführung. Diese waren spontan ausgewählt:

«Ich wusste gestern noch nicht, was ich heute spielen werde.»

Diesen Fakt erklärte der Pianist mit einem Lächeln im Ton seiner Zuhörerschaft. Und dann begeisterte der so sympathische wie feine Mensch András Schiff mit seinen Erläuterungen eines jeden Stücks Jung und Alt im Saal. Ein wunderbar neues Konzertformat feierte hier seinen Einstand, das mit Bach zu Beginn verzauberte und mit Schubert zuletzt berührte.

«Für mich ist Johann Sebastian Bach ohne Zweifel der grösste Komponist, den es je gegeben hat», sagt András Schiff nach seiner faszinierenden Bach-Interpretation am Bösendorfer-Konzertflügel zum Publikum. «Jeder Tag muss für mich mit Bach beginnen, dann wird es ein guter Tag.» Als er auf den verstorbenen Bernard Haitink zu sprechen kommt, erklärt der 68-Jährige: «Bernard Haitink war ein Dirigent ohne Eitelkeit. Ohne Eitelkeit zu sein, ist wichtig, für Dirigenten und Musiker.»

András Schiff bringt seine Lieblingssonate von Beethoven zur Aufführung

András Schiff spielt Bach und ist eins mit dem Flügel. Er spielt eine frühe Sonate von Joseph Haydn und teilt mit:

«Bernard Haitink hat Haydn sehr geschätzt, ich tue das ebenso.»

Haydn sei ein zu Unrecht unterschätzter Komponist. András Schiff ruht in sich und spielt Mozart, eine späte Sonate von 1789. Er sagt: «Während Haydn mit seiner Musik spricht und Prosa schreibt, singt Mozart mit seinen Kompositionen und verfasst Poesie.»

Und weil Bernard Haitink die späten Werke Beethovens ganz besonders liebte, bringt András Schiff nun noch seine Lieblingssonate dieses Komponisten zur Aufführung - die Klaviersonate Nr. 30 op. 109 in E-Dur. 1820 geschrieben, ist sie die drittletzte von Beethovens Klaviersonaten. «Diese Sonate ist sehr verwandt mit den Goldberg-Variationen, Anfang und Ende treffen sich hier.» Grosser Applaus im Anschluss an Beethoven. «Eigentlich sollte man jetzt nichts mehr spielen oder hören», wendet sich der Pianist ans Publikum. Doch eine Zugabe ist ihm wichtig: Mit dem 2. Satz aus einer späten A-Dur-Sonate von Franz Schubert beschliesst der ungarische Weltbürger dieses schöne Konzert.

«Schubert schrieb diese Sonate im September 1828, wenige Monate vor seinem Tod. Es ist eine existenzielle Musik, mit einer apokalyptischen Vision im Mittelteil, und trotzdem ist sie nicht depressiv. Im Gegenteil, diese Musik gibt Hoffnung, sie schaut nach oben.»

András Schiff spielt und lässt die Hände auf den Tasten ruhen. Dann hebt er sie sanft von den Tasten, und der Applaus setzt sein.

«Ich bin sehr dankbar, dass ich heute für Bernard Haitink spielen durfte.»

So sagt dieser grosse Pianist zuletzt und erhält Standing Ovations. Was für ein gelungenes Konzert, und welch schöner Einstand eines neuen Formats mit vielen Erläuterungen fürs Publikum.