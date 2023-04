Stadt Luzern Kunsthalle Luzern trennt sich von Leiter Michael Sutter In gegenseitigem Einverständnis wird Michael Sutter nur noch bis Ende des Jahres als Leiter in der Kunsthalle Luzern walten.

Noch bis Ende Dezember, dann ist Schluss: Die Kunsthalle Luzern und Michael Sutter gehen getrennte Wege. Sutter leitete die Kunsthalle Luzern zuvor seit 2015 als verantwortlicher Kurator.

Michael Sutter, Leiter der Kunsthalle Luzern. Bild: Jakob Ineichen

Der Vertrag werde dabei in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst, wie es in einer Mitteilung heisst. «Gründe dazu liegen bei beiden Seiten im Wunsch, neuen Impulsen Raum zu geben und so die weitere Fortentwicklung zu ermöglichen», so die Kunsthalle Luzern. Den Entscheid hätte Sutter zusammen mit dem Vorstand der Kunsthalle Luzern getroffen.

Während seiner Zeit seien «zahlreiche, hochwertige Ausstellungen und Projekte entstanden». Diese hätten dazu beigetragen, die Institution in der regionalen und überregionalen Szene «deutlich zu verankern und nachhaltig als bedeutende Partnerin für Künstlerinnen und Künstler sowie für weitere Akteure auf dem Kunst- und Kulturplatz Zentralschweiz zu etablieren». (lga)