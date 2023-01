Operette Sursee «Zigeunerbaron» in Sursee: Standing Ovations für Start in neue Ära Die Operette Sursee lässt mit dem «Zigeunerbaron» von Johann Strauss die Corona-Turbulenzen hinter sich. Tolle Sänger und eine witzige Regie lassen sogar die Tagesaktualität vergessen.

Die alte Landoperette ist tot. Durch die Professionalisierung im Bereich Solisten und Orchester entfernte sie sich im Stadttheater Sursee von der Laientradition (vgl. separaten Artikel). Dann kamen Turbulenzen wegen Corona. Sie führten beim Personal zu einer Fluktuation von bis zu 40 Prozent und dazu, dass das gesamte Leitungsteam ausgewechselt wurde.

Daniel Gloor, der Präsident der Musik- und Theatergesellschaft, erzählt es vor der Premiere am Samstag bei einem Pressegespräch, wo der Austausch im Abruzzen-Restaurant jene informelle Nähe hat, die man an der Laienoperette mag. Wie sehr diese selber in neuer Form weiterlebt, zeigte anschliessend Johann Strauss’ «Der Zigeunerbaron», der in fast idealer Weise beides verband: Ein top-professionelles Niveau im Orchester und im Sänger-Ensemble mit einem feinsinnigen Humor, der das gut gelaunte Publikum vor der Bühne wie um einen Stammtisch versammelte.

Zu verdanken ist Letzteres vor allem der eingesprungenen Regisseurin Ursula Lysser, die in kurzer Zeit starke Akzente setzt. Einer ist die Einführung einer Erzählerfigur: Grossartig, wie Christian Menzi mit knappen Hintergrundinfos witzig durch die Handlung führt und urkomisch aus seiner Rolle fällt. Anderseits sorgen die gestrafften Dialoge und das augenzwinkernde Spiel in beweglichen Bühnenelementen für einen ununterbrochenen Spielfluss: Am Schluss staunt man, dass fast drei Stunden wie im Flug vergangen sind, ohne dass man je hängen blieb.

Ein Werk mit viel Abwechslung

Grossen Anteil daran hat das Werk selber. «Der Zigeunerbaron» handelt von einer Art Kulturkonflikt auf einem Landgut in der ungarischen Puszta. Dessen Besitzer Barinkay verbündet sich mit Zigeunern gegen einen aufsässigen Nachbar, wobei seine Liebe zur Zigeunerin Sáffi, die sich als Prinzessin entpuppt, für Turbulenzen sorgt. Dazu zieht Strauss viele Register. Wiener Walzer-Kick und schwerblütiger Czardas, leichter Operettenton und grosse Opernensembles mit Chor und Balletteinlagen sorgen für viel Abwechslung. Kein Wunder, wurde das Werk in Zeiten der alten, 1928 begründeten Landoperette in Sursee noch nie gespielt: Ohne das Niveau, das das Orchester in den Jahren unter Isabelle Ruf erreicht hat und trotz Ermüdungserscheinungen an der Premiere vorführte, wäre das nicht zu machen. Unter der Leitung von Harald Siegel, der diese von Ruf übernahm, entfaltete es mit dem durch Stimmführer verstärkten Chor grosse Klangfülle und hielt das Spiel auf der Bühne mit flexiblem Timing im Fluss.

Für dieses hohe Niveau steht bei den Solisten zuallererst der samtweiche Tenor von Max Luetgendorff in der Titelrolle, der sich mit Valentina Russos Sopran (Sáffi) zu verschwenderischer Strahlkraft verbindet. Im durchweg ansprechend besetzten Ensemble setzen Jeanne Pascale Künzli als Zigeunerin und Martin Weidmann als Schweinezüchter Zsupán stimmlich-theatrale Akzente. Raya Sarontina bringt mit ihrer Musicalstimme in diese Operette gar einen Hauch von Kurt Weill ein.

Rückwärts gewannt ist dagegen die Ausstattung. Die Zigeunerkostüme sind eine Augenweide, wirken aber wie die Ruinenelemente des Bühnenbildes harmlos-putzig angesichts der Zigeuner-Diskriminierung und des Kriegs, die das Werk selber anspricht. Der Wechsel in der Regie trug wohl dazu bei, dass die Produktion damit der alten Landoperette mehr verhaftet bleibt, als die Zeitaktualität erwarten liess. Die Begeisterung des Publikums schmälerte das nicht: Die Standing Ovations liessen erahnen, dass auch die folgenden Vorstellungen rasch ausverkauft sein könnten. 90 Prozent der Karten sind bereits verkauft.