Konzertreihe Schriftsteller und Songschreiber Beat Portmann ist vom Lied fasziniert Der freie Autor Beat Portmann lebt in Emmenbrücke. In seiner ­Stammbeiz empfängt er Gäste zu einer speziellen Konzertreihe – der Engelsaal-Session.

Long Tall Jefferson, auch schon als «Bob Dylan von Buttisholz» bezeichnet, ist Beat Portmanns dritter Gast. Bild: Ella Mettler

Schriftsteller Beat Portmann («Über Nacht») wohnt im ehemaligen Arbeiterviertel Sonnenhof in Emmenbrücke. Der «Adler», das altehrwürdige Gasthaus an der Gerliswilstrasse, ist mittlerweile zur Stammbeiz geworden. Immer wieder stand er leer, der «Adler». «Ein Trauerspiel», so Portmann. Vor gut einem Jahr hat Gabriela Niederberger übernommen. Nun ist der «Adler» wieder eine Kulturbeiz, wo die Beizenkultur gepflegt wird, wie sie der Schriftsteller-Nachbar schätzt: sehr niederschwellig.

Er und die Wirtin sind zusammengesessen und haben sich überlegt, wie man mit einfachen Mitteln, will heissen geringem finanziellem und technischem Aufwand, eine Veranstaltungsreihe gestalten könnte. Die «Engelsaal-Session» war geboren. Long Tall Jefferson, der «Bob Dylan von Buttisholz», inzwischen in Zürich daheim, ist der dritte Gast in der Reihe, die Konzert und Werkstattgespräch in einem ist. «Das Gespräch darf überall hingehen», ergänzt Portmann. Nicht nur das Songschreiben ist Thema, sondern auch «Göttliches und allzu Menschliches».

«Ein Bühnenexperiment mit offenem Ausgang»

Beat Portmann ist auch Songschreiber, singt und spielt Geige in seiner Band Landsteiner. Er lädt ein, die Leute kommen mit einem Verstärker (wenn von weiter her, organisiert er einen) und spielen im Saal mit den Engelsstuckaturen, der während des Baus der Kirche Gerliswil für Gottesdienste genutzt wurde. Portmann:

«Fast unplugged, schlicht und direkt. Das gefällt mir.»

Im Gegensatz zum 111-jährigen «Adler» steht der Engelsaal nicht unter Denkmalschutz. Die Singer-Songwriter spielen aber nicht nur ihre Songs, sondern gemeinsam mit ihm auch solche des Gastgebers. Im Gegenzug stellt Portmann seine Violina, eine fünfsaitige Geige – zupfend und mit Bogen –, und eine zweite Stimme zur Verfügung. «Die Geige ist im Singer-Songwriter-Kontext klangmässig eher ungewohnt.»

Beat Portmann stellt seine Violina und eine zweite Stimme zur Verfügung. Bild: Markus Frömml

Neben Wunschgästen wie Remo Albisser, der seinen Auftritt schon hatte, entdeckt Portmann fortlaufend Musikerinnen und Musiker, die er bisher nicht kannte. Voraussetzung ist, dass sie eigene Stücke im Repertoire haben, aber auch Covers seien erlaubt. Denn: «Das sind Songs, die uns etwas bedeuten», so Portmann.

Die Engelsaal-Session bietet den Gästen aber auch eine Bühne, um neue Songs vor Publikum auszuprobieren.

Es geht Portmann überdies darum, Leute zu animieren; auch Musikschaffende, die er gut findet und die vielleicht noch kein eigenes Material haben. Dann heisst es: «Also, schreib!»

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Songtexten

«Mit seinem zweiten Album hat Long Tall Jefferson den Begriff Folk erweitert», sagt Portmann über seinen neuen Gast. «Cloud Folk» nennt sich das. Ausserdem gefällt dem Gastgeber, dass dieser alles auf eine Karte gesetzt habe und immer spiele, wenn er könne. Der positive Nebeneffekt: Auch Portmann spielt durch die Sessions regelmässig.

«Musiker, die ich bewundere, sind unter anderem so gut, weil sie die ganze Zeit spielen.»

Vor einem Publikum aufzutreten, verlange eine andere Aufmerksamkeit. Dem müsse man sich immer wieder stellen. Das bisherige Publikum war sehr dabei, aber es ist auch nicht verboten, sich während des Auftritts ein Bier zu holen. Und man kann sich einbringen, Fragen stellen. Oberster Grundsatz, sagt Portmann, sei eine lockere Atmosphäre. So könne sehr viel aus dem Moment heraus entstehen.

Literatur und Songwriting sind verwandt. Bob Dylan, der grosse musikalische Geschichtenerzähler, wurde für seine Texte mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Es versteht sich von selbst, dass Beat Portmann, der vor allem in Mundart und Schriftdeutsch schreibt, ein besonderes Augenmerk auf die Songtexte legt. Das ist Teil des Konzepts. «Ich befasse mich mit ihnen und spreche die Gäste im Werkstattgespräch darauf an. Viele arbeiten auch eher lautmalerisch und erzeugen Assoziationen über Wörter», erklärt er.

Portmann reanimiert Engelsaal – und vielleicht auch Pink Spider?

Die Kronzeugin für Portmanns Engelsaal-Sessions wäre Valerie Koloszár alias Pink Spider gewesen. Leider ist sie nicht mehr als Singer-Songwriterin aktiv. Aber, vielleicht gelingt es dem Gastgeber ja nicht nur, Leute zu animieren, sondern auch zu reanimieren. Wie er es mit dem Engelsaal macht, «ein einzigartiger Kulturraum», wie Portmann nicht müde wird, zu betonen. In den «Adler» kann man aber auch einfach auf ein Bier. Oder für Schnitzel mit Pommes von Gabriela Niederberger – eine Empfehlung vom Nachbarn. Bei den Engelsaal-Sessions sorgt jeweils ein Gastkoch für ein Menü.