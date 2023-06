Sommerfestival Luzern Live setzt beim KKL auf elektronische Musik Das Organisationskomitee des Musikfestivals Luzern Live gibt sechs Wochen vor Beginn des neuen Sommerfestivals weitere Infos über die Acts sowie das umfangreiche Streetfood-Angebot bekannt.

Ende März haben die Organisatoren des Luzern Live erste Einblicke ins Programm für das Nachfolger-Festival des Blue Balls gewährt. So werden insgesamt über 60 Live-Acts beim Luzern Live auftreten. Nun gibt das Organisationskomitee (OK) des Sommerfestivals sechs Wochen vor dem Start weitere Informationen bekannt.

Elektronische Klänge und SRF 3 Best Talents

Eine Neuigkeit ist etwa, dass das KKL während des Luzern Live nicht nur zum Mittelpunkt von Konzerten, sondern mit der «Cupra Electric Terrace» auch zum Zentrum elektronischer Klänge wird. Am Samstag, 29. Juli, findet das Event «Luzern Live tanzt» im Luzerner Saal des KKL statt. Stars aus der elektronischen Szene wie Magdalena, Ida Engberg, Carla Durisch und Fiona Kraft werden dort am Start sein.

Auch aufstrebende Künstler bekommen ihre Bühne am Luzerner Sommerfestival. Mit dabei sind unter anderem die SRF 3 Best Talents. So spielt das frisch gekürte SRF Best Talent, Andryy, am Donnerstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Europaplatz. Und gleich drei weitere Best Talents wollen die Leuchtenstadt mit ihrer Musik bezaubern: Die Folk- und Country-Rock-Sängerin Mary Middlefield sowie Caroline Alves, Gewinnerin des Swiss Music Awards 2021 und Veronica Fusaro, Singer-Songwriterin aus Thun.

Streetfood aus der ganzen Welt am Seebecken

Luzern Live will wie schon das Blue Balls nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch überzeugen. Zu diesem Zweck wird rund um das Seebecken ein vielfältiges Streetfood-Angebot bereitgestellt: Von lokalen Fleischspezialitäten und veganen Dönern über tibetische Momos bis zu koreanischen Burgern und mexikanischen Tacos – über dreissig Ausstellende mit Spezialitäten aus der ganzen Welt sorgen jeweils ab 12.00 Uhr bis spät in die Nacht hinein für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Das Festival-OK informiert zudem, dass durch Partnerschaften mit Passepartout und SBB Railway die Anreise mit den ÖV gefördert und für das Festival nur Strom aus erneuerbaren Quellen bezogen werden soll – um Ressourcen zu schonen. Auch kann in diesem Jahr erstmals ein Festivalbecher erworben werden. Damit erhalten die Besuchenden einen Franken Rabatt auf jedes Bier, Depot wird keines erhoben. Der Festivalbecher soll aktiv dazu beitragen, den Abfall auf dem Gelände zu reduzieren und die Energieeffizienz des Festivals zu verbessern.

Das Luzern Live sucht noch Helferinnen und Helfer, wie die Veranstalter informieren. Wer mithelfen und dadurch einen kleinen finanziellen Zustupf verdienen will, kann sich auf www.luzern-live.ch registrieren. (luz)