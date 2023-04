Stanser Musiktage 2023 Eine Hommage von Gastautor Max Christian Graeff, der im Format «Stanser Wortmusik» täglich vom Festival berichtet Mit Volldampf in die Gegenwart: Die Stanser Musiktage reisen von Mittwoch, 19. bis Sonntag, 23. April um die musikalische Welt: Exquisite Konzerte markieren ein Fest, das viel mehr ist als Kulturkonsum.

Stans vibriert! Das ist in den mehr als 900 Jahren seit der ersten Erwähnung der kleinsten, aber manchmal lautesten Gemeinde Nidwaldens nichts Neues; hier haben sich immer schon besondere Dinge getan. Seit 1994 gehören die Stanser Musiktage (SMT) dazu, mit ihrem Vorsatz, die Welt in das Dorf und das Dorf in die Welt zu setzen: Nicht als popmusikalisches Retortenspektakel, das eine grüne Wiese mit gigantischem Energieaufwand erst in ein Schlammbad und dann in eine Müllhalde verwandelt, sondern als künstlerisch exquisite Konzertfolge, die dem Kleinsten und Avantgardistischen ebenso eine Bühne bietet wie dem international relevanten Ereignis und deren Rahmen ein unverzichtbares soziales und künstlerisches Element des kulturellen Gemeindelebens ist.

Die SMT (»Stans muss tönen«) sind also kein gewöhnliches Lärmfestival, sondern eher eine Messe, ein Kongress, eine künstlerische Landsgemeinde, während der die Bedingungen des gemeinsamen Lebens und Klingens neu verhandelt werden können. Um so empfindlicher griff das Auslösen der Notbremsung im März 2020, als das Virus der Welt den Atem nahm: Das Jubiläum der 25. Musiktage flog aus der Kurve, blieb auch im Folgejahr liegen, wurde 2022 als schmale Sonderedition neu arrangiert und steht nun endlich wieder voll unter Dampf! Wie genau fortan gezählt wird, bleibt auszuhandeln.

Zur Person Bild: Camillo Paravicini/PD Max Christian Graeff Max Christian Graeff, Jahrgang 1962, lebt als Autor, Lektor, Buchhersteller und künstlerischer Dienstleister in den Spülküchen der Poesie. Er veröffentlichte Sachbücher und Biografien sowie zerstreute Texte in Zeitschriften und Anthologien, erstellte das Werkverzeichnis des Künstlers Hans Schärer, pflegt Archivprojekte, gibt Schreibkurse, sang bei der Grannypunk-Combo «Die Morlocks» und singt im Luzerner Chanson-Duo «Canaille du Jour». Sein Schreibtisch steht nach vielen Jahre in der Schweiz – in Kriens – nun wieder in Wuppertal (Quelle: Bergischer Verlag).

Die aktuelle Nachricht: Zum Wochenanfang sieht der Vorverkauf sehr gut aus; einige der Konzerte sind ausverkauft, andere bieten noch wenige Plätze. Das ist im ersten Jahr der wieder möglichen Zügellosigkeit nicht selbstverständlich; die gesamte Livemusik-Branche leidet noch sehr unter der Zurückhaltung des Publikums. Ansteckungsangst spielt dabei keine Rolle mehr, doch die frühe Entscheidung scheint schwerer zu fallen. Die Künstlerinnen haben dadurch viel mehr auf Spontaneität, gutes Wetter, Insidertipps und den Krisenkurs des Tages zu setzen; die Kunst geht an die Börse …

Stanser Wortmusik von MC Graeff Notizen, Notturnos, Notabenes zum Fest Festivalschreiber MC Graeff berichtet täglich in der Winkelriedbar von Erlebtem und Imaginiertem an den Stanser Musiktagen (Mi–Sa 18.45).

Auch hinter den Kulissen haben sich zahlreiche Bedingungen der künstlerischen Arbeit und des Veranstaltens zum Komplizierteren gewendet. Für die SMT ist es zum Beispiel viel anspruchsvoller als einst, genügend Hilfskräfte im Dorf zu finden, auf deren engagierten Einsatz diese spezielle Veranstaltung dringend angewiesen ist, was zugleich auch ihren speziellen Charme verstärkt. Doch momentan geben sich viele gerne unverbindlich.

Zugleich herrscht die Hoffnung vor, dass das kollektiv Pausierte, das gemeinsame Erleben und Arbeiten für die SMT durch ebenjenes vibrierende Ereignis selbst wieder aufgeweckt wird. Immerhin sind letztlich wieder rund 400 Helfende im Einsatz. Im Moment nageln sie noch brandneue Hütten auf dem Dorfplatz zusammen, füllen die Bars und richten die Auditorien ein. Die neue Veranstalter-Crew ist freudig nervös: Man blickt nicht zurück, sondern setzt in jeder Hinsicht neue Massstäbe für die Zukunft des einzigartigen Musikfestes. Die Politik zieht mit: Am Dienstag, 18. April um 18.30 Uhr findet das Nidwaldner Kulturforum mit einem Podium in der Winkelriedbar statt.