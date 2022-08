Sounds Der Luzerner Indoor-Event Echolot-Festival geht in die zweite Runde – nun ist das Programm bekannt Vor einem Jahr hat ein junges Kollektiv das Echolot-Festival ins Leben gerufen. Unterschiedlichste Musik-Acts spielen nun auch in der Folgeausgabe Ende Oktober in diversen, teils ungewöhnlichen Luzerner Lokalitäten.

Sorgt für ein erstes Highlight des Festivals: To Athena aka Tiffany Limacher wird samt Orchester im Verkehrshaus-Filmtheater zu sehen und hören sein. Bild: Larissa Odermatt

Der Luzerner Kulturherbst wird in der zweiten Oktoberhälfte einen wahren Reigen an Anlässen bieten. Gegen Ende jenes Monats findet nicht nur das Woerdz-Festival statt oder feiert die Schüür ihren 30. Geburtstag, auch das, vergangenes Jahr erfolgreich gestartete, neue Musikfestival Echolot wird in diesem Zeitraum stattfinden. Vom 27. bis 29. Oktober 2022 werden lokale, nationale und internationale Acts in über 30 Programmpunkten in 15 Luzerner Lokalitäten auf der Bühne stehen, wie das Echolot-Kollektiv in seiner Medienmitteilung bekannt gibt.

Demnach begehen Anna Erhard sowie To Athena, das Projekt der Luzerner Musikerin Tiffany Limacher, am Donnerstag, 27. Oktober, den Auftakt zur zweiten Festivalausgabe nach der Premiere 2021. Limacher wird dabei im Verkehrshaus-Filmtheater samt Band und Orchester auftreten. Weitere Acts am Freitag und Samstag sind unter anderen Manuel Troller, Binary Sunset oder Fai Baba aus Zürich.

Video: Youtube

Mehr Informationen zum Line-up und Tickets (über Petzi) findet man auf der Festivalwebsite www.echolotfestival.ch.